Comment la fiscalité joue un rôle lors du passage aux fonds directs – En savoir plus

L’investissement dans les fonds communs de placement a gagné du terrain au cours des dernières années. Cependant, la pénétration totale des fonds communs de placement en Inde est encore faible, en particulier en raison d’un manque de sensibilisation financière et d’alphabétisation des investisseurs.

Pour commencer, il faut avoir une bonne connaissance des fonds communs de placement avant de commencer à investir. Par exemple, même si les plans directs de tout système de fonds communs de placement sont largement suggérés maintenant, il faut être extrêmement prudent avant de sauter sur eux. Si vous souhaitez investir directement, vous devez avoir une bonne maîtrise de l’investissement et une compréhension des différents objectifs de l’investissement.

Avec des plans réguliers, des intermédiaires tels que des courtiers, des distributeurs ou des banques travaillent comme intermédiaire entre l’investisseur et l’AMC (société de gestion d’actifs) et facturent une commission ou un courtage pour fournir les services. Les plans directs, comme leur nom l’indique, permettent à l’investisseur d’investir directement auprès de l’AMC ou de la maison de fonds. Il n’y a pas d’implication de courtiers ou de distributeurs tiers ou de banques. Par conséquent, il n’y a pas de commission ou de courtage impliqué.

La meilleure partie est qu’en tant qu’investisseur existant, vous pouvez également transformer vos fonds communs de placement réguliers existants en plans directs. Cependant, gardez à l’esprit qu’ils seront imposés différemment.

Voici comment la fiscalité joue un rôle lors du passage aux fonds directs;

Le passage du fonds ordinaire au fonds direct du même fonds commun de placement entraîne le rachat des parts qu’un investisseur détient du fonds régulier. Archit Gupta, fondateur et PDG de ClearTax déclare: «Un investisseur devra acheter les parts du fonds direct après le rachat des parts d’un fonds ordinaire, car il n’y a pas de« transfert »des parts entre les régimes. Lorsqu’un investisseur rachète ses placements dans le fonds ordinaire, il attirera essentiellement des impôts. »

Par exemple, avec les fonds axés sur les actions, si votre période de détention est inférieure à 1 an, vous devrez payer un impôt sur les plus-values ​​à court terme (STCG) de 15%. En cas de période de détention supérieure à 1 an, vous bénéficierez d’un impôt sur les plus-values ​​à long terme (LTCG) à 10% si les gains dépassent Rs 1 lakh par an et qu’aucun avantage d’indexation n’est fourni. Notez que vous devrez également payer la taxe et la surtaxe applicables sur vos gains en capital.

Dans le cas des fonds de dette, vos plus-values ​​seront dites «à court terme» si votre période de détention est inférieure à 3 ans. Ces gains sont ensuite ajoutés à votre revenu global et imposés au taux de votre impôt sur le revenu. Vous réalisez des gains en capital à long terme si la période de détention est supérieure à 3 ans. Ces gains sont imposés à 20% après indexation. En tant qu’investisseur, vous devrez également payer la taxe et le supplément applicables.

Outre la taxe sur les plus-values, un investisseur devra également s’acquitter de la taxe sur les transactions sur titres (STT) sur l’achat et la vente de parts de fonds d’actions. Ils devront également s’acquitter du droit de timbre sur l’achat de nouvelles unités du fonds direct à 0,005 pour cent. Gupta déclare: «Les investisseurs peuvent également avoir à supporter la charge de sortie sur les retraits anticipés. Il faut garder à l’esprit toutes les taxes et tous les frais avant de décider de passer des fonds ordinaires aux fonds directs. »

Il ajoute en outre: «Il ne fait aucun doute que les rendements offerts par les fonds directs sont légèrement supérieurs à ceux des fonds ordinaires car il n’y a pas de commissions ou de frais de tiers impliqués. Cependant, le passage à des fonds directs peut avoir un coût considérable. Le rendement légèrement plus élevé que vous allez gagner peut être annulé par les coûts associés. »

Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour les investisseurs?

Les experts du secteur affirment que les investisseurs doivent faire preuve de discernement lorsqu’ils décident de passer des fonds ordinaires aux fonds directs. Il est conseillé de ne pas faire de sortie anticipée du plan régulier car une charge de sortie (selon le plan de fonds) pourrait être facturée.

Gupta dit: «On peut envisager de passer aux fonds directs uniquement s’il est sûr que les coûts associés au changement avec des rendements légèrement plus élevés des fonds directs seront récupérés. Si l’horizon d’investissement est plus court, il ne serait pas judicieux de changer, car le coût du changement sera plus élevé et il est peu probable que les gains soient nettement plus élevés que le coût du changement. »

