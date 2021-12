Comment la démocratisation de l’accès à l’IA produira un marketing de croissance efficace

Avec l’IA sans code, l’accès à des expériences et stratégies marketing à croissance rapide devient une réalité pour les marques du monde entier

Par Neel Pandya

Pouvez-vous imaginer voyager sans Google Maps ? Travail à distance sans Zoom ou Teams ? Des conversations sans Facebook ou WhatsApp ? Paiements en ligne sans Gpay ? Définitivement pas.

Alors, pourquoi l’IA dans le marketing semble-t-elle encore étrangère à beaucoup ? Avant l’utilisation généralisée et la sensibilisation à l’IA, l’intelligence artificielle était considérée comme une expérience avec laquelle seuls les scientifiques ou les codeurs pouvaient s’embrouiller. Il était hors de portée commerciale et restait uniquement dans le domaine universitaire. Pour cette raison, entre autres facteurs, l’IA a commencé à être considérée comme une boîte noire. Bien sûr, il a démontré une grande valeur et a fait ses preuves, mais le « comment » restait un mystère que seuls les scientifiques des données pouvaient élucider. Cela pourrait être l’un des principaux facteurs qui ont dissuadé son adoption et son utilisation à grande échelle.

L’IA sans code en marketing

Tout cela jusqu’à l’avènement de l’IA sans code. Les produits d’IA sans code ont résolu le problème de « l’IA est une boîte noire » en offrant aux non-techniciens un terrain de jeu pour jouer avec l’IA. Il a, au vrai sens du terme, démocratisé l’IA. Vous n’avez pas besoin d’être un ingénieur, un codeur, un scientifique des données ou quoi que ce soit en particulier pour pouvoir accéder et utiliser des produits d’IA sans code.

Une infrastructure d’IA sans code n’est rien de moins qu’un élixir pour les spécialistes du marketing qui sont assis au sommet d’une mine d’or de données qui est humainement impossible à passer au crible. Il n’y a pas non plus besoin d’experts en IA pour aider à travailler les produits. Les spécialistes du marketing peuvent déployer les systèmes d’IA avec un minimum d’effort et surveiller efficacement le déroulement de leurs stratégies en temps réel. L’IA peut être activée et désactivée en cliquant sur un bouton et des analyses plus rationalisées et des rapports détaillés peuvent être amassés.

Il existe certainement une profusion de plates-formes qui promettent d’aider les spécialistes du marketing à travailler efficacement. Cependant, ce qui constitue un obstacle réel, c’est leur mode de fonctionnement cloisonné, c’est-à-dire la fragmentation organisationnelle. La plupart des outils se concentrent sur des fonctions spécifiques comme le marketing à la performance, l’analyse créative ou l’optimisation des enchères. En moyenne, un spécialiste du marketing jongle avec au moins 4 à 5 outils par jour. Cependant, ce qui manque dans l’ensemble du processus, c’est un sac de données significatives qui peuvent être utilisées plus efficacement.

Les produits d’IA sans code offrent des intégrations d’outils robustes qui aident les spécialistes du marketing à donner un sens à toutes les analyses et données accumulées sur eux, et aident à offrir systématiquement une valeur à fort impact aux consommateurs à grande échelle.

La cerise sur le gâteau

L’infrastructure d’IA sans code fournit des recherches au niveau de la base, un ciblage pico, des optimisations haut de gamme, etc. La cerise sur le gâteau, c’est que les produits d’IA sans code permettent aux spécialistes du marketing d’explorer facilement des stratégies, de tester A/B rapidement et en temps réel, d’observer l’IA prendre des mesures et d’élaborer de meilleures stratégies en conséquence. Toutes choses qui n’étaient pas possibles auparavant lorsque l’IA était le pilier des gens du « son technologique » !

Pour résumer, j’aimerais citer quelque chose que l’un de nos clients a mentionné sur notre podcast : « L’IA a ouvert des milliers de nouveaux intérêts pour nous, a amélioré nos opérations marketing et les a étendues à toutes les campagnes. Nous avons pu réduire notre CAC de 155 et augmenter nos conversions de 15 %. C’est clairement mettre notre meilleur pied en avant ! – Dawn Allen, vice-présidente – marketing, MyHealthTeams.

Avec l’IA sans code, l’accès à des expériences et stratégies marketing à croissance rapide devient une réalité pour les marques du monde entier.

L’auteur est PDG – APAC de Pyxis One. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Fin de l’année 2021 : c’est parti pour l’industrie du jeu en ligne, il suffit de bien jouer pour la clarté de la réglementation

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.