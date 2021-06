Comment la famille Khashoggi a contribué à façonner la relation américano-saoudienne .

Au milieu des années 1980, Jill Dodd était une mannequin de 20 ans travaillant à Paris lorsqu’elle a reçu une offre inattendue de son agent : elle a été invitée à une soirée de gala sur le thème des pirates sur la plage de Monte-Carlo lancée par le milliardaire. Le marchand d’armes saoudien Adnan Khashoggi.

Dodd n’avait aucune idée de qui était Khashoggi ni pourquoi elle avait été invitée. Mais, dit-elle, étant «naïve et crédule», elle a sauté sur l’occasion et s’est rapidement retrouvée sur la plage à danser avec le petit magnat saoudien grassouillet. Il a fini par écrire “Je t’aime” avec du sang sur son bras, dit-elle.

C’était le début d’une relation sauvage de 18 mois au cours de laquelle Dodd a accepté de servir de “femme de plaisir” de Khashoggi. Elle a fait la fête sur son yacht légendaire, le Nabila, et a fait le tour du monde à bord de son jet privé, faisant l’amour, prenant de la cocaïne, assise à ses côtés lors de frénésie de jeu à gros enjeux à Las Vegas.

Aujourd’hui, Dodd – après avoir mené une carrière réussie dans le secteur de la mode – revient sur son temps de globe-trotter avec Khashoggi avec un certain degré d’horreur. « J’ai vraiment réalisé que je faisais partie d’un harem », dit-elle. « Il m’a fallu du temps pour réaliser et pouvoir accepter le fait que j’avais été vendu à mon insu. Alors j’ai été vendue comme une prostituée serait vendue.

La vie flamboyante et l’héritage mouvementé d’Adnan Khashoggi sont le sujet de l’épisode 2 de la nouvelle saison du podcast Yahoo News “Conspiracyland: The Secret Lives and Brutal Death of Jamal Khashoggi”.

Adnan Khashoggi, décédé en 2017, était le cousin de Jamal Khashoggi ; leurs grands-pères étaient frères dans la ville sainte de Médine. Jamal Khashoggi connaissait son cousin aîné lors de réunions de famille au fil des ans et s’est présenté pour son enterrement à Médine il y a quatre ans, même en n’exprimant que du mépris pour son style de vie sybaritique grotesque.

Et pourtant, comme le montre « Conspiracyland », Adnan Khashoggi a joué un rôle crucial dans l’évolution de l’alliance américano-saoudienne. Au cours de deux décennies, entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1980, il a négocié des milliards de dollars de ventes d’armes d’entrepreneurs américains de la défense à l’armée saoudienne – des accords qui sont devenus le cœur d’un accord de base armes contre pétrole qui a a maintenu les relations de Washington avec Riyad depuis lors.

Adnan Khashoggi dans l’un de ses avions privés en 1984. (Colin McConnell/Toronto Star via .)

Adnan Khashoggi « a été le pionnier de cette relation entre les États-Unis et l’Arabie saoudite », a déclaré Ron Kessler, ancien journaliste d’investigation pour le Washington Post, qui a écrit une biographie du marchand d’armes intitulée « L’homme le plus riche du monde ».

« Khashoggi était l’émissaire du roi », dit Kessler dans « Conspiracyland ». «Et ainsi, il renverrait certaines des commissions des entreprises américaines directement au roi, ainsi qu’au ministre de la Défense et aux princes saoudiens. Et tout le monde était content. Le roi était content, il a eu son argent, Khashoggi a eu sa part. … La richesse spectaculaire, l’étalage, les fêtes, tout attirait les affaires. Et c’était comme des abeilles autour du miel. C’était vraiment un épisode incroyable de l’histoire.

La crainte de perturber ce flux d’argent des armes contre le pétrole a finalement été un facteur majeur pour persuader la Maison Blanche de Trump de ne pas imposer de prix aux Saoudiens pour le meurtre horrible du cousin d’Adnan, Jamal, qui au moment de sa mort était chroniqueur. pour la section Global Opinions du Washington Post.

Trump lui-même l’a fait clairement comprendre lorsqu’il a cité les achats d’armes géants saoudiens comme raison principale pour ne pas imposer de sanctions au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman même après que la CIA a conclu qu’il avait autorisé l’opération qui a tué le journaliste à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul 2 octobre 2018.

