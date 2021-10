Comment la Garde civile reconstruit un accident : la technologie derrière ERAT | Moteur

Cette unité spécialisée de la Garde civile n’intervient que lorsque les accidents font de nombreuses victimes et des voitures endommagées ou lorsque le juge demande un rapport plus exhaustif.

Au fil des années, la police a amélioré les techniques permettant de recréer des accidents de la circulation. Cela nous a permis de mieux comprendre les causes des accidents, d’en connaître les causes et d’améliorer la sécurité des véhicules et des routes.

Mais comment nous y sommes parvenus a un responsable direct et il s’appelle ERAT ((Traffic Accident Reconstruction Team), qui est né en 1998 au sein de la Traffic School. L’objectif était de savoir ce qui s’était réellement passé lors d’un accident.

L’ERAT enquête sur une trentaine d’accidents de la circulation par an, et n’intervient que lorsque l’accident implique de nombreuses personnes (blessées et décédées) et de nombreuses voitures. Mais aussi lorsqu’un juge le demande par une décision de justice.

Comme expliqué dans le magazine DGT, l’ERAT fonctionne presque toujours de la même manière :

Dans une première phase, des données sont collectées sur les facteurs impliqués dans l’accident: la route, les véhicules et les personnes impliquées. Sur la route, la signalisation, la géométrie, la pente, le dévers, la rampe, le fossé, la visibilité, etc. sont inspectés.

Pour les véhicules, leur position après la collision est notée, l’empreinte qu’ils ont laissée ou les restes qui ont été jetés. Les véhicules sont également inspectés pour vérifier, entre autres, l’état des éléments de sécurité passive et active (ceintures de sécurité, airbags, etc.) et les déformations.

Finalement, focus sur le facteur humain : blessures et conditions psychophysiques où ont été retrouvées les personnes impliquées dans l’accident.

Et bien qu’il s’agisse de la partie procédurale humaine, ERAT a travaillé pour incorporer une nouvelle technologie qui permet de recréer la scène de l’accident. Par exemple, il est passé d’un croquis en deux dimensions à une reconstitution quasi réelle de l’incident sur la base de données scientifiques.

Grâce à un laser/scanner, L’ERAT est capable de balayer à 360º horizontalement et à 290º verticalement, ce qui leur permet de numériser le lieu où l’accident s’est produit en 3 dimensions.

Et avec les données que le scanner laser a capturées, un nuage de points est alors produit, dans lequel tout type de mesure peut être effectué avec une précision millimétrique à la fois sur la route et sur les véhicules.

De cette manière, explique la DGT, la déformation des véhicules peut être déterminée, ce qui permet de faire des calculs et d’obtenir des vitesses. Ainsi, comme vous pouvez le voir, la science derrière les accidents s’est améliorée de façon exponentielle en seulement 20 ans. Au fait, lisez cet article pour éviter d’être condamné à une amende.