Comment la Formule 1 a obtenu son dixième système de points différent en 2021 · .

Le premier championnat du monde de Formule 1 a été remporté par Giuseppe Farina avec un score de 30 points sur sept courses.

Illustrant à quel point les choses ont changé depuis 1950, le week-end prochain, un pilote pourrait marquer 29 points en une seule épreuve.

Le système de points de la Formule 1 a traversé de longues périodes de stabilité et des rafales occasionnelles de changements apparemment instinctifs. L’ajout de courses Sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de la semaine prochaine marque le dixième changement majeur dans les 72 ans d’histoire du championnat du monde.

1950-57 : huit points pour une victoire, cinq premiers et meilleur score au tour

Farina a remporté le premier championnat du monde avec 30 pointsLorsqu’un peloton de 21 voitures s’est réuni à Silverstone pour la première manche du championnat du monde il y a 71 ans, seuls les cinq premiers étaient assurés de marquer des points.

Le futur champion Farina a marqué huit points pour avoir mené le peloton à la maison – les mêmes que les pilotes d’aujourd’hui obtiennent pour avoir terminé sixième – et a maximisé son parcours en ajoutant le point bonus pour le tour le plus rapide. Derrière lui, Luigi Fagioli, Reg Parnell, Yves Giraud-Cabantous et Louis Rosier ont pris respectivement six, quatre, trois et deux points pour terminer de la deuxième à la cinquième place. Ces valeurs sont restées inchangées pendant plus de cinq décennies.

L’attribution d’un point de bonus pour le tour le plus rapide s’est avérée un défi avant le chronométrage informatisé. Lors de la même course, quatre ans plus tard, pas moins de sept pilotes ont été crédités du meilleur temps au tour, mesuré à la seconde près. Alberto Ascari, Jean Behra, Juan Manuel Fangio, Jose Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Onofre Marimon et Stirling Moss se sont donc vu attribuer un septième de point chacun.

Dans le cas de Behra, c’était son seul score de la saison, et il a terminé l’année 26e du championnat avec 0,14 point.

La faible fiabilité des premières voitures signifiait que des points n’étaient offerts que pour les premières places. Pour tenir compte des abandons dus à des problèmes de voiture, les pilotes n’ont compté que leurs meilleurs scores d’un nombre limité de courses vers leur score global. En 1950, leurs quatre meilleurs scores sur sept courses comptaient. Le seul pilote qui a perdu des points cette année-là était Fagioli, qui a pris quatre deuxièmes places et un troisième.

1958-59 : Un conducteur par voiture

Dans les années cinquante, il était également courant pour les conducteurs de partager des voitures pendant les courses. À de telles occasions, ils ont également partagé tout point marqué.

Lors du brûlant Grand Prix d’Argentine en 1955, le héros local Fangio s’est frayé un chemin jusqu’à l’arrivée et a réalisé le tour le plus rapide, remportant neuf points. Dans sûrement la course la plus confuse de tous les temps, plusieurs pilotes ont terminé à différentes positions derrière lui.

Farina et Maurice Trintignant (Ferrari) se partagent les deuxième et troisième places, pour un total de trois points et tiers chacun, avec deux de leurs coéquipiers. Gonzalez était le troisième pilote à la deuxième place (marquant deux points), tandis qu’Umberto Maglioli copilotait la voiture classée troisième (marquant un et un tiers).

Le trio Mercedes Moss, Hans Hermann et Karl Kling a pris la quatrième place, pour un point chacun. Chacun a été surclassé par le pilote derrière eux, Roberto Mieres, un autre local robuste, qui à lui seul a ramené sa voiture à la cinquième place pour deux points.

Cette pratique a pris fin à partir de 1958, lorsque les distances de course ont été réduites d’environ 500 kilomètres à moins de 400 kilomètres, et les conducteurs n’étaient plus autorisés à marquer des points s’ils partageaient des voitures.

1960 : six premiers

La F1 a conservé le même système dans les années 70 et 80. Dans une nouvelle simplification du système de notation, le point de bonus pour le tour le plus rapide a été supprimé en 1960. point.

Cependant, lors de la première course sous le nouveau système, seuls cinq pilotes ont marqué des points. Trintignant et Moss se partageaient la voiture classée troisième, donc aucun point n’a été attribué pour la troisième place.

1961-1990 : Neuf points pour une victoire

Le changement suivant a donné le système de points le plus durable de la Formule 1. La valeur d’une victoire a été portée à neuf points en 1961, et le système de notation « 9-6-4-3-2-1 » est resté en place pendant trois décennies.

1991-2002 : 10 points pour une victoire, chaque course compte

Senna a été le premier pilote à marquer 10 points pour une victoireAprès 30 ans de régularité, le plus grand changement en 1991 n’a pas été l’augmentation supplémentaire de la valeur d’une victoire à 10 points un peu plus évident, mais l’abolition d’une bizarrerie des règles qui avait persisté depuis le début du championnat du monde.

