Comment la fintech peut combler le déficit de crédit pour les emprunteurs pour la première fois

Par Abhinav Sinha, co-fondateur – Eko

Les NFBC ont généralement accordé des prêts aux clients en fonction de la cote de crédit individuelle. La cote de crédit sert de référence pour évaluer ou souscrire la fiabilité d’une personne. Plusieurs critères tels que la durée du prêt, les niveaux d’endettement, le salaire, les antécédents financiers et le taux de remboursement sont examinés pour évaluer la capacité du débiteur à rembourser sa dette. Cependant, cela laisse à de nombreux emprunteurs potentiels une capacité réelle de rembourser un prêt financé, rejeté par les systèmes d’émission de crédit conventionnels, en raison du manque de données standard.

Étant donné que la solvabilité est déterminée par une procédure de sélection humaine, les banques peuvent prendre plusieurs jours et semaines pour informer les clients potentiels du résultat. La faille est dans la base du système qui crée une boucle. Vous avez besoin de documents spécifiques et d’une bonne cote de crédit pour emprunter un prêt, et vous devez emprunter un prêt pour augmenter votre cote de crédit. Par conséquent, si vous n’avez pas de documents spécifiques et une bonne cote de crédit pour commencer, vous n’aurez peut-être jamais l’occasion de contracter un prêt. Alors, comment les personnes qui débutent dans le crédit peuvent-elles contourner ce problème ? La réponse courte est la FinTech ou la technologie financière.

Une industrie fintech florissante

Plus de 1 000 start-up FinTech ont été fondées en Inde au cours des sept dernières années, selon le Boston Consulting Group. Entre 2015 et 2019, les investissements bruts dans les sociétés de prêt FinTech indiennes ont augmenté de 25,49 %. En 2019, les prêts enregistrés accordés aux start-ups technologiques ont atteint 322 millions de dollars, soit 3,18 fois l’investissement trimestriel médian dans cette industrie de 101 millions de dollars.

Les sociétés de technologie financière offrent rapidement des services de crédit sur mesure avec une interaction élevée avec les clients, en utilisant de nouvelles façons d’analyser les données et d’évaluer les besoins des emprunteurs et leurs capacités de remboursement. Ils numérisent le traitement des transactions ainsi que les données. Ils s’attaquent aux besoins de crédit de ceux qui sont négligés mais solvables.

Détermination de la solvabilité

Les dernières entreprises FinTech sont entrées sur la scène des prêts au cours de la dernière décennie, modifiant à jamais leurs fondamentaux. Ils combinent de grandes quantités de données dans des modèles basés sur l’IA pour générer un « jugement de crédit » en moins de quelques heures. De nouveaux créanciers recueillent rapidement et facilement des informations financières à partir de diverses sources de données. Cette information les aide à acquérir un sentiment clair de solidité financière et de solvabilité rapide.

Comment les bons et les mauvais antécédents de crédit affectent-ils vos chances d’obtenir un prêt à des conditions favorables ?

L’analyse de crédit, qui n’est pas basée sur les points de données standard fournis par les bureaux de crédit, est connue sous le nom de notation de crédit alternative. Il s’agit d’une méthodologie d’évaluation de grande envergure qui profite grandement aux clients, en particulier à ceux qui débutent dans la finance.

Les prêteurs conventionnels rejettent simplement leurs demandes de crédit parce qu’il n’y a pas suffisamment de données pour déterminer leur fiabilité. Les entreprises FinTech, quant à elles, utilisent un processus de notation de crédit différent pour évaluer les traces numériques d’un client potentiel afin d’établir sa solvabilité. Cela pourrait inclure des informations provenant de données électriques, de télécommunications, bancaires, résidentielles et commerciales.

Proposer des prêts sur mesure

Un héraut des sociétés de prêt en ligne a radicalement transformé la base de la procédure de souscription de prêt privé. Alors que les prêteurs conventionnels proposent des prêts à prendre ou à laisser et des prêts à taille unique, plusieurs sociétés FinTech ont effectivement dépassé les méthodes de prêt conventionnelles pour offrir des prêts plus rapides, plus simples et plus personnalisés. Ces systèmes utilisent l’analyse des mégadonnées pour analyser l’appétit et la solvabilité d’un débiteur potentiel, accélérant les procédures d’approbation, de décaissement et de suivi tout en maintenant une atmosphère de prêt sûre et digne de confiance.

La personnalisation est la clé

Les entreprises FinTech sont là pour perturber une industrie séculaire du crédit. Le monde passe de produits et d’infrastructures monolithiques à des architectures P2P et open source sûres, fiables et personnalisées selon les besoins. La démocratisation des données et l’exploitation de la technologie ont donné aux entreprises de technologie financière un avantage sur les prêteurs traditionnels. Le rêve d’une économie à 5 T de dollars aura besoin de petits entrepreneurs pour s’épanouir et briller, et la fintech jouera un rôle crucial en offrant des produits de prêt personnalisés à grande échelle pour permettre cette transformation.

