Comment la Formule 1 aurait géré un redémarrage sans voitures · .

Le Grand Prix de Hongrie a produit l’un des spectacles les plus étranges de la saison lorsqu’une seule voiture est apparue sur la grille pour un redémarrage debout.

Depuis le tristement célèbre Grand Prix des États-Unis 2005, où seuls six pilotes ont pris le départ, si peu de voitures sont apparues sur une grille.

Lewis Hamilton était le seul pilote à prendre le départ de la grille alors que ses 14 rivaux se dirigeaient vers les stands au lieu de changer de pneus.

“C’est fou de penser que nous étions les seuls sur la grille”, a déclaré Hamilton après la course. Mais comme l’a expliqué le directeur de course de la FIA Formule 1, Michael Masi, une situation encore plus étrange était possible : le départ aurait pu être donné sans voiture sur la grille.

Si Hamilton avait décollé dans les stands avec ses rivaux, deux choses se seraient produites. Premièrement, il aurait probablement navigué vers la victoire au lieu de se frayer un chemin jusqu’à la troisième place.

Deuxièmement, le signal de redémarrage de la course aurait commencé une fois que le peloton serait arrivé dans les stands, comme l’a expliqué Masi.

Hamilton s’apprêtait à en faire un par lui-même” Cela aurait été le [usual] démarrer la procédure, donc Christian [Bryll] aurait activé les feux de départ une fois la dernière voiture dans la voie des stands. Les feux de départ auraient été activés, cinq feux rouges, les feux rouges s’éteindraient, une fois les feux rouges éteints, la sortie des stands serait ouverte.

L’arrivée de la dernière voiture dans les stands aurait déclenché la procédure de départ. « Effectivement la course, de notre côté, la reprise n’a pas repris jusqu’à ce point, et c’est le point sur lequel tout doit être jugé.

Masi, qui a travaillé sur une série d’autres séries avant de devenir directeur de course de F1 en 2019, a admis qu’il ne pouvait pas vraiment croire ce qu’il voyait car une seule voiture est arrivée pour prendre le départ.

« J’ai vu Lewis passer la ligne de la voiture de sécurité, puis Esteban [Ocon] en quelque sorte plonger assez tard… Je n’en ai jamais eu auparavant.

“Un [car] pour un redémarrage, oui, c’était un peu différent », a-t-il ajouté.

