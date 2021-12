Comment la famille Kardashian a réagi à Tristan Thompson Baby News

Khloé Kardashian s’appuie sur sa famille après l’annonce la semaine dernière du dernier scandale de paternité de Tristan Thompson. La famille L’incroyable famille Kardashian l’a « très soutenue », a déclaré un initié à Us Weekly, et « même si Khloé est blessée, elle reste forte et essaie d’aller de l’avant ».

Bien qu’ils aient ravivé leur histoire d’amour à l’été de l’année dernière, Kardashian et Thompson sont séparés depuis « de nombreux mois et coparentent ensemble » pour le bien de leur fille de 3 ans True, a poursuivi la source. « La famille de Khloé la soutient, mais ils sont là pour Khloé et pour Tristan », ont-ils ajouté. « Ils sont tous les deux les parents de True et la famille les soutient tous les deux. »

Les détails du nouveau procès en paternité de Thompson allèguent cependant que le joueur de la NBA a trompé Kardashian, et c’est un « moment très triste » pour la star de télé-réalité, car « Khloé sait maintenant que Tristan lui a été infidèle quand ils étaient de nouveau ensemble. » Thompson est poursuivi par Maralee Nichols pour une pension alimentaire pour enfants, a rapporté TMZ la semaine dernière, alors que l’entraîneur personnel allègue que le joueur de la NBA est le père de son fils nouveau-né après un bref rendez-vous au début de l’année.

Nichols et Thompson se sont rencontrés pour la première fois en mars après que Thompson a célébré son anniversaire avec Kardashian en couple, selon les archives judiciaires. Thompson a reconnu dans les documents judiciaires qu’il avait eu des relations sexuelles avec Nichols à plusieurs reprises, et l’entraîneur a présenté une série de messages texte présumés de l’athlète qui, selon elle, lui ont été envoyés après que son avocat a exhorté le tribunal à le faire déposer pour une déposition en août. .

« Mes sentiments n’ont pas du tout changé. [I] ne sera pas du tout impliqué. Au fait, si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent. C’est complètement faux », aurait écrit le joueur des Sacramento Kings. « Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour une personne au chômage. Tout ce que vous aurez, c’est un bébé avec un père qui n’a aucune implication avec l’enfant et quelques centaines de dollars de pension alimentaire par mois. »

Thompson est également le père de True, qu’il partage avec Kardashian, et de son fils Prince, 4 ans, qu’il a accueilli avec son ex-petite amie Jordan Craig en décembre 2016. Thompson et Craig se sont séparés plus tôt cette année-là et il a commencé à sortir avec la star de Revenge Body dans avril 2016.