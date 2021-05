Comment la gauche envisage de mettre des bottes sur le terrain pour soumettre l’Amérique centrale ⋆ .

Il a été dit au cours de nos aventures militaires au Moyen-Orient, et a été considéré comme un truisme de guerre, que vous ne pouvez pas vraiment gagner un conflit sans «bottes sur le terrain». Car il est difficile de soumettre complètement un peuple de loin. Ce n’est peut-être pas trop différent avec les batailles pour la civilisation.

J’ai déclaré en 2012, abordant une réalité qui se développait depuis longtemps, que la guerre culturelle était terminée car la gauche avait atteint la domination sociale. «Ce qui se passe maintenant est un effort de pacification», ai-je écrit – un effort destiné à éradiquer les purs et durs de la guérilla «conservatrice».

Outre son intensification, la seule chose qui a changé à propos de cet effort au cours de la dernière décennie est qu’il a un nouveau nom: «annuler la culture». Avec GoogTwitFace (Big Tech) ayant augmenté son parti pris et abandonné son masque et les entreprises américaines rejoignant le milieu universitaire, les médias et le divertissement du côté obscur, ces entités agissent comme un monolithe malveillant faisant taire les voix dissidentes du Maine à Maui. Mais il serait naïf de penser que la gauche, qui aspire au pouvoir et veut un contrôle total, se contentera de son autoritarisme mou actuel.

Cela nous amène à deux développements qui pourraient provoquer la levée de sourcils sinon les milices. Considérez ceci: si vous avez entendu parler d’un pays du tiers monde dans lequel les dirigeants purgeaient l’armée des opposants politiques, supposeriez-vous que ce n’était qu’un exercice de népotisme idéologique? Ou supposeriez-vous que les dirigeants voulaient une armée de compagnons de route dévoués qui, lorsqu’on leur demandait, tourneraient sans broncher leurs armes contre des opposants nationaux au régime qui ne pourraient pas être intimidés par d’autres méthodes?

Maintenant, l’hypothèse devrait-elle être différente simplement parce que la purge militaire a lieu dans un pays développé?

Un tel événement se déroule aux États-Unis depuis au moins une décennie. Cela a commencé sous Barack Obama, qui a non seulement tenté de réorganiser socialement l’armée, mais s’est également engagé dans une purge largement notée des hauts gradés de l’armée.

Le président Trump n’a pas (ne pouvait pas?) Faire assez pour inverser ce processus, et maintenant il est passé à la vitesse supérieure. Ayant largement corrompu les échelons supérieurs des forces armées, la gauche vise désormais la conformité idéologique de base. Ainsi entendons-nous comment nous devons éradiquer le boogeyman du jour imaginaire, la «suprématie blanche», de l’armée. De manière absurde, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a même émis, début février, un ordre de suspension de 60 jours pour faire face à la menace interne présumée qu’elle représente.

Bien sûr, les suprémacistes blancs sont à peu près aussi communs que les femmes hétérosexuelles et heureusement mariées lors d’une convention NOW; eh bien, je suis bien dans la cinquantaine et je ne sais pas si j’en ai jamais rencontré. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de libéraux assez délirants pour croire que la menace est réelle; le fait qu’ils soient détachés de la réalité est en partie la raison pour laquelle les gauchistes sont si dangereux.

Pourtant, il est clair qu’il y a une motivation différente parmi les gauchistes machiavéliques. Cela n’a pas échappé à la gauche que l’armée se penchait traditionnellement sur les républicains. De plus, même si cela a quelque peu changé, avoir des forces armées qui obéissent au parti au pouvoir jusqu’à la méchanceté n’est pas possible avec des dissidents dans les rangs. (De plus, «fragmentation» est une chose réelle.)

Vous avez donc besoin d’une purge. Vous faites cela en évoquant un boogeyman – dans notre cas la «suprématie blanche» – et en le caractérisant ensuite comme une menace existentielle répandue. Cela signifie maintenant définir le soutien de Trump, le patriotisme, l’opposition à la migration illégale et, vraiment, tout écart par rapport à l’agenda de la gauche comme reflétant la suprématie blanche.

C’est une vieille tactique: dépeignez des minorités déjà persécutées ou des opposants politiques comme des persécuteurs afin que vous puissiez exercer encore plus de contrôle sur eux. C’est ainsi que vous créez votre propre moment d’activation.

Les sondages pré-électoraux montrant que les militaires favorisaient Joe Biden par rapport à Donald Trump indiquent comment les forces armées ont déjà été partiellement transformées (cela est vrai même si les sondages ont été manipulés, et une partie de ce qu’ils reflètent est une dérive générale de la société vers la gauche). Pourtant, contrôler l’armée n’est qu’une partie de l’équation. Vous devez également posséder les autres bottes au sol: la police.

