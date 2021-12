Comment la ferraille la plus difficile de Hamilton et Verstappen à ce jour s’est déroulée à la radio – .

13VoeuxBonjour Lewis, l’essentiel est le suivant. Tout le monde va aller jusqu’à la fin de la course avec ces pneus durs maintenant, mais vous aviez le rythme de la voiture au début, et il y a quelques options que nous pouvons ajouter avec des VSC et des Safety Cars supplémentaires. Le principal pour l’instant est de le mettre sous pression, vous avez le rythme de la voiture.

La balle était désormais dans le camp de Red Bull. Avant le redémarrage, les deux équipes se sont pointées du doigt accusateur. Hamilton a affirmé que Verstappen avait effectué illégalement un départ d’entraînement dans les stands tandis que le leader a affirmé que son rival était tombé trop loin derrière lui :

LapSpeakerText13VerstappenAttendez, c’est encore plus de 10 voitures [length]s. Ce n’est pas autorisé.

L’aiguille entre les pilotes en lice pour le titre a bien démarré au redémarrage alors que Verstappen a été battu hors de la ligne et est allé repasser Hamilton à l’extérieur du premier virage. Il n’y avait pas assez de place et il est sorti de la piste à la sortie, et alors qu’il rejoignait le virage deux, son volant était complètement verrouillé, mais il a relâché les gaz alors qu’il réapparaissait directement dans le chemin de Hamilton.

Une fois que Hamilton avait ouvert sa direction pour éviter un accrochage, Verstappen a coupé la puissance et un opportuniste Esteban Ocon a dépassé la Mercedes. Ensuite, le chaos derrière a conduit à des drapeaux jaunes puis rouges, et signifiait qu’il y aurait un autre redémarrage.

Alors que Hamilton restait dans le cockpit, gardant ses communications avec l’équipe à la radio, Verstappen s’était engagé à sauter de sa voiture le plus rapidement possible lors des deux arrêts afin de pouvoir communiquer avec son équipe en privé.

Pendant ce temps, les chaînes radio Red Bull étaient toujours occupées, car le directeur de course Michael Masi avait l’intention de signaler Verstappen aux commissaires sportifs pour son laissez-passer hors piste. Masi a donné à Red Bull l’opportunité de faire reculer Verstappen derrière Hamilton (et donc Ocon).

Red Bull a accepté, alors Verstappen s’est aligné derrière Ocon et Hamilton sur la nouvelle grille. Mais pour donner à leur homme les meilleures chances de reprendre la tête au départ, Red Bull l’a remis au milieu. Mercedes et Alpine se sont retrouvés avec des disques durs, s’attendant à ce que ce soit le meilleur pneu pour le reste de la course.

LapSpeakerText15HamiltonCombien de temps dure la course ? Quelle est la raison pour laquelle nous n’avons pas mis le nouveau médium ?15BonningtonIl nous reste 35 tours, Lewis. C’est le bon pneu.15HamiltonJe vais perdre des places sur la grille.15BonningtonCe dernier départ était très compétitif. Nous partons debout.

Cependant, cette fois, Verstappen a plongé à l’intérieur au redémarrage pour dépasser Hamilton et l’a maintenu sur la bonne voie, ayant été un dixième de seconde plus rapide que son rival.

Hamilton craignait le pire, soupçonnant que ses pneus durs le désavantageraient.

LapSpeakerText18HamiltonPas moyen de suivre les pneus. Nous aurions dû nous arrêter pour les médiums.

Une période de voiture de sécurité virtuelle a brisé le rythme de Verstappen à l’avant alors qu’il s’approchait des retardataires pour faire un tour pour la première fois, et il avait Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo devant lui lorsqu’une deuxième période VSC a commencé au 30e tour.

LapSpeakerText31VerstappenPourquoi Kimi n’accélère-t-il pas. Putain, qu’est-ce que c’est ?

L’écart entre les deux premiers est passé de deux secondes à 0,7 seconde sur la durée du deuxième VSC, Verstappen attendant littéralement d’obtenir le feu vert pour boucler Raikkonen.

LapSpeakerText30BonningtonEt Lewis au redémarrage, vous pouvez utiliser strat cinq ou sept, et dépasser le cas échéant.

Il y avait encore une période VSC, et Hamilton était sur la boîte de vitesses de Verstappen à la fin du tour 36. Il n’a pas aligné de mouvement avant le premier virage, cependant, allant vers l’extérieur et ayant brièvement le nez devant. Verstappen a freiné tard et son arrière droit n’a pas adhéré à la piste, poussant Hamilton hors de la piste alors qu’il survirait également.

LapSpeakerText36HamiltonCe gars est fou, mec.

Verstappen avait un écart au virage deux, mais Red Bull était à son oreille au virage 22.