Le président Donald Trump avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman dans le bureau ovale le 20 mars 2018. (Jabin Botsford/The Washington Post via .)

“Si nous abandonnons l’Arabie saoudite, ce sera une terrible erreur”, a déclaré Trump à l’époque. « Ils achètent des biens pour des centaines de milliards de dollars de ce pays. Si je dis « Nous ne voulons pas prendre votre entreprise », si je dis « Nous allons la couper », ils obtiendront leur équipement, leur équipement militaire, de Russie et de Chine. Je ne vais pas dire à un pays qui dépense des centaines de milliards de dollars – et qui m’aide à faire une chose très importante, maintenir les prix du pétrole bas pour qu’ils n’atteignent pas 100, 150 dollars le baril – je ne vais pas détruisez l’économie de notre pays en étant stupide avec l’Arabie saoudite.

Comme pour beaucoup d’autres avec Trump, de telles positions ont été prises dans le contexte d’accords commerciaux entre lui et divers magnats saoudiens qui ont commencé avec Adnan Khashoggi. En 1991, Trump – jaloux du style de vie du magnat saoudien – s’est arrangé pour acheter son yacht, le Nabila, pour 29 millions de dollars, le vantant dans l’émission David Letterman comme « probablement le plus grand yacht jamais construit. C’est vraiment un excellent investissement. (Trump l’a renommé la princesse, apparemment d’après sa fille Ivanka.)

Mais ce n’est pas un si bon investissement. Trois ans plus tard, alors que Trump était menacé de faillite à cause de ses casinos en difficulté à Atlantic City, il a été renfloué par un autre magnat saoudien – le prince Alwaleed bin Talal – qui lui a acheté le yacht pour 20 millions de dollars. Bien qu’il ait peut-être pris un bain sur le bateau, la vente a été le début d’un robinet saoudien jaillissant à l’organisation Trump qui s’est poursuivi pendant des années.

Le yacht de Donald Trump, le Trump Princess, en 1991. Il a été construit à l’origine pour Adnan Khashoggi. (Jacques Soffer/. via .)

De riches Saoudiens ont injecté des millions dans les coffres de son entreprise, achetant des appartements dans les immeubles de Trump, au moins autant, sinon plus, que les oligarques russes. En 2001, trois mois avant les attentats du 11 septembre, au cours desquels 15 des 19 pirates de l’air étaient des ressortissants saoudiens, le gouvernement saoudien a déboursé 4,5 millions de dollars pour acheter l’intégralité du 45e étage de la Trump Tower à Manhattan, le transformant finalement en bureaux du mission des Nations Unies du pays.

“L’Arabie saoudite, et je m’entends très bien avec eux tous, ils m’achètent des appartements, ils dépensent 40 millions de dollars, 50 millions de dollars”, a déclaré Trump lors d’un rassemblement électoral en 2015 à Mobile, Ala. “Ils dépensent tellement d’argent. Vais-je les détester ? Je les aime.”

C’était une affection qui s’est poursuivie jusqu’à sa présidence, lorsque Trump a fait de l’apaisement des Saoudiens une pièce maîtresse de sa stratégie au Moyen-Orient – ​​et l’a finalement persuadé de n’imposer aucun prix aux dirigeants du pays pour l’assassinat parrainé par l’État du cousin d’Adnan Khashoggi, Jamal.

Le jeune cousin d’Adnan, Jamal, poursuit un chemin très différent qui le mène dans les grottes d’Afghanistan, où, en tant que jeune reporter pour l’Arab News, il défend la lutte contre l’occupation soviétique menée par un frère musulman qui était alors son bon ami. : Ousama Ben Laden. C’est le début d’une relation longue et compliquée entre Khashoggi et Ben Laden qui, des années plus tard, débouche sur une série de rencontres fatidiques à Khartoum, au Soudan, au cours desquelles le journaliste saoudien est recruté pour tenter de persuader le chef terroriste de retourner dans le royaume.

Illustration de la photo miniature de la couverture : Yahoo News ; photos : Ron Galella, Ltd./Collection Ron Galella via ., Mandel Ngan/. via .

