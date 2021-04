Comment la franchise Fast and Furious ramène les gens aux théâtres avant F9

Vous pouvez vous rendre sur le site Web Fast Fridays Screenings pour en savoir plus sur l’obtention de billets dans l’un des plus de 500 cinémas participants (il s’étendra finalement à plus de 900 cinémas), mais tant que vous cliquez rapidement, vous pourrez regardez votre film Fast & Furious préféré dans les salles, que ce soit pour la première fois ou la première fois depuis sa sortie en salles originale, sans payer d’argent. Qui sait, peut-être que certains d’entre vous essaieront d’attraper tous les films Fast & Furious qui jouent chaque vendredi. Quoi qu’il en soit, avec les cinémas qui se remettent dans le vif du sujet après une année qui a fait des ravages dans l’industrie, ainsi que des vaccinations qui se déploient régulièrement, j’imagine que cet événement incitera beaucoup de gens à retourner dans leur cineplex local, d’autant plus qu’il a gagné Ça leur coûte rien.