Dès que les discussions sur le démantèlement / la suppression du financement / la «réimagination» de l’application de la loi ont commencé l’année dernière, j’ai souligné que si une grande partie du mouvement était motivée par une passion aveugle, il n’y a qu’une seule raison rationnelle de vouloir éliminer la police. «Certains gauchistes veulent éliminer la police», ai-je écrit le 7 juin, «parce qu’ils veulent devenir la police.»

Les marchands de pouvoir attaquent ceux dont ils recherchent le pouvoir. Les gauchistes veulent un contrôle centralisé sur la police locale, tout comme ils contrôlent désormais les agences de renseignement. Ils le veulent surtout parce que les forces de l’ordre sont généralement, semble-t-il, encore plus conservatrices que les militaires (ses membres sont plus âgés, d’une part).

Dans cette veine, il n’a pas échappé aux gauchistes que certains shérifs s’engagent dans des efforts d’annulation, ayant juré de ne pas appliquer certaines nouvelles lois anti-armes et / ou COVID. N’oubliez pas que les shérifs sont élus par la population locale d’une région et, la plupart des comtés étant conservateurs (Trump a remporté 83% des comtés, soit environ 2600, en 2016), une telle annulation n’est pas surprenante; de plus, attendez-vous à plus de résistance au gauchisme radical dans une bonne partie de ces 83% de la nation.

Ainsi, alors que la gauche acquiert rapidement un contrôle fédéral monolithique en raison de grands centres de population qui votent (et volent des voix) massivement pour les démocrates, contrôler l’Amérique centrale avec sa police plus patriotique est une autre affaire.

Autrement dit, à moins que la gauche ne puisse instituer une police fédérale. Ergo, la «réimagination» des forces de l’ordre.

Une fois que votre shérif est un idéologue sympathisant Antifa / BLM installé par DC (District of Communism) et originaire de 1 000 miles de distance – sans aucun lien avec la communauté locale – il “disciplinera” avec plaisir les suprémacistes blancs qui se cachent à chaque coin de rue.

Si la gauche peut coopter l’armée et la police, elle se sera emparée des deux dernières institutions (relativement) conservatrices de notre pays. Il aura également ce qui est nécessaire pour éliminer cet obstacle à l’hégémonie totale d’un océan à l’autre: le cadre et la tradition de contrôle étatique et local de l’Amérique.

Les gauchistes savent que le fossé gauche-droite s’intensifie et que des États plus «conservateurs» – comme la Floride, le Dakota du Sud et la Caroline du Sud – tracent de plus en plus leur propre chemin. Ils savent qu’une annulation accrue des diktats fédéraux est à venir (diable, les gauchistes ont écrit le livre à ce sujet avec leur violation des lois fédérales sur l’immigration et la drogue). Et ils savent que, comme le disait leur âme soeur philosophique Mao, «le pouvoir se développe du canon d’une arme à feu».

Il ne fait aucun doute que certains gauchistes ont pensé à utiliser des bottes sur le terrain pour conclure leur effort de pacification. Rappelez-vous que Bill Clinton aurait pu dire un jour: «Je déteste l’armée» lorsque les manifestants de gauche appelaient les soldats de l’ère vietnamienne des «tueurs de bébés» et que la canaille socialiste d’aujourd’hui crache du venin sur la police. Mais ils ne détestent en principe aucune des deux institutions.

Et tout comme ils sont passés de la haine à aimer les services de renseignement parce qu’ils les contrôlent maintenant, de même ils aimeraient l’armée et la police – et les utiliseraient avec zèle – en les saisissant.

Notez également que le soi-disant «gauchisme» n’est pas une idéologie (comment pourrait-il être? Ses «principes» changent continuellement). Au contraire, il représente actuellement un mouvement vers le désordre moral. Et les gauchistes sont des gens moralement désordonnés, les pires d’entre eux étant viciés, amoraux et motivés par des appétits bas tels que la soif de pouvoir.

Comme je l’ai écrit dans «Le temps de parler avec la gauche est un long, long passé», peut-être que la meilleure façon de vous préparer à lutter avec eux est de «faire semblant d’avoir affaire à Satan».

Les gauchistes d’avant-garde sont au-dessus de rien et sous le mépris. Si vous lisez les pires intentions possibles dans tout ce qu’elles font, vous ne vous tromperez pas trop souvent.

Selwyn Duke (@SelwynDuke) écrit pour The New American depuis plus d’une décennie. Il a également écrit pour The Hill, Observer, The American Conