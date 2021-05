Comment la fraude publicitaire numérique est une préoccupation majeure pour les annonceurs indiens

La fraude publicitaire, ou trafic invalide (IVT), consiste à représenter des impressions publicitaires en ligne, des clics, des conversions ou des événements de données, de manière frauduleuse, afin de générer des revenus.

Par Nachiket Deole

Des utilisateurs mobiles aux téléchargements d’applications, le volume et la croissance de l’écosystème publicitaire numérique indien dépassent désormais la plupart des autres pays. De plus, la disponibilité généralisée des smartphones et des services Internet a permis aux entreprises d’atteindre leurs clients directement sur leurs appareils mobiles. Selon un récent rapport TRAI, le nombre d’abonnés Internet en Inde est passé à plus de 743 millions fin mars 2020, enregistrant un taux de croissance de 3,4% sur une base trimestrielle séquentielle. Cette tendance à la hausse de la transformation numérique a poussé les organisations à adopter une approche plus affirmée pour renforcer la résilience des entreprises et tirer parti du marketing numérique.

Selon le dernier rapport de GroupM, les dépenses en publicité numérique devraient être de Rs 27 700 crore, 28% de plus que l’année dernière. Cela est encore accéléré par la pandémie de Covid-19, qui a incité les entreprises à se tourner vers la publicité en ligne pour établir une présence en ligne plus forte et améliorer leurs efforts d’acquisition de clients. Malheureusement, l’augmentation des dépenses publicitaires mobiles, associée à la complexité de l’écosystème publicitaire numérique actuel, a créé un environnement extrêmement attractif pour les fraudeurs. En fait, d’après le rapport MMA India, 62% de toutes les fraudes publicitaires numériques se produisent sur la publicité mobile, qui est le type dominant de publicité numérique en Inde.

Comprendre la fraude publicitaire

La fraude publicitaire, ou trafic invalide (IVT), consiste à représenter des impressions publicitaires en ligne, des clics, des conversions ou des événements de données, de manière frauduleuse, afin de générer des revenus. Cela a un impact significatif sur le retour sur investissement média d’un annonceur, mettant souvent en péril la réputation de la marque. Il existe principalement trois types de fraude publicitaire.

Identification des utilisateurs présentant des comportements et des schémas de navigation anormaux / irréalisables.

Identification des caractéristiques irrégulières de la machine / informations de navigateur falsifiées

Identification du trafic usurpé provenant de pratiques frauduleuses de la part de l’opérateur de la chaîne CTV / de l’application mobile, y compris, mais sans s’y limiter, des indications de blanchiment d’impressions, des publicités cachées, du trafic non humain, des publicités empilées et cachées ou du trafic de robots non humains.

L’identification peut inclure l’ingénierie inverse du code d’application pour identifier si elle s’engage dans un comportement de manipulation d’impression, le trafic d’application simulé dans un environnement sandbox pour observer le comportement opérationnel, etc.

Identification du trafic usurpé provenant de pratiques frauduleuses de la part de l’exploitant du site, y compris, mais sans s’y limiter, des indications de blanchiment d’impressions, des publicités cachées, du trafic non humain, des publicités empilées et cachées ou du trafic de robots non humains.

Avant que les annonceurs puissent identifier et prévenir la fraude, ils doivent d’abord reconnaître comment elle est signalée. La FIV fait référence à des activités à la fois simples et sophistiquées et est divisée en deux sous-catégories:

Trafic général incorrect (GIVT) – est servi à des appareils / dans des environnements non valides sur la base de listes industrielles standardisées ou de méthodologies de filtrage. GIVT peut inclure une activité neutre et frauduleuse.

Trafic non valide sophistiqué (SIVT) – est plus difficile à détecter et nécessite des analyses avancées, une corroboration / coordination multipoint et une intervention humaine importante pour analyser et identifier. L’activité SIVT est intentionnellement frauduleuse.

Afin de lutter contre la fraude, nous recommandons aux annonceurs d’engager des fournisseurs de vérification tiers avec des ressources dédiées qui peuvent être aussi réactives que les mauvais acteurs eux-mêmes.

Conseils pour prévenir la fraude publicitaire

Il est important de s’assurer que les publicités numériques sont sûres et authentiques. Voici quelques conseils sur la manière dont les utilisateurs et les organisations peuvent prévenir la fraude publicitaire:

Engager un fournisseur de vérification tiers – La fraude publicitaire numérique continuant de constituer une menace; les annonceurs doivent faire un bilan de santé de leurs campagnes et identifier les fraudes en temps réel. Chez DoubleVerify, nous utilisons des modèles d’apprentissage automatique qui sont alimentés par un ensemble vérifié de modèles frauduleux connus organisés par une équipe de scientifiques des données qui sont utilisés pour «former» leurs modèles. Les modèles automatisés évaluent ensuite le risque pour chaque appareil, impression et application / site observés en ligne afin d’identifier rapidement les nouvelles infections.

Cette approche basée sur l’IA complète la méthodologie purement déterministe de DV pour identifier les cas de fraude, ce qui se traduit par une solution robuste et complète – et un résultat définitif «Oui / Non» pour l’identification de la fraude.

Comprendre la fraude et ses techniques en tant qu’industrie – La lutte contre la fraude publicitaire a ses limites, et c’est là que l’industrie doit se rassembler pour prendre ses responsabilités et sensibiliser à ce problème croissant. Les ressources et publications de divers organismes industriels accrédités, tels que le IAB SEA + India Guide to Ad Fraud et le rapport annuel sur la fraude de MMA India sont d’excellents outils pour les annonceurs pour comprendre les types de fraude publicitaire qui ont un impact sur le marché indien. Ces ressources peuvent aider les annonceurs à se tenir au courant des derniers stratagèmes de fraude et à recevoir des conseils sur la manière de protéger davantage leurs campagnes de publicité numérique.

Investissez dans un inventaire de qualité – Il est aussi important de comprendre où sont placées les annonces que le message que vos annonces envoient. Assurer des placements de haute qualité est essentiel pour lutter contre la fraude. Très souvent, les sites de mauvaise qualité peuvent devenir des terrains propices à la fraude. Il est donc essentiel de travailler en étroite collaboration avec les éditeurs et / ou les plates-formes programmatiques qui font vérifier leur inventaire par des fournisseurs de vérification des publicités pour s’assurer que les sources de trafic sont vérifiées.

En outre, des organismes du secteur tels que The Trustworthy Accountability Group (TAG), la principale initiative mondiale de lutte contre les activités criminelles et de renforcement de la confiance dans l’industrie de la publicité numérique, travaille en collaboration avec des entreprises de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la publicité numérique pour délivrer le badge «Verified By TAG». Une fois qu’une entreprise est partenaire de TAG, les annonceurs peuvent être plus convaincus que ces éditeurs ont pris des mesures concrètes pour vérifier leur identité et adopter des normes rigoureuses pour lutter contre la fraude en ligne, le piratage, les logiciels malveillants et le manque de transparence dans leur inventaire.

À mesure que les dépenses publicitaires numériques en Inde augmentent, la fraude publicitaire continuera d’affecter les marques et les annonceurs de tous les secteurs. L’écosystème publicitaire en Inde devra se rassembler pour créer un environnement sûr et transparent, et investir également dans des fournisseurs de vérification des publicités pour s’assurer qu’ils disposent des bonnes ressources pour protéger leurs marques.

L’auteur est responsable des ventes – Inde, DoubleVerify

