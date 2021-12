Comment la fille d’Eminem, Hailie Jade, a prouvé qu’elle était sa plus grande fan

Il n’y a personne qui reste Eminem assez semblable à Hailie jade.

La fille de 25 ans du rappeur, dont la mère est l’ex-femme d’Eminem, Kimberly mathers, a prouvé qu’elle sera toujours l’une de ses auditeurs les plus fidèles lorsqu’elle a publié ses résultats Spotify Wrapped 2021. (Au cas où vous n’êtes pas un utilisateur de Spotify, vers la fin de chaque année, le service de streaming audio répertorie les meilleurs artistes, chansons et listes de lecture d’un utilisateur de l’année écoulée et fournit les résultats sélectionnés que vous pouvez partager).

Et comme Hailie l’a fièrement souligné dans son TikTok du 1er décembre, non seulement son père est l’artiste le plus écouté au sommet de ses charts, mais elle, à son tour, règne dans le top 3% des auditeurs d’Eminem. Parlez d’un flex père-fille.

Étant donné que les deux sont restés notoirement secrets au sujet de leur relation étroite, le clip mignon de Hailie a donné aux fans toutes les sensations en moins de dix secondes. « Cela me rend TELLEMENT HEUREUX », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: « C’est la chose la plus mignonne que j’ai vue toute la semaine. » Un troisième a commenté : « Nous aimons une famille solidaire.