Comment la facturation électronique aide les entreprises des régions éloignées à se connecter au développement grand public

Au cours des dernières années, la technologie a rapidement changé la façon dont la comptabilité est gérée.

Par Rajesh Gupta

Au cours des dernières années, la technologie a rapidement changé la façon dont la comptabilité est gérée. À l’aide de logiciels avancés, la comptabilité numérique a simplifié les processus complexes et les a rendus plus efficaces, conviviaux et sans erreur. Un processus comptable courant qui a récemment été numérisé est la facturation. Les factures constituent un aspect crucial de l’entreprise qui aide les entreprises à suivre leurs ventes et à conserver efficacement un dossier financier. Après le passage au numérique, la facturation électronique s’est donc avérée changer la donne.

Alors que jusqu’à présent la facturation électronique était obligatoire pour toutes les transactions B2B dans les grandes entreprises, le décret a désormais été étendu aux entreprises avec un chiffre d’affaires beaucoup plus faible et originaires de régions éloignées. Par conséquent, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront énormément du nouveau processus de facturation de plusieurs manières.

Des limites à surmonter

Bien que mandater les entreprises pour générer des factures électroniques soit une décision bienvenue, cela peut poser un sérieux défi dans le cas des micro et petites entreprises car elles n’investissent pas beaucoup dans la technologie et les propriétaires manquent souvent de connaissances numériques.

La plupart des PME sont également confrontées au défi d’être sous-équipées technologiquement. Ainsi, ils sont tenus d’évaluer leurs systèmes comptables numériques existants et de s’assurer qu’ils sont mis à jour conformément aux nouvelles exigences de la facturation électronique. La plupart du temps, les consommateurs ne sont pas disposés à adopter des méthodes commerciales basées sur la technologie. Pour cela, il faut que les entreprises communiquent les avantages de la facturation numérique aux clients et les prennent en confiance.

Comment la facturation électronique aide les petites entreprises à se généraliser

La facturation électronique a tendance à offrir de nombreux avantages aux PME. Cela peut éliminer de nombreux tracas que les petites entreprises subissent généralement après avoir fourni aux grandes entreprises, car les détails enregistrés sont incontestables. Avec les détails des transactions enregistrées, les petites entreprises peuvent créer un historique des transactions et accéder aux détails du financement du commerce en cas de besoin. En outre, même le gouvernement peut facilement garder une trace de la valeur transactionnelle des fournitures nationales par rapport aux importations.

En outre, le système de facturation électronique peut aider les petites entreprises à obtenir des prêts instantanés, car les banques seront en mesure d’évaluer les demandes sur la base des factures. Les factures électroniques aident également à générer des factures dans un format standardisé lisible par n’importe quel système et rendent possible la déclaration des factures électroniques à un système centralisé.

En dehors de ceux-ci, d’autres avantages majeurs que la facturation électronique offre aux petites entreprises des régions éloignées sont :

-Il permet un délai de livraison des factures plus rapide.

-Il atténue la possibilité de duplication de données, d’erreurs de saisie de données et de problèmes de rapprochement en éliminant la saisie manuelle.

-Il assure la conformité à la TPS.

-Aide à rendre les données de facturation facilement disponibles et accessibles au consommateur.

-Avec la facture électronique, les entreprises peuvent facilement suivre les factures en temps réel, ce qui permet de bénéficier rapidement d’un crédit de taxe sur les intrants.

-L’accès aux données en temps réel permet de réduire les factures frauduleuses de TPS. Dans la mesure où la facturation électronique garantit un véritable dépôt de l’ITC, elle contribue à réduire l’évasion fiscale et les fraudes.

-Les factures électroniques peuvent être générées automatiquement et mises à la disposition des acheteurs en temps réel, éliminant ainsi le besoin d’envoyer les factures par courrier.

– Quel que soit le logiciel ERP, les factures électroniques peuvent être facilement lues et rapprochées sans aucun problème car les factures électroniques sont hautement interopérables.

-Il aide également les contribuables à générer automatiquement des déclarations de TPS car il existe un dossier complet des ventes et des achats nets sous le dernier système de TPS.

En résumé

Bien que les PME n’aient peut-être pas souhaité au départ adopter la technologie pour générer leurs factures, avec le nouveau mandat en place en vertu de la TPS, les propriétaires de petites entreprises devront revoir leurs pratiques de comptabilité numérique. En conséquence, ils doivent adopter des pratiques et investir dans une manière de mener leurs affaires axée sur la technologie. Cela aide en outre les entreprises originaires de régions éloignées à se connecter et à faire des affaires avec de plus grandes entreprises sur le marché grand public. Bien qu’elle soit intimidante au début, la facturation électronique peut apporter plus d’avantages que de défis. La connectivité, la normalisation et l’accès pratique aux données se sont avérés utiles non seulement pour le gouvernement, mais même pour les fournisseurs et leurs consommateurs.

(Rajesh Gupta est le co-fondateur et directeur, BUSY Accounting Software. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.