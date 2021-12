comment la fintech et les crypto-monnaies sont venues à la rescousse

Internet a radicalement changé le commerce et les opportunités pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME) à l’échelle mondiale. La capacité des petits commerçants et des entreprises à opérer à l’échelle internationale a changé la donne. Cependant, de nombreux problèmes de paiement sont apparus en raison de la rapidité du changement et les services financiers peinent à suivre.

L’infrastructure existante freine l’activité

Il est frustrant pour de nombreuses PME de pouvoir désormais opérer au-delà des frontières, mais l’ancienne infrastructure bancaire qualifie souvent les petites entreprises de « à haut risque ». Cela peut rendre les transactions difficiles, risquées, chronophages et coûteuses.

Par exemple, une entreprise qui reçoit un paiement international utilisera probablement SWIFT et ne recevra pas l’argent avant un à cinq jours en moyenne. Il n’y a aucune transparence dans le processus, il y aura des frais attachés et probablement un taux de change défavorable.

Ensuite, il y a les risques pour le commerçant qui découlent de la fraude par carte de crédit. Le récent rapport Chargeback Field de 2021 a révélé qu’entre 2018 et 2021, il y avait eu une augmentation de 21% de la fraude criminelle.

Des solutions sont disponibles pour les transactions P2P et les grandes entreprises, mais les PME ont été largement exclues. Étant donné que les petites entreprises opèrent souvent avec des marges très serrées, cela freine de nombreuses entreprises. Heureusement, des solutions ont vu le jour grâce à des sociétés de technologie financière plus agiles, à de nouvelles plateformes innovantes et à l’adoption de crypto-monnaies.

Les PME à haut risque et les transactions transfrontalières se multiplient

Les entreprises sont généralement qualifiées de « à haut risque » pour plusieurs raisons. Premièrement, le type d’industrie est l’un des plus larges et souvent des plus arbitraires. Ceux-ci peuvent inclure des pharmacies en ligne, des fournisseurs de VoIP et même des services d’abonnement pour des choses comme des magazines.

Certaines industries considérées à haut risque sont vastes. L’industrie des jeux en ligne, par exemple, valait 37,65 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 122,05 milliards de dollars en 2025. Les crypto-monnaies et les entreprises connexes sont également considérées comme risquées, mais Bitcoin à lui seul vaut 1,03 billion de dollars (au 26 novembre 2021).

Deuxièmement, les PME sont souvent étiquetées comme à haut risque, car elles ont tendance à avoir de faibles volumes de ventes et de transactions. De plus, les petites entreprises opérant en dehors des pays ou blocs les plus riches, comme les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie et l’UE, sont regroupées dans cette catégorie « à risque ». Cependant, cela est incroyablement limitatif, d’autant plus que les PME représentent 90% de toutes les entreprises dans le monde.

Internet est toujours en expansion et les petits commerçants peuvent soudainement atteindre les marchés mondiaux. Malheureusement, l’ancienne infrastructure bancaire a pris du retard dans la façon dont elle étiquette les risques et pénalise les PME qui effectuent des transactions transfrontalières. Cependant, les fintechs trouvent des solutions et les banques sont obligées de rattraper leur retard.

Les crypto-monnaies résolvent les principaux problèmes des systèmes bancaires traditionnels

Ironiquement, étant donné son étiquetage fréquent comme « à haut risque », il semble que la crypto-monnaie pourrait être une solution. Les sociétés Fintech comme XanPool et sa plate-forme XanPay ont développé des infrastructures qui contournent les réseaux bancaires traditionnels.

Le fondateur et PDG de XanPool, Jeffery Liu, explique comment la solution de paiement transfrontalier de son entreprise est née. « En tant qu’entrepreneur, je suis aussi attentif aux problèmes des gens, puis je me suis mis en devoir d’essayer d’offrir une solution », dit-il.

« XanPool a été fondée en 2019 car il y avait un problème d’incorporation et de sortie des monnaies fiduciaires vers les cryptomonnaies. Le problème était que pour acheter et vendre des crypto-monnaies avec la monnaie locale, il fallait passer par l’ancienne infrastructure bancaire avec tous ses frais, retards et risques. Depuis que Bitcoin a été inventé pour contourner les systèmes traditionnels, la situation était insensée. Nous avons donc conçu un moyen de contourner cela. »

XanPool est essentiellement un logiciel de tenue de marché qui permet aux acheteurs et aux vendeurs (fournisseurs de liquidités) d’échanger des crypto-monnaies à l’aide de divers portefeuilles numériques ou comptes bancaires. «Nous avons des crypto-monnaies et un réseau de fournisseurs de liquidités en monnaie locale qui permettent aux utilisateurs de contourner les systèmes bancaires traditionnels. Cela signifie qu’ils peuvent également éviter des frais supplémentaires et des problèmes de taux de change, et comme les transactions sont instantanées, il n’y a pas de jours de retard et de risque de rétrofacturation et de fraude », explique Liu.

Une fois XanPool opérationnel, Liu a vu un autre problème qui pouvait être résolu. En tirant parti du pool de crypto et de liquidité existant de XanPool, les paiements transfrontaliers pourraient également contourner l’infrastructure bancaire internationale traditionnelle.

Les PME ont été laissées pour compte, mais cela change

« Nous savions que le système bancaire avait largement ignoré les PME lorsqu’il s’agissait d’effectuer des paiements internationaux. Cela était particulièrement vrai dans les pays et les secteurs industriels qui ont mis en place des finances jugées risquées. Cela inclut la plupart des entreprises en ligne et presque tous les pays de la région Asie-Pacifique », explique Liu.

Étant donné qu’il existe environ 213 millions de PME dans le monde et que près de 132 millions d’entre elles sont situées dans la région Asie-Pacifique, de nombreuses entreprises sont considérées comme « à haut risque » et exclues des transactions transfrontalières faciles.

« Pour résoudre ce problème, nous avons créé XanPay », explique Liu. « C’est une plateforme de paiement qui peut être utilisée par toutes les entreprises à haut risque, de la PME à l’e-sport. Comme il fonctionne avec les plateformes de paiement locales existantes, il est facile à mettre en œuvre et à utiliser. De plus, parce qu’il est construit sur l’infrastructure XanPool, ces entreprises bénéficient de paiements internationaux instantanés sans risque de rétrofacturation ou de fraude au crédit. Avoir des transactions 40 % moins chères et instantanées réduit le risque qui les a pénalisés en premier lieu. »

L’avantage des solutions fintech comme XanPay est qu’elles ont pu partir d’une nouvelle ardoise. Les banques ont du mal à adapter leurs systèmes et à les rendre plus efficaces, mais les nouvelles entreprises peuvent repartir de zéro et intégrer des avancées telles que les portefeuilles électroniques et les crypto-monnaies.

À mesure que de plus en plus de PME des pays en développement se connectent à Internet, le nombre d’entreprises étiquetées « à risque » continuera d’augmenter. Il y a encore quelques années, c’était un problème majeur. Maintenant, heureusement, il existe plusieurs solutions fintech, et si les banques ne rattrapent pas leur retard, elles seront laissées pour compte.