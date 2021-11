Comment la fondatrice de Spanx, Sara Blakely, est passée de fauchée à milliardaire

Mettre sa culotte de grande fille — littéralement.

fondateur de Spanx Sara Blakely a frappé plus que quelques ralentisseurs pour devenir un shapewear de bosses, et un aperçu exclusif de l’émission spéciale True Hollywood Story d’E!, Billionaires: Fierce, Fearless And Filthy Rich, présentée en avant-première ce soir, le 15 novembre, donne un nouvel aperçu dans la ténacité de Sara pour réussir.

« Après avoir été rejetée par tous les fabricants de bonneterie de Caroline du Nord, Sara est rentrée chez elle pour se regrouper », dit la voix off dans le clip. « Mais la première leçon de son père sur l’acceptation de l’échec comme outil d’apprentissage l’a rendue déterminée à ne pas abandonner son idée. »

Stéphanie Wetzel, auteur de The Spanx Story, explique que Sara a reçu un appel inattendu d’un autre fabricant après avoir été refusée. « Il a dit : ‘J’ai deux filles et je leur ai parlé de ce produit’ et elles ont dit : ‘C’est incroyable, tu dois l’aider' », note Stéphanie. « Il a dit : ‘Je pense toujours que c’est fou, mais je vais t’aider.' »