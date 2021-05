Comment la Fondation Gates et PATH à but non lucratif de Seattle aident à acheminer de l’oxygène en Inde

PATH a coordonné avec les fournisseurs pour installer des usines de génération d’oxygène par adsorption modulée en pression dans des établissements médicaux en Inde. (Photo gracieuseté de PATH)

La Fondation Bill & Melinda Gates s’est associée à deux groupes financiers de Chicago pour canaliser 5,5 millions de dollars dans les efforts de PATH, une organisation à but non lucratif basée à Seattle, pour apporter plus d’oxygène aux patients atteints de COVID-19 en Inde.

«Le manque d’accès à l’oxygène médical est l’un des défis de santé déterminants de notre époque», a déclaré Chris Elias, président du développement mondial à la Fondation Gates. «Comme nous le constatons actuellement en Inde, les conséquences peuvent être désastreuses.»

PATH travaille avec des responsables de 10 États indiens pour aider à identifier les sources d’oxygène pour les hôpitaux. Les équipes de PATH aident également les agences à identifier la quantité d’oxygène disponible dans les hôpitaux locaux et la quantité dont ils auront besoin.

L’Inde est submergée par une deuxième vague de crise COVID qui tue plus de 4000 personnes par jour.

Le bilan officiel était de 262 000 morts jeudi, selon l’Université Johns Hopkins. Mais l’Institut pour les mesures et l’évaluation de la santé de l’Université de Washington a averti que le nombre réel de décès est probablement trois fois plus élevé. L’IHME prévoit que le nombre total de décès dus au COVID en Inde dépassera le million d’ici le 1er août.

Les leaders technologiques de la région de Seattle unissent leurs forces pour tenter de collecter 10 millions de dollars pour aider la bataille du COVID-19 en Inde

Le manque d’oxygène médical dans les hôpitaux aggrave la crise en Inde. Les hôpitaux dans de nombreuses régions rapportent régulièrement manquer d’oxygène ou même complètement manquer d’oxygène. Tant de gens meurent que les cimetières et les crématoriums de certaines régions ne peuvent pas suivre le rythme.

Le problème est que les patients COVID nécessitent beaucoup plus d’oxygène que les hôpitaux n’en utiliseraient sur un patient atteint d’une autre maladie, a déclaré Mohammed Ameel, responsable des soins de santé primaires, de la technologie et des innovations de PATH à New Delhi. L’oxygène est particulièrement important pour les patients atteints de COVID gravement malades, qui développent généralement une pneumonie.

Environ 15% des patients atteints de COVID en Inde ont besoin d’oxygène, a déclaré Ameel. Selon un rapport, les principaux hôpitaux indiens utilisent désormais autant d’oxygène chaque jour qu’ils le feraient normalement en une semaine.

Dans des circonstances typiques, l’Inde produit plus qu’assez d’oxygène pour répondre à ses besoins médicaux et industriels, a déclaré Ameel. Mais à mesure que la demande a augmenté, la chaîne d’approvisionnement du pays s’est effondrée. Les grands wagons-citernes qui apportent de l’oxygène liquide aux grands hôpitaux parcouraient 200 kilomètres du site de production au point de livraison; maintenant, ils parcourent 1000 kilomètres pour apporter de l’oxygène d’urgence à de nouveaux clients, a-t-il déclaré.

«Le défi est la chaîne d’approvisionnement et les délais d’exécution», a déclaré Ameel.

Et tous les hôpitaux n’ont pas la capacité de gérer les énormes réservoirs d’oxygène, a déclaré Ameel. «Le défi n’est pas seulement dans la production, mais si vous produisez suffisamment, comment transportez-vous cela, et quand vous arrivez à l’hôpital, où stockez-vous cela?» il a dit. “(Dans de nombreux cas), vous n’avez pas la capacité de le faire.”

PATH travaille en étroite collaboration avec des responsables des États du Pendjab, du Maharashtra et du Karnataka pour les aider à résoudre ces problèmes. La capitale du Karnataka est le centre technologique de Bengaluru, également connu sous le nom de Bangalore; La capitale du Maharashtra est Mumbai, le centre financier du pays. «Nous soutenons l’approvisionnement», a déclaré Ameel. «Nous les aidons à sécuriser les concentrateurs d’oxygène et les usines de production d’oxygène.»

La construction de nouvelles usines de production d’oxygène plus près des hôpitaux réduit les problèmes logistiques. Et les concentrateurs d’oxygène – de petites unités de chevet qui aspirent l’air, éliminent l’azote, le dioxyde de carbone et d’autres gaz – peuvent fournir de l’oxygène à une poignée de patients. Les concentrateurs d’oxygène sont particulièrement utiles dans les zones où les hôpitaux sont pleins, a déclaré Ameel, car les patients peuvent être renvoyés chez eux avec un.

Des dons comme celui de la Fondation Gates ont afflué en réponse à la crise en Inde, a déclaré Carla Sandine, chef des affaires extérieures de PATH.

«Nous assistons à une vague de soutien à travers les États-Unis pour la crise mondiale du COVID», a-t-elle déclaré. «Cela inclut le gouvernement américain et les entreprises américaines.»

L’année dernière, les donateurs se sont concentrés sur les efforts de secours nationaux pour le COVID, a-t-elle déclaré. Mais maintenant «je sens un changement», a déclaré Sandine. «Aux États-Unis, les gens se sentent soulagés de ce qui commence à se passer ici et horrifiés de voir qu’une grande partie du monde n’a pas de fin en vue.»

Et, a-t-elle noté, dans des endroits comme Seattle, «la diaspora indienne est grande et engagée, caritative et aimée».

La semaine dernière, les leaders technologiques de la région de Seattle ont formé un groupe appelé Seattle pour l’Inde, qui tente de collecter 10 millions de dollars pour soutenir les efforts qui fournissent des fournitures de soins de santé cruciales à l’Inde. Le géant technologique de la ville natale Microsoft donne également un coup de main, utilisant sa technologie et ses dons pour aider la cause.

PATH utilise les dons de deux manières principales, a déclaré Sandine: en fournissant des fonds pour déployer des équipes et des ressources en Inde et dans les pays adjacents pour augmenter la production d’oxygène, et pour aider à financer le développement et les tests d’un nouveau vaccin COVID à faible coût qui pourrait être fabriqué en de nombreux endroits dans le monde.

La Fondation Gates s’est associée à Citadel, une société de gestion de placements, basée à Chicago, et à Citadel Securities, une société de financement, pour faire le don. C’est la première subvention annoncée depuis que Bill et Melinda Gates ont annoncé leur intention de divorcer le 4 mai.