La Formule 1 claironne enfin l’incroyable efficacité de ses groupes motopropulseurs hybrides V6. Mais avec la nouvelle réglementation des groupes motopropulseurs pour 2026 sur la table, peut-il extraire encore plus de performances par goutte d’essence ?

La F1 a introduit pour la première fois une hybridation douce avec le système de récupération d’énergie cinétique, KERS, en 2009. Il s’agissait d’un ajout facultatif aux moteurs V8 utilisés à l’époque.

Compte tenu du poids minimum beaucoup plus faible d’une voiture de F1 en 2009 – 640 kilogrammes contre 752 kg aujourd’hui et 792 kg l’année prochaine – les équipes étaient divisées sur l’opportunité d’ajouter le KERS à leurs voitures. Parmi ceux qui ne l’ont pas fait se trouvaient les futurs champions Brawn et ses plus proches rivaux Red Bull, même si leurs fournisseurs de moteurs – Mercedes et Renault respectivement – ont produit le matériel pour d’autres équipes.

À l’époque, le moteur électrique était limité à une puissance maximale de 60 kW (80,4 chevaux) à tout moment et à seulement 400 kJ par tour, soit un dixième de kilowattheure. Le règlement sportif 2009 énumère toute énergie « qui peut être récupérée à un taux supérieur à 2 kW ne doit pas dépasser 20 kJ », une quantité vraiment minime pour une épreuve de freinage de F1.

Les chiffres étaient si bas que cela rendait le poids supplémentaire des xsystems hybrides peu attrayant. Certains ont même suggéré que c’était délibéré, un produit de l’image de la F1 d’elle-même plus liée à la puissance brute du moteur et rejetant les idées plus vertes, à l’époque.

Un peu plus d’une décennie plus tard, tous les constructeurs automobiles se démènent pour électrifier leurs gammes. Les voitures à combustion pure n’entrent pas seulement dans un déclin de développement, mais un nombre croissant de pays ont exclu la vente de telles voitures à partir des années 2030.

Hamilton a donné à la puissance hybride sa première victoire en F1 en 2009 Le système hybride actuel de la F1 a fait l’objet de beaucoup de critiques depuis son introduction en 2014, avec des préoccupations allant de l’esthétique – inévitablement, les systèmes hybrides sonnent différemment de la seule puissance de combustion – aux préoccupations concernant coût et complexité. L’animosité du sport envers les systèmes, même lorsqu’ils ont été introduits, est venue d’en haut : le PDG Bernie Ecclestone a déclaré qu’il détestait les hybrides et qu’il ne les aurait pas introduits s’il y avait eu une autre solution acceptable.

Pendant longtemps, les hybrides ont été traités comme quelque chose de forcé sur la F1. C’était surprenant pour quelque chose pour lequel les fabricants dépensaient autant d’argent pour développer et quelles équipes devaient consacrer autant de ressources à la compréhension et à la gestion.

Cela a changé depuis que Liberty Media a repris la F1 il y a quatre ans. Maintenant, alors que la série tente de s’entendre sur de nouvelles réglementations en matière de groupes motopropulseurs pour 2026 et, ce faisant, courtise un nouveau fournisseur potentiel sous la forme du groupe Volkswagen, il a enfin pris un tour pour célébrer les systèmes qui alimentent les voitures actuelles. On ne peut s’empêcher de se demander si Honda aurait été plus ouvert à rester dans le sport si le propre marketing de la F1 avait soutenu le message de la technologie verte qu’il devait transmettre au conseil d’administration pour justifier le financement de son programme.

Le choix de la formulation – « le moteur le plus efficace du monde » – suscitera le débat. Aucun moteur conçu pour être lancé sur une piste à 300 km/h dans un châssis ne sera en fait le plus efficace par rapport, par exemple, aux générateurs statiques.

L’ère du turbo hybride V6 a commencé en 2014. Après tout, ils sont en fait assez propres.

Le chiffre que la F1 a publié pour l’efficacité globale des groupes motopropulseurs actuels est de 52%, ce qui est une quantité stupéfiante par rapport aux moteurs à essence moyens faisant environ 20% d’efficacité thermique. Cela inclut le système de récupération hybride et représente une énorme augmentation, par rapport à 29% à la fin de l’ère V8. À titre de comparaison, l’hybride de route Toyota Prius a une efficacité de 40%, elle-même un nombre énorme pour une voiture de série, mais bien loin de franchir le point médian de l’énergie consommée dans le carburant et de l’énergie produite par le moteur.

La barre des 50% a longtemps été la baleine blanche de l’efficacité de la combustion et la F1 a raison d’être fière que sa technologie la dépasse. Cependant, les réglementations restreignent également la récupération et inclinent efficacement le MGU-K, ce qui signifie qu’il reste encore de grandes avancées à faire, qui pourraient être particulièrement testées dans des conditions de haute performance sur une piste de course d’une manière qu’il est difficile de simuler ailleurs.

À l’heure actuelle, le MGU-K se limite à récupérer seulement deux mégajoules d’énergie par tour, soit un peu plus d’un demi-kilomètre par heure. Dans l’ensemble, avec l’énergie récupérée du MGU-H, les conducteurs peuvent utiliser 4 MJ d’énergie de la batterie, sur un seul tour, ce qui équivaut à 1,1 kWh.

Le système est encore plus limité en ne pouvant récupérer ou fournir que 120 kW à la fois. C’est nettement inférieur à celui des voitures de route électriques à batterie haut de gamme actuellement. La Mercedes EQS récupère jusqu’à 295 kW au freinage, ce qu’on pourrait supposer faire beaucoup moins souvent et moins fort qu’une voiture de F1.

De nouveaux graphismes feront la promotion des groupes motopropulseurs hybrides de F1 ce week-endLes moteurs électriques ont une efficacité beaucoup plus grande. Les groupes motopropulseurs de la Formule E fonctionnent si près de 100 % d’efficacité que les gains frisent l’impossible physiquement. Avec des limites de régénération plus élevées (jusqu’à 250 kW et avec une récupération d’énergie illimitée), la FE se régénère plus au freinage que la F1 au cours d’un tour beaucoup plus court, ce qu’aucune des deux séries ne semble vouloir mentionner, peut-être par politesse envers le règlement de la F1. systèmes plafonnés.

Presque toutes les catégories seniors de sport automobile introduisent des éléments hybrides. Mais avec la catégorie Hypercar du Championnat du monde d’endurance (qui a remplacé la classe pionnière hybride LMP1) à puissance limitée et LMDh utilisant des éléments hybrides spécifiques, la F1 est la seule série qui permet un développement hybride complet, nonobstant le gel de l’année prochaine.

L’opportunité de pousser les systèmes hybrides à des niveaux d’efficacité vraiment extraordinaires est certainement à saisir dans la réglementation 2026. Le MGU-H devrait tomber à l’eau, mais retirer les rênes d’entraînement du MGU-K présente une chance colossale de pousser tous les éléments du système de récupération, de la gestion de la batterie et de l’amélioration des matériaux à repousser les limites supérieures de ce qui peut être fait avec le freinage par récupération, quelque chose que le secteur automobile est encore en train d’explorer sur la pointe des pieds.

