Comment la deuxième mixtape de Drake a remporté le succès du crossover

Saison de retour, CanardLa deuxième mixtape de et sa dernière avant son succès, “Best I Ever Had”, est un regard intime sur un gars qui est devenu connu pour ses looks intimes. Cela fait plus d’une décennie que la saison de retour a été abandonnée pour la première fois, mais bien qu’elle ait été éclipsée par la mixtape de Drake, Si loin , c’est la saison des retours qui a mis les choses en mouvement pour qu’Aubrey Graham, l’acteur, fasse la transition vers Drake, le MC.

Sorti le 1er septembre 2007, Comeback Season présente des flux plus jeunes et des moments de développement de Drake pour les superfans à passer au peigne fin, tandis que même les auditeurs occasionnels seront intrigués d’entendre le plus grand artiste du hip-hop à ses débuts. Il y a un certain nombre de références sur Comeback Season qui le font paraître plus vieux qu’il ne l’est en réalité, jusqu’à ce que vous réalisiez tout ce que Drake a fait au cours des années qui ont suivi sa sortie.

La première piste proprement dite, “The Presentation”, sonne comme un “Tuscan Leather” plus décontracté et prototypique. Entendre Drake rapper ça Jay Z et Dame Dash devrait se remettre ensemble pour leur bien en 2007 était une vantardise standard, mais cela semble très différent maintenant que Drake est le plus grand rappeur du monde.

On dirait un projet d’auteur

Jusqu’à récemment, Comeback Season aurait semblé être un favori culte, même pour ses fans les plus purs et durs. Pour beaucoup, So Far Gone était leur première exposition à la musique de Drake. Mais même sa deuxième mixtape ressemble à un projet d’auteur – une preuve supplémentaire que pendant que Drake trouvait sa voix, il avait toujours une vision.

Après que la récente réédition de So Far Gone soit revenue dans le Top 10 du Billboard 200, 10 ans après sa première sortie, Comeback Season est désormais tout aussi essentiel que If You’re Reading This It’s Too Late et Plus de vie .

Un témoignage de sa longévité

Sur “Closer”, Drake se vante d’être aussi attendu que l’iPhone (le premier modèle n’était sorti que depuis deux mois lorsque la saison de retour est tombée); ces jours-ci, il a des partenariats réguliers avec Apple. Plus tard, il rappe une autre ligne prémonitoire: “Parfois, je dois mettre mon R&B sur”, sur le “B__ch Is Crazy”. C’est un peu étrange, car des moments comme celui-ci se produisent tout au long. Si quoi que ce soit, alors, Comeback Season n’est pas seulement un témoignage de la longévité de Drake, mais aussi de combien de temps il est au sommet.

Qu’il ait réussi à mettre la main sur un instrumental de Kanye WestLes « Barry Bonds », couplés à son amitié avec Trey Songz, sont des indices sur la taille que Drake finirait par devenir. Drake et Trey avaient déjà travaillé sur sa première mixtape, Room For Improvement, un an auparavant et s’étaient à nouveau associés sur le single “Replacement Girl”. Ce serait presque étrange d’entendre Drake faire sa propre intro sur le freestyle « Barry Bonds » – si, un : il ne l’a pas totalement tué ; et, deux : ce n’était pas si symbolique.

Drake allait bientôt signer pour Lil Wayne‘s Young Money Label et, après une décennie mouvementée avec Kanye, deviendrait plus gros que les deux. C’est particulièrement important car, en septembre 2007, le morceau collaboratif de Kanye et Wayne, “Barry Bonds”, était l’un des derniers clous dans le cercueil du gangsta rap. Au moment où Drake reprend le crochet à la fin de la chanson, il est clair qu’il aurait dû figurer sur l’original.

‘Ce n’est pas pour moi de revenir’

De sa deuxième mixtape à Scorpion, Drake continuerait à travailler à travers les générations et les lieux. Toutes les fonctionnalités de Comeback Season, de Kardinal Offishall, Rich Boy et Little Brother, sont en grande partie de leur époque. Rich Boy produisait certains des meilleurs beats de l’époque et avait récemment repris l’été avec “Throw Some Ds”, tandis que KO et Little Brother auraient peut-être inspiré “Underground Kingz” quelques années plus tard.

C’est particulièrement étrange, rétrospectivement, d’entendre Malice (frère de Pusha T) se présenter pour un long métrage sur “Do What U Do (Remix)”, alors que quelques années plus tard, son frère s’en prendrait à Drake tout au long de l’album Daytona.

Compte tenu des invités qui se présentent à Comeback Season, il est clair que Drake tourne dans les grands cercles depuis le tout début. Sur ‘The Presentation’, quelques minutes seulement après le début de la mixtape, il ricane: “Je vous ai tous dupés, ce n’est pas pour moi de revenir.” Jusqu’à présent, il a eu raison.

