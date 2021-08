Comment la fille d’Eminem, Hailie Jade, a passé son été

L’été a été mouvementé pour les gens du monde entier, et Hailie Jade Mathers ne fait pas exception. La fille du rappeur Eminem et influenceur en plein essor a cherché de nouvelles façons de tirer parti de sa plate-forme et de sortir sans enfreindre les restrictions de voyage ou se mettre à haut risque pour COVID-19. À en juger par ses publications sur Instagram, elle s’en est plutôt bien sortie.

Mathers compte plus de 2,2 millions d’abonnés sur Instagram, où elle publie généralement du contenu de style de vie, y compris des photos et de courts clips. Les légendes sont souvent sarcastiques et ironiques sans révéler grand-chose sur sa vie personnelle. Cependant, elle semble faire tout son possible pour se distancer de l’héritage choc de son père, Marshall Mathers.

Cet été a inclus des barbecues, des voyages et quelques souvenirs de Mathers. La jeune femme de 25 ans a également partagé un peu plus de temps d’écran avec son petit ami, Evan McClintock, qui a figuré dans de plus en plus de ses publications ces dernières années.

Les fans continuent d’affluer vers les publications de Mathers, demandant plus de détails sur sa vie personnelle et complimentant son style impeccable. Voici un retour sur l’été 2021 dans sa vie jusqu’à présent.

Sedona

Selon l’endroit où vous comptez le début de la saison, l’été de Hailie a commencé par un voyage à Sedona, en Arizona. Elle a également publié une vidéo Instagram Story montrant certains des sites qu’elle a vus dans le désert.

bronzer

Fin mai, Mathers avait déjà un bronzage respectable, comme elle l’a montré dans ce post d’anticipation.

Thé

Quelques semaines plus tard, Mathers a posté des photos d’elle dans un chiffon, plaisantant en disant qu’elle ressemblait à quelqu’un qui était sur le point de faire des commérages.

Cocktails

Lorsque Mathers ne tient pas une tasse de café, elle tient généralement un cocktail dans ses publications Instagram. Elle a profité au maximum de la saison en sirotant celle-ci à l’extérieur en juillet.

Petit ami

Mathers a posté un selfie avec McClintock sur Instagram le 18 juillet, reconnaissant ses tactiques cryptiques habituelles sur les réseaux sociaux. Elle a inclus un emoji de cœur et un emoji de feu.

Réminiscence

Mathers a posté une photo de quatre vieilles photographies imprimées, apparemment prises dans sa propre enfance. Cela incluait certains qui faisaient allusion au sens du style de son père.

Lollapalooza

Début août, Mathers s’est rendu à Lollapalooza – l’un des plus grands festivals de musique de l’été autorisé à continuer grâce aux vaccins COVID-19. On ne sait pas quels artistes elle est allée voir puisqu’elle n’a posté que quelques photos d’elle.

Bateau

Enfin, Mathers semble toujours profiter du soleil dans l’un de ses derniers articles où elle se détend sur un bateau. Alors que l’été tire à sa fin, de nombreux fans sont plus jaloux de Mathers que jamais.