LapSpeakerText36LambiaseMax, rendons donc la position à Hamilton. Évidemment, faites-le stratégiquement. Redonnez le poste.

Verstappen a ralenti dans la course au virage 27. Hamilton a hésité derrière lui, ne voulant pas se laisser entraîner à dépasser le Red Bull juste avant la ligne de détection du DRS et permettant à son rival une nouvelle passe facile.

À peu près au même moment, l’ingénieur de course de Hamilton, Peter Bonnington, a appris que Red Bull allait le laisser passer.

Verstappen a ensuite laissé tomber plusieurs vitesses et a freiné tôt. Des images de la voiture de Hamilton montrent que Bonnington a commencé à lui parler juste après qu’il a dû freiner et faire tourner sa voiture vers la gauche, coupant la voiture de Verstappen, endommageant sa plaque d’extrémité d’aile avant.

LapSpeakerText36BonningtonAlors ils demandent à Max d’échanger des positions.36HamiltonIl vient de me tester les freins.37LambiaseJe ne sais pas ce qui se passe ici, Max. Nous avons essayé de le laisser passer. Il ne passe pas.

Le tour suivant était tendu, mais avec la direction de la télévision tout en tête, cela a donné à Mercedes une bonne occasion d’examiner les dégâts.

LapSpeakerText37Bonnington On lui a dit de te donner la passe.37HamiltonJe viens de le frapper, mec, mon aile est cassée.37BonningtonC’est bon, ça a l’air d’aller,on lui a dit de te donner la position.37HamiltonIl vient de me tester les freins. Je ne sais pas ce qui se passe.37HamiltonC’est juste une conduite dangereuse, mec.37HamiltonJ’ai quelques dégâts sur ma voiture.37BonningtonC’est seulement la plaque d’extrémité de l’aile avant. A l’air léger.

Verstappen avait une avance de près de deux secondes la prochaine fois, et Hamilton a déclaré qu’il ne pouvait pas suivre. Après encore deux tours, les nerfs ne faisaient que grandir.

LapSpeakerText39Hamilton Faites-moi savoir où je perds. Que s’est-il passé ?39BonningtonNos pertes ne sont qu’aux tours huit, neuf, 10, 22.

Les espoirs de victoire de Hamilton sont ensuite revenus lorsque Verstappen a reçu un message au virage 22 au tour suivant.

LapSpeakerText41LambiaseMax pouvez-vous laisser passer Hamilton à la sortie de la 23. Laissez-le simplement passer dès que vous le pouvez. Laissez-le passer. Max

Encore une fois, Hamilton a reçu son message juste au moment où Verstappen a concédé sa position, au même endroit où ils se sont affrontés – puis l’a immédiatement récupéré en plongeant à l’intérieur du dernier virage.

Une pénalité de 5 secondes a été infligée à Verstappen au 43e tour pour son premier virage, et il a allumé son feu de pluie arrière – qui n’avait pas été utilisé en permanence pendant la course – alors que Hamilton s’approchait de lui à l’approche du virage 27. .

LapSpeakerText42LambiasePour votre information, nous avons écopé d’une pénalité de cinq secondes. Donc c’est juste pour le moment.

Hamilton est descendu à l’intérieur et a couru aussi profondément que possible, puis a commencé à s’éloigner. Deux tours plus tard, le Verstappen moyennement chaussé expliquait pourquoi.

LapSpeakerText44VerstappenMes pneus arrière ont disparu.44LambiaseD’accord, Max, pour le moment, nous ne pouvons pas nous arrêter car l’écart avec Ocon est insuffisant.

Les pneus durs duraient mieux pour Hamilton, et avec une charge de carburant décroissante, il a même décroché le point supplémentaire pour le tour le plus rapide avec son aileron avant cassé. Mais Mercedes n’a pas pu se détendre alors que son avance dépassait les huit secondes, lui et Verstappen étant invités à éviter les trottoirs et à gérer le rythme pour éviter une crevaison tardive et plus de drame.

Hamilton a terminé la course de 50 tours avec 6,825 secondes en main, qui a finalement augmenté de 15 secondes. Verstappen a reçu une pénalité de 10 secondes pour l’accident du virage 27 en plus de sa sanction précédente.

Mais alors qu’il avait perdu la course, Verstappen avait remporté le sondage Pilote du jour de la course et a été informé par la F1 sur le chemin du retour aux stands.

LapSpeakerText50HornerBon effort Max. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il t’a remonté le dos comme ça. Cela n’avait aucun sens.50VerstappenHeureusement, les fans ont une idée claire de la course, car ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable. J’essaie juste de courir, et ce sport, c’est plus une question de pénalités que de course. Donc pour moi, ce n’est pas de la Formule 1. Mais au moins les fans ont apprécié, et j’ai tout donné aujourd’hui. Clairement pas assez rapide, mais toujours satisfait de la deuxième.

