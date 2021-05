Comment la finale de la série de Last Man Standing a réussi les derniers moments de la veille de Kaitlyn Dever avec Mike de Tim Allen

L’intrigue de l’épisode final tournait autour du Ford F-100 de Mike, longtemps précieux et bricolé depuis longtemps, volé et finalement dépouillé pour des pièces, inspirant la famille à se réunir pour une scène commémorative qui a doublé comme une chance pour les acteurs de dire au revoir. à Last Man Standing lui-même. Cette scène a marqué la première apparition de Kaitlyn Dever dans la finale, pleurant le camion sur lequel elle avait travaillé plusieurs fois avec Mike, sans parler d’avoir appris à y conduire. Puis, juste avant la scène finale du vlog, les fans ont eu un dernier moment en famille avec Mike (et Vanessa de Nancy Travis, bien sûr) fiers de Air Force Eve pour avoir franchi le mur du son.