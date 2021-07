Comment la déshydratation nuit-elle à votre corps ?

in

07/07/2021 à 12:00 CEST

Les prévisions météo pour ce week-end annoncent une hausse significative des températures. Et lorsque la chaleur fragilise notre santé, elle peut en souffrir si nous ne maintenons pas de bons niveaux d’hydratation.

La Fondation espagnole du cœur (FEC) prévient que les températures élevées favorisent l’apparition de la déshydratation et ont de graves conséquences sur notre santé, notamment chez les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque.

La déshydratation Il se produit lorsque notre corps utilise ou perd plus de liquide qu’il n’en ingère. Le manque d’eau et de liquides rend difficile pour notre corps d’effectuer des fonctions normales et ne pas les reconstituer à temps nous déshydratera.

Attention aux enfants et aux personnes âgées

En règle générale, la soif est l’indicateur que nous avons besoin d’eau. Mais à certaines occasions et dans certaines tranches d’âge, ce besoin peut passer inaperçu pour diverses raisons.

Dans le cas de personnes majeures Il faut tenir compte du fait qu’au fil des années, le contrôle hydrique se perd en raison d’une diminution de la stimulation de la soif, parfois accompagnée d’une diminution de la fonction rénale due à la sclérose ou au vieillissement.

De plus, ces personnes ne manifestent généralement leurs symptômes que lorsque le processus est très développé, ce qui aggrave leur état.

« Une bonne hydratation chez les personnes âgées améliore les fonctions cardiovasculaires et rénales, prévient la constipation et favorise la santé mentale et le tonus musculaire », explique le Dr Alfonso Varela Román.

Un autre groupe auquel accorder une attention particulière pendant les jours les plus chauds est enfants, car ils ont besoin de plus d’eau dans leur corps, soit 65% de leur poids total, et dans de nombreux cas, ils sont incapables d’exprimer qu’ils ont soif, ce qui peut entraîner l’apparition de diarrhées.

Et, comme le prévient le cardiologue, “la diarrhée chez l’enfant est l’une des principales causes de déshydratation infantile et est responsable de 54% de la mortalité infantile dans le monde”.

Les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque et d’autres maladies chroniques doivent également faire preuve de prudence lorsque la chaleur est allumée.

À partir de Société espagnole de cardiologie rappelez-vous que ces types de patients ne doivent pas faire d’exercice à l’extérieur dans des conditions très chaudes et humides, car leur cœur a une capacité de réserve inférieure pour enlever la chaleur du corps et il peut être surchargé.

N’oubliez pas non plus que de nombreuses personnes souffrant d’insuffisance cardiaque prennent des diurétiques pour contrôler les niveaux de liquide dans le corps.

« Dans ces cas, un ajustement de la prise de ces médicaments est recommandé afin que l’eau du corps ne soit pas excessivement éliminée en période de chaleur et d’humidité. Ces patients peuvent souffrir d’épuisement dû à la chaleur et de coup de chaleur simplement en s’asseyant dans une maison ou une voiture sans climatisation ou en restant trop longtemps au soleil les jours très chauds », prévient le Dr Varela Román.

Mais il ne faut pas oublier que n’importe qui peut souffrir de déshydratation. Chez les jeunes et les personnes d’âge moyen, les causes les plus courantes de déshydratation sont les pertes aiguës ou chroniques dues à la transpiration causée par la chaleur et l’exercice physique.

Si, dans des conditions normales, chaque personne perd plus de un demi-litre d’eauLorsque la température ambiante s’élève ou que vous faites un exercice physique important, ces pertes peuvent monter jusqu’à un litre et demi, provoquant alors une déshydratation qu’il faut compenser par l’apport d’eau ou de liquides contenant les électrolytes habituellement perdus qui l’accompagnent.

Symptômes de déshydratation

L’inconfort ou les symptômes de déshydratation commencent par une sensation de fatigue, des étourdissements, une pression artérielle basse, une tachycardie, suivis de contractures ou de crampes musculaires, et des convulsions peuvent apparaître, entrée dans le coma ou perte totale de connaissance et, dans les cas extrêmes, entraîner la mort.

Mais ces symptômes peuvent varier selon l’âge et les identifier précocement est essentiel.

Les signes avant-coureurs chez les nourrissons et les jeunes enfants sont :

Bouche et langue sèches Bébé pleure sans larmes La couche est sèche pendant plus de trois heures Yeux et joues enfoncés Fontanelle (la partie molle de la tête) semble enfoncée

Chez les personnes âgées, les symptômes peuvent être :

Besoin de boire excessivement Mictions peu fréquentes Urine de couleur foncée Confusion

La déshydratation affecte les performances intellectuelles

L’eau est présente dans les cellules qui constituent tous nos organes et aussi dans les liquides comme le sang, l’urine ou la bile. C’est pourquoi on estime que le besoin quotidien en fluides est d’environ deux litres.

En ce sens, il convient de noter que diverses études montrent que les Espagnols ne se distinguent pas par une bonne hydratation.

Un exemple en est l’étude menée par Millward Brown, ‘Boissons, motivations et hydratation‘, qui précise que 36% des Espagnols déclarent consommer moins de liquide que recommandé, cette situation étant plus aggravante chez les hommes, dont le pourcentage s’élève à 43%.

De plus, une bonne hydratation influence non seulement le corps, mais aussi l’esprit. Récemment, il a été observé que la déshydratation provoque une contraction du tissu cérébral associée à une augmentation du volume ventriculaire, affectant négativement la réponse de notre cerveau à l’activité intellectuelle.

Ainsi, les processus mentaux tels que la mémoire, l’apprentissage ou la durée d’attention peuvent diminuer en raison du manque de fluides, surtout lorsque le corps subit des pertes de plus de 2%.

« Être bien hydraté est essentiel pour rester en bonne santé, car sans aucune activité physique, notre corps perd entre deux et trois litres de liquide par jour », explique le Dr Román.

Ainsi, « pour éviter que la chaleur ne nuise à notre santé, de la FEC nous recommandons une hydratation constante même si vous n’avez pas soif », conclut l’expert.