Comment la dernière décision de RBI d’autoriser les NBFC et les PSO pour la licence Aadhaar eKYC facilitera le processus de prêt des MPME

Le 9 mai 2019, le ministère des Finances avait fourni une procédure détaillée pour le traitement des demandes en vertu de l’article 11A de la loi PML de 2002 pour l’utilisation des services d’authentification Aadhar par des entités autres que des sociétés bancaires.

Crédit et financement pour les MPME : Permettre aux sociétés financières non bancaires (NBFC) et aux opérateurs de systèmes de paiement (OSP) d’obtenir une licence d’authentification Aadhaar e-KYC de la Reserve Bank of India (RBI) aidera les prêteurs des MPME à réduire le temps nécessaire pour intégrer les emprunteurs et leur octroyer des crédits, plusieurs acteurs du crédit aux petites entreprises ont déclaré à Financial Express Online. Dans une notification, la banque centrale a déclaré que les NBFC et les OSP “désireuses d’obtenir une licence d’authentification Aadhaar – une licence d’agence d’utilisateurs KYC (KUA) ou une licence sous-KUA (pour effectuer l’authentification via un KUA), délivrée par l’UIDAI, peuvent soumettre leur demande. “

« L’expérience d’emprunt va s’améliorer avec cela. Conformément à la réglementation, le processus d’intégration des clients, de vérification du KYC, etc. comporte plusieurs étapes. Cela prend souvent beaucoup de temps car l’emprunteur fournit des copies des documents qui sont ensuite vérifiés et testés, etc. Ainsi, ce processus manuel sera éliminé dans une large mesure. En ce sens, c’est bénéfique. Lorsque les frictions sont levées, le client semble beaucoup plus intéressé par l’offre. Nous évaluons très sérieusement pour obtenir la licence », a déclaré Arun Nayyar, PDG de NeoGrowth Credit à Financial Express Online.

Selon Monish Anand, qui dirige MyShubhLife, l’offre de RBI aiderait certainement les propriétaires de micro-entreprises. « Il y aura certainement un avantage pour ces petites et micro-entreprises, car lorsque vous prêtez à de telles entreprises, le KYC des propriétaires est également très important autant que pour les autres entreprises. La licence d’authentification contribuera également à faciliter le processus de prêt et à raccourcir le délai de décaissement des prêts. Aujourd’hui, KYC est basé sur papier et la validation est une tâche assez difficile tandis que e-KYC, qui est une authentification basée sur OTP, accélère l’ensemble du processus et rationalise les prêts, car l’authentification peut être effectuée instantanément. Cela aidera les prêteurs à attirer davantage d’emprunteurs MPME », a déclaré Anand à Financial Express Online.

Le format de demande fourni par la RBI pour demander la licence d’authentification recherche des informations relatives au nombre de clients à la fin des trois derniers exercices, les processus actuellement utilisés pour établir l’identité des clients (par exemple, copie certifiée conforme des documents, vérification hors ligne, etc.), les détails des incidents de violation de données, y compris la violation de la cybersécurité, le cas échéant, au cours des trois dernières années chez l’entité demandant la licence, et si des mesures pénales ont été prises par le RBI / SEBI dans le trois dernières années contre le requérant, entre autres détails.

« Cela aidera à augmenter le crédit car nous avons beaucoup de groupes d’entraide, qui sont déjà liés au système bancaire, qui cherchent à augmenter le crédit. C’est donc un bon pas dans l’ensemble pour sécuriser le processus d’authentification et de prêt. Cependant, les prêts dans le cadre d’un programme gouvernemental n’ont pas beaucoup aidé, car les prêts doivent finalement être remboursés avec intérêts, tandis que le moratoire n’a été que de peu d’aide », a déclaré à Financial Express Shashi Singh, PDG de SS Exports et présidente du Consortium of Women Entrepreneurs of India. En ligne.

« Lorsque vous utilisez eKYC basé sur Aadhaar, cela vous aidera à faciliter le système de paiement dans lequel vous pourrez avoir un processus d’intégration des clients fluide au lieu du processus fastidieux de validation des documents KYC physiques. La nouvelle initiative de RBI aidera certainement à toucher davantage d’emprunteurs MPME et à réduire le délai de traitement des demandes de prêt », a déclaré Rajiv Ranjan, directeur fondateur de PaisaDukan à Financial Express Online.

