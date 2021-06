Comment la Formule 1 décidera d’organiser plus de courses Sprint · .

Dans moins d’un mois, le plateau de Formule 1 s’alignera pour sa toute première course “Sprint”, une innovation qui a fait l’objet de vifs débats depuis que . a révélé la proposition en février.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne sera le premier des trois événements cette année où la grille de départ est fixée non pas par une séance de qualification, mais par une autre course. Officiellement, cela sera désigné comme le « Sprint » (la F1 a déjà utilisé d’autres termes, y compris « Qualification du Sprint » pour le décrire). Des points supplémentaires seront également distribués pour ces courses supplémentaires du samedi.

La Formule 1 fait référence à ces trois événements comme à l’essai d’un nouveau format qui, s’il est jugé réussi, pourrait être déployé lors d’autres événements l’année prochaine. Mais il y a un argument financier évident pour l’introduction des courses Sprint, ce qui rend difficile d’imaginer que les trois courses de cette année ne seront pas les premières d’une longue série.

Lorsque Liberty Media a annoncé ses résultats du premier trimestre le mois dernier, l’approbation du format de course Sprint a été soulignée aux côtés d’autres développements financiers clés tels que le nouvel accord de course du Grand Prix de Miami et le renouvellement d’un contrat de sponsor majeur. Le nouveau format a vu le jour pour des raisons économiques et non sportives.

Hier, le directeur du sport automobile de la Formule 1, Ross Brawn, a déclaré que le sport tiendrait compte des commentaires des promoteurs et des diffuseurs ainsi que des fans lorsqu’il envisagera d’organiser plus de courses de Sprint en 2022.

Après Silverstone, Monza accueillera la deuxième course Sprint de F1« Nous avons certainement eu beaucoup de promoteurs qui ont déclaré qu’ils aimeraient que le Sprint fasse partie de leur package à l’avenir. Et bien sûr, dans ce monde commercial, c’est quelque chose qui peut être négocié avec les promoteurs pour que les équipes partagent les bénéfices d’un week-end plus complet.

«En termes de mesure, nous avons maintenant notre propre groupe interne qui mesure tous les différents paramètres et fait des enquêtes auprès des fans, des fans passionnés, des fans occasionnels, de toutes les différentes catégories de fans.

« Nous étudions la réponse des médias sociaux. Il y a toute une série d’études qui sont effectuées au cours de notre saison de course normale et nous recevons beaucoup de commentaires sur les événements populaires, les courses populaires, la réaction des fans aux différents incidents dans les courses, etc. Ils examineront cela assez intensément pour étudier la réponse que nous obtenons et nous pourrons porter un jugement. »

Brawn a admis qu’il y aurait une “valeur de nouveauté” à prendre en compte pour la première course Sprint à Silverstone en juillet. « Ce que nous devons faire, c’est nous assurer que l’engagement que nous obtenons dès le premier événement, nous poursuivons et nous nous appuyons sur l’événement suivant.

« Il y aura donc beaucoup de travail en coulisse pour analyser comment cela fonctionne et ensuite comment nous construisons un modèle commercial qui aide. Parce que nous devons faire de la publicité, il va y avoir des coûts pour les équipes, il y aura des coûts pour la Formule 1 pour faire cela. Et nous devons nous assurer que tout se termine par un résultat net positif. »

Les courses de sprint créeront un “contenu vraiment solide”, estime Brawn. Le soutien des équipes sera également nécessaire si les courses de sprint doivent continuer, car le règlement devra être approuvé pour 2022. “L’année prochaine, nous aurons besoin de tout nouveaux accords”, Brawn confirmé. “Il n’y a rien du tout en place pour l’année prochaine et il devra passer par la même procédure de gouvernance que celle qui s’est produite cette année.”

Afin d’obtenir le soutien des équipes pour l’essai de cette année, la Formule 1 a accepté de verser une indemnisation pour les dommages subis lors des courses de sprint. Brawn espère que les équipes seront heureuses de continuer avec le format l’année prochaine sans lui.

« Bien sûr, il y a l’aspect commercial à cela », dit-il. « Les équipes veulent voir d’où viennent les bénéfices commerciaux de cette initiative. Et cette année, la Formule 1 a contribué à cette évolution parce que nous pensons que c’est important.

« Évidemment, à l’avenir, nous voulons qu’il se débrouille seul et je pense qu’avec une certaine certitude le plus tôt possible pour l’année prochaine, nous pourrons trouver des avantages commerciaux, des sponsors, des partenaires qui souhaitent s’impliquer dans le Sprint. »

Il est également clair qu’évaluer le succès des courses de Sprint ne signifie pas décider du format adapté à chaque manche du championnat du monde. “Nous ne le voyons pas comme un format qui sera à chaque course”, a expliqué Brawn. « Nous pensons que ce sera un format plus approprié pour certains événements, certaines courses.

«Cela aide les radiodiffuseurs, car ils ont du contenu tous les trois jours, un contenu vraiment solide. Cela aide les promoteurs car ils ont des événements plus excitants le vendredi et le samedi. Il y a donc beaucoup de victoires là-dedans.

Sondage : Les nouvelles courses Sprint de la F1 amélioreront-elles le championnat ?« Ce que nous ne savons pas, c’est comment va se dérouler la dynamique d’un week-end de course. Le premier événement est Silverstone, puis nous faisons Monza. Je pense qu’au fur et à mesure que les équipes se lanceront, cela changera car une fois qu’elles auront fait l’expérience de Silverstone, elles changeront sans aucun doute leur façon de fonctionner pour Monza. La troisième course Sprint aura probablement lieu sur le Circuit des Amériques ou à Interlagos.

En supposant que l’essai soit considéré comme un succès, la saison 2022 de F1 pourrait comporter deux fois plus de courses de sprint, explique Brawn.

«Nous pouvons voir un scénario où il y aura peut-être une demi-douzaine d’événements l’année prochaine où cela fait partie du format. Cela pourrait même s’étendre à partir de là.

« Qui sait quel serait le nombre idéal ? Je pense que c’est quelque chose dont nous devons discuter et débattre lorsque nous avons une idée de la façon dont cela fonctionne et de son succès. »

La Formule 1 a de grands espoirs pour le format de qualification Sprint mais les retours de nos lecteurs ont été jusqu’à présent beaucoup moins positifs. Mais le programme vise clairement à attirer de nouveaux fans, idéalement sans dissuader ceux qui regardent déjà. Dans moins d’un mois, nous commencerons à découvrir si la F1 a réussi cela.