Permettre uniquement aux pilotes de compter leurs meilleurs résultats sur un certain nombre de courses vers les championnats semblait de plus en plus inutile à mesure que la fiabilité de la voiture s’améliorait. De plus, cela rendait l’arithmétique du championnat déroutante, surtout lorsqu’il s’agissait de la fin d’une saison.

Cela semblait aussi de plus en plus injuste. En 1988, le score d’Alain Prost sur toute la saison était de 105, mais une fois qu’il a eu 18 points en moins, il a battu son coéquipier Ayrton Senna. De plus, si chaque point avait été compté, le championnat se serait décidé lors de la course finale, au lieu de l’avant-dernière manche.

La règle des « scores perdus » devait disparaître, et depuis 1991, chaque pilote comptait chaque résultat pour sa position finale.

2003-2009 : Top 8

Schumacher a remporté le titre en 2003 malgré le changement du système de pointsMichael Schumacher a dominé la saison 2002, remportant le titre le 21 juillet, le plus tôt jamais remporté. Cela a provoqué un changement instinctif des règles pour la saison suivante.

Les points ont été étendus pour couvrir les huit premiers, mais la valeur d’une victoire est restée fixée à 10. L’effet net était donc de réduire la valeur d’une victoire.

Cela s’est reflété dans le classement par points l’année suivante : le championnat n’a été décidé qu’à la dernière course, bien que Schumacher ait remporté six courses pour rivaliser avec celle de Kimi Raikkonen. Schumacher a riposté l’année suivante, remportant 12 des 13 premières courses et empochant le titre en août avec quatre courses à disputer.

2010-13, 2015-18 : 25 points pour une victoire, score dans le top 10

Alors que réduire la valeur de la victoire était une décision discutable, étendre le système de notation pour couvrir plus de voitures à mesure que la fiabilité s’améliorait était une décision sensée. Avec l’élargissement du champ à 24 voitures pour 2010, les points ont encore été étendus pour couvrir le top 10, mais cette fois avec une augmentation correspondante de la valeur de la victoire.

Alors que la valeur d’une victoire était fixée à 25 points, la deuxième place était initialement fixée à 20. Elle a ensuite été abaissée à 18, ce qui a rapproché l’écart entre la victoire et la deuxième place en termes relatifs par rapport à ce qu’il était avant 2003.

C’était un pas dans la bonne direction, mais la fiabilité sans cesse améliorée des voitures signifie qu’il n’est pas rare que la moitié du peloton termine la course sans marquer de points, comme cela s’est produit en France il y a trois semaines.

2014 : Finale doublée

Hamilton est le seul pilote à avoir marqué 50 points pour une victoire L’annonce soudaine de la Formule 1 qu’elle attribuerait le double de points pour la dernière course de la saison 2014 a été accueillie par des cris de critiques de la part des fans. Les moyens injustes et artificiels de prolonger la lutte pour le championnat ont été largement tournés en dérision.

Mais alors que le leader du championnat Lewis Hamilton arrivait à la finale de Yas Marina avec une avance de 17 points sur Nico Rosberg, le double de points n’a pas prolongé la lutte pour le titre. Et quand Rosberg a reculé avec des problèmes de voiture, cela est devenu sans importance.

La règle a été abandonnée l’année suivante. Cependant d’autres séries, comme l’IndyCar, conservent des réglementations similaires.

2019-20 : Les retours de points les plus rapides

Près de six décennies après son abandon, le point de bonus pour le tour le plus rapide a été réintroduit, à la stupéfaction et à l’indifférence des pilotes. cela conduirait inévitablement les pilotes à faire des arrêts supplémentaires aux stands à la fin des courses pour réclamer le point supplémentaire.

Alors que les meilleurs chiffres de la Formule 1 ont décrit le changement comme un succès, il est difficile de faire valoir qu’il a sensiblement amélioré la course. Si quoi que ce soit, cela semble une distraction.

2021- : les trois premiers au classement des courses de sprint

Verstappen marquera-t-il 29 points à Silverstone ? Le dernier changement de points est plus controversé. En 2021, trois manches comprendront des courses « Sprint » supplémentaires et courtes le samedi qui attribueront des points supplémentaires – comme l’a fait le système de « double points », mais pas autant. Les trois premiers de la course Sprint marqueront respectivement trois, deux et un point.

Néanmoins, il a augmenté le score total maximum disponible par week-end, pour ces courses uniquement, à 29. Un pilote réussira-t-il le balayage de la victoire en course Sprint, de la victoire en Grand Prix et du tour le plus rapide nécessaire pour le faire ? Et le dernier ajout de la F1 à son système de points est-il un changement pour le mieux ?

On le saura à partir du week-end prochain.

