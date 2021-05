Comment la finale de la saison 4 de SWAT a préparé Hondo, Chris et Street pour la saison 5

Que se passera-t-il avec Hondo dans la saison SWAT 5?

La finale de la saison 4 de SWAT était la fin du jeu pour un scénario qui durait presque toute la saison, associé aux problèmes de ce qui se passait au LAPD dans les derniers épisodes. Après que Hondo soit allé à la presse pour s’ouvrir sur le racisme qui se produisait dans le département, des manifestations ont éclaté dans toute la ville, les ducs impériaux faisant encore une autre apparition. À la suite de plusieurs manifestations de Black Justice Now à Los Angeles, Hicks de Patrick St.Esprit a déclaré à Hondo qu’il était rétrogradé du chef d’équipe en raison de ses actions. Avec Luca, Chris et Tan à l’extérieur du pays, avec Street en congé de maladie et avec Deacon prenant un congé pour être avec sa famille, Hicks a dit à Hondo qu’il pourrait également prendre un peu de temps. Hondo n’a pas pris les nouvelles à la légère, bien sûr, compte tenu de ce qui l’a conduit à être leader de l’équipe en premier lieu.