Salim Akil a également indiqué que s’il était clair que la saison 4 serait la dernière saison de Black Lightning il y a longtemps, il avait des idées en place pour les saisons 5 et 6. Ces plans, qui incluaient l’idée d’introduire une version noire de The Joker au Arrowverse, pourrait certainement être transformé en une proposition de spin-off avec Thunder, Grace et Lightning, et avec Tobias Whale mort, Freeland pourrait voir de nombreux autres méchants tenter de combler le vide.