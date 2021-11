Comment la gamification peut aider les entrepreneurs politiques à construire et à soutenir des idées

Accroître la transparence dans les résultats et les tendances publiques générées par ces jeux conduirait également à l’émergence de réseaux collaboratifs de citoyens, d’activistes, d’entrepreneurs politiques pour construire et soutenir des idées.

Par Swati Sudhakaran

Au fil des ans, les gouvernements du monde entier ont essayé d’introduire une multitude de plateformes numériques pour que les gens puissent exprimer leurs préoccupations et s’exprimer sur différentes questions politiques. Cependant, ces plates-formes n’ont pas été en mesure de maintenir l’élan et l’engagement sur une période de temps durable.

La gamification en tant que concept impliquant des éléments de jeu (points, personnalisation, compétition et surtout narration/scénario) pour résoudre et naviguer dans les expériences éducatives et professionnelles fait d’énormes progrès dans différents secteurs comme l’EdTech, la Santé. Mais l’un de ses avantages sous-explorés est celui de la gouvernance publique.

Pourquoi introduire la gamification dans la gouvernance ?

Gianluca Sgueo est professeur à l’Université de New York et analyste politique pour le Parlement européen. Il est l’auteur de « Games, Power and Democracies », qui est l’un des premiers livres à analyser comment le gouvernement peut utiliser des éléments de jeux pour encourager la participation civique et façonner le comportement des citoyens. Bien que ce ne soit pas le remède unique à toutes les lacunes dans l’élaboration des politiques, selon Sgueo, « la gamification a le potentiel d’amener des citoyens apathiques dans le processus d’élaboration des politiques et de rendre la prise de décision plus participative ».

Il peut y avoir trois grandes applications de la ludification dans la gouvernance – pour former des fonctionnaires, pour encourager le comportement des citoyens et collecter des données sur celui-ci ; et enfin, solliciter les contributions du public pour co-concevoir les initiatives gouvernementales.

Le Civil Service College de Singapour a conçu des jeux de simulation pour ses fonctionnaires. L’un des plus populaires est le jeu de politique Villa La Rose. Les participants incarnent différentes parties prenantes, chacune avec des motivations et des intérêts différents par rapport à la construction d’un puits de forage à l’extérieur de la copropriété « Villa La Rose », s’appuyant ainsi sur des connaissances tacites et des compétences de reconnaissance de formes.

En ce qui concerne l’incitation au comportement du public, un exemple réussi émane de la Société nationale suédoise pour la sécurité routière. L’agence a réussi à réduire la vitesse de la circulation de 22% en créant une loterie de radars qui encourageait une conduite plus sûre en entrant les noms de ceux qui obéissaient aux lois sur les limitations de vitesse dans un pool financé par des amendes pour infractions au code de la route. Yu-kai Chou, un entrepreneur expérimenté et pionnier de la gamification qui a proposé le cadre Octalysis a cartographié les facteurs de motivation – pression sociale, imprévisibilité, curiosité, accomplissement, entre autres, derrière l’étude de cas suédoise.

La gamification peut donner une perception de légitimité, de participation démocratique et de mises à jour en temps réel pour les projets publics, tout en infusant simultanément du plaisir et de l’intrigue. Ces interventions ne doivent en aucun cas être utilisées comme une approche singulière mais en conjonction avec des rencontres et des activités physiques. Le jeu en tant que forme de participation diminue également une charge de connaissances préalables pour participer à des activités civiques. Le contexte et les informations nécessaires sont gravés dans le récit et sont donc plus faciles à retenir, ouvrant ainsi la voie à une plus grande diversité de participants.

Dynamoscopio, une agence de recherche sur la régénération urbaine et l’innovation sociale basée en Italie, a développé Gametrification – le jeu de la régénération urbaine. Le jeu de société présente une carte avec des endroits importants dans un quartier. Les actions des acteurs modifient l’équilibre du quartier, rendant sa précarité évidente. Il suscite un débat sur les changements potentiels, éradique l’asymétrie d’information et capte l’imaginaire collectif sur l’avenir du quartier. Cela aide également les décideurs politiques à ne pas tomber dans le piège de l’imitation de l’élite dans laquelle les initiatives réussies d’autres gouvernements sont copiées aveuglément sans trop se soucier de la spécificité socioculturelle et économique d’une région particulière.

Dans un article de Sarah-Kristin Thiel, AIT Austrian Institute of Technology, « Playing with Democracy: A Review of Gamified Participation Approaches », elle mentionne que le succès de la gamification repose sur « la transformation des tâches non récréatives et fastidieuses, qui sont souvent motivées par par des motifs utilitaires, en activités agréables, égoïstes et donc hédonistes.

Des jeux comme Gametrification peuvent permettre un effet bac à sable où les utilisateurs peuvent explorer, planifier, tester et s’entraîner dans un environnement sûr, généralement sans craindre les conséquences (légales) et autres implications du monde réel. De telles entreprises fournissent également un moyen de « détection citoyenne », où les citoyens sont passifs dans la collecte de données, ce qui contraste avec l’approvisionnement citoyen où les citoyens peuvent contrôler les données (textuelles ou audio dans la plupart des cas) qu’ils fournissent.

Facteurs à considérer dans une économie en développement comme l’Inde avant d’utiliser des jeux pour la participation du public à l’élaboration des politiques.

Premièrement, la plupart des interventions passent au numérique sans comprendre l’aspect de la fracture numérique. Les meilleurs exemples de gamification incluent à la fois des éléments hors ligne et en ligne. Deuxièmement, n’avez jamais défini de stratégie à long terme pour une intervention gamifiée. Personne n’aime jouer au même jeu au quotidien et ne montre certainement pas le même niveau d’engagement. Par conséquent, les interventions ludiques doivent être en direct, où les citoyens reçoivent des commentaires sur la façon dont leurs contributions sont lues par le gouvernement et comment elles ont fait une différence sur le terrain. En outre, les révisions de la conception du jeu basées sur l’accessibilité et la convivialité devraient être intégrées en temps réel.

Bien des fois, les initiatives mondiales ont sous-estimé les coûts et surestimé les résultats. Les décideurs politiques feraient bien de fixer des objectifs mesurables réalistes pour les activités ludiques – si le gouvernement attend 100 solutions potentielles ou 5 grandes ?

Accroître la transparence dans les résultats et les tendances publiques générées par ces jeux conduirait également à l’émergence de réseaux collaboratifs de citoyens, d’activistes, d’entrepreneurs politiques pour construire et soutenir des idées. L’objectif du jeu ne devrait pas être de créer des gagnants ou des perdants, mais plutôt de fournir une plate-forme qui suscite de nouvelles idées et formes d’interaction entre le gouvernement et la population.

Il est temps de passer aux jeux sérieux !

L’auteur est un consultant en politiques publiques basé à New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles.

