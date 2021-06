Comment la diversification peut aider les investisseurs à gérer les risques et à réduire la volatilité

Une approche intelligente pour les investisseurs individuels consiste à diversifier en utilisant les fonds communs de placement. (Photo : REUTERS)

Par Raghvendra Nath

La diversification est une technique éprouvée pour réduire le risque dans les investissements. On aurait entendu la phrase « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Dans le monde financier, cette maxime est la quintessence de la diversification. En termes plus simples, la diversification consiste à répartir les investissements sur une gamme de paniers d’actifs afin de réduire les risques d’investissement.

La diversification réduit non seulement les risques globaux, mais essaie également de maximiser les rendements sur le long terme. Cela est dû au fait que tous les actifs se comportent différemment selon les tenures. En ayant des éléments de différentes classes d’investissement dans le portefeuille – qu’il s’agisse d’actions, de titres à revenu fixe, d’immobilier, d’or ou d’autres matières premières, un portefeuille diversifié a tendance à générer des rendements à long terme supérieurs à la moyenne.

La nécessité de diversifier un portefeuille est accentuée par diverses raisons – et ne se limite pas à l’environnement économique et aux facteurs macro ou micro business. La diversification du portefeuille est un processus méthodique. Ainsi, une diversification insensée ne sert à rien. L’effet net de la diversification devrait se traduire par des performances stables et des rendements plus lisses – jamais à la hausse ou à la baisse trop rapidement – ​​la volatilité réduite mettant les investisseurs à l’aise.

Principales classes d’actifs

Les principales classes d’actifs en diversification comprennent les actions, les titres à revenu fixe, l’immobilier et les investissements alternatifs.

Une approche intelligente pour les investisseurs individuels consiste à diversifier en utilisant les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont des options d’investissement de haute qualité qui sont des alternatives hautement transparentes et rentables. Compte tenu de la grande disponibilité d’options dans l’espace des fonds communs de placement, on ne peut entièrement construire son portefeuille qu’en utilisant des MF.

Différents actifs tels que les obligations et les actions ont généralement tendance à avoir une corrélation négative. Par conséquent, une combinaison de classes d’actifs est idéale pour les avantages de la diversification. Un portefeuille diversifié dans les deux domaines est préférable, car les mouvements désagréables dans l’un sont susceptibles d’être compensés par les résultats dans l’autre.

Alors que les investissements dans les titres à revenu fixe pourraient avoir tendance à réduire les rendements globaux d’un portefeuille, ils pourraient également réduire le profil de risque global et la volatilité. On peut également s’aventurer dans une exposition à l’or car il offre une bonne couverture contre la dépréciation du dollar.

Différents secteurs

Deuxièmement, il est essentiel de diversifier le portefeuille dans différents secteurs. Cela minimisera l’exposition à un seul choc économique et améliorera leur flexibilité pour rééquilibrer le portefeuille. La diversification par secteur et par taille est également utile pour un investisseur qui cherche à limiter son exposition à un certain secteur. Il peut être cyclique (services financiers, immobilier), défensif (santé, services publics) ou sensible (énergie, industrie).

Vous ne profiterez jamais des avantages de la diversification en remplissant le portefeuille d’expositions concentrées dans des sociétés d’un secteur ou d’un marché. Les investissements sur différents marchés à travers le monde réduisent les risques de catastrophes naturelles imprévisibles ou d’un changement défavorable de l’environnement politique sur un marché particulier, affectant gravement le portefeuille.

Il est important de noter que plus les investissements sont décorrélés, mieux c’est. De cette façon, ils résistent au marché différemment. Les entreprises d’un secteur présentent des risques similaires. Un portefeuille a donc besoin d’un large éventail de secteurs. Pour réduire le risque spécifique à l’entreprise, les portefeuilles doivent varier en fonction du secteur, de la taille et de la géographie.

La diversification peut aider un investisseur à gérer le risque et à réduire la volatilité des mouvements de prix d’un actif. N’oubliez pas cependant que, quelle que soit la diversification de votre portefeuille, le risque ne peut jamais être complètement éliminé. Dans un environnement incertain, des marchés volatils et des cycles économiques raccourcis, il est essentiel que votre portefeuille soit investi sur différentes classes d’actifs. Plus important encore, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour créer un portfolio. Le professionnel de l’investissement peut vous guider sur la manière de diversifier systématiquement le portefeuille et d’examiner les rendements à long terme et d’atténuer les risques, à la fois à court et à long terme. L’aide professionnelle peut vous guider pour déterminer quel niveau de risque est acceptable pour vous et adapter votre portefeuille pour répondre à cette tolérance.

En fin de compte, ce qui compte, c’est de savoir si vous voulez des liquidités ou si vous êtes prêt à les attendre à long terme. Cela affectera la façon dont vos investissements doivent être structurés. De plus, la tolérance au risque, les objectifs d’investissement et les moyens financiers de chaque investisseur sont différents. Cela joue un rôle énorme dans la détermination de la composition des investissements. Enfin, les stratégies fondées sur des preuves utilisant la logique et les connaissances plutôt que les émotions fonctionnent généralement bien.

Comme mentionné précédemment, la diversification ne fonctionne pas de la même manière avec toutes les classes d’actifs dans tous les secteurs et sur tous les marchés. Néanmoins, il s’agit d’un outil important pour améliorer les rendements ajustés au risque sur le long terme.

(Raghvendra Nath est directeur général de Ladderup Wealth. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

