Comment la finale de la saison 4 du jeune Sheldon met en place des temps sombres pour la saison 5 et au-delà

Dans la saison 10 de The Big Bang Theory, Sheldon a avoué à Penny la raison pour laquelle il frappait toujours plusieurs fois avant d’entrer dans une pièce. Sheldon a déclaré qu’à l’âge de 13 ans, il avait rencontré son père avec une autre femme. Sheldon n’a que 11 ans dans la saison 4, il est donc possible que les fans viennent d’assister au début de l’affaire illicite de George Sr. que Sheldon a finalement découverte. À tout le moins, nous avons vu que George et Mary ont des problèmes évidents dans leur mariage, et George ne se soucie pas de la compagnie d’autres femmes lorsque sa femme n’est pas là.