Comment la famille royale passe les vacances au milieu de la pandémie de COVID

Pendant ce temps, le prince harry et Meghan Markle, qui a déménagé aux États-Unis l’année dernière après s’être retiré de ses fonctions royales, passera probablement Noël dans sa maison californienne. La paire — qui partagent sont Archie, 2 et fille Lilibet, 6 mois — a récemment donné au public un aperçu de leurs célébrations en dévoilant leur carte de vœux.

« Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde. Archie nous a fait une » maman « et un » papa « et Lili a fait de nous une famille », la carte, qui présentait un portrait de la famille de quatre personnes. pris par Alexi Lubomirski, lu en partie. « Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre! »

Cependant, il y a une tradition de vacances que la reine honorera toujours cette année malgré la pandémie : son message du jour de Noël. Dans une photo d’aperçu publiée le 23 décembre, elle est vue assise dans le White Drawing Room du château de Windsor à côté d’une photo encadrée d’elle-même et de Philip, décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans, sur son bureau.

Le discours annuel de Sa Majesté devrait être diffusé le 25 décembre.