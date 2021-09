Comment la fière famille a appris à Kyla Pratt à aimer sa voix

The Proud Family n’a pas seulement appris à ses téléspectateurs à être bruyants et fiers.

Pour le 20e anniversaire du succès de Disney Channel, dont la première a eu lieu le 7 septembre. 15, 2001, Kyla Pratt réfléchi sur son temps à jouer la principale dame Penny Proud. Comme Pratt nous l’a rappelé, elle n’était qu’une jeune femme lorsqu’elle a prêté sa voix pour la première fois à la série animée et, ainsi, l’expérience a influencé son identité.

“Je n’avais pas réalisé à quel point cela me façonnait”, a-t-elle déclaré en exclusivité à E! News, “et aussi à quel point ma personnalité, vous savez, s’est manifestée en jouant à Penny. Je pense que j’ai toujours grandi confus à l’idée que les gens soient harcelés à propos de certaines choses, parce que je me disais toujours:” Non! Défendez-vous! ” Et maintenant, en tant qu’adulte, j’ai l’impression que cela vient en grande partie, vous savez, d’avoir aidé à représenter ce personnage. »

En fait, jouer Penny Proud a appris à Pratt à aimer une partie d’elle-même avec laquelle elle luttait auparavant : sa voix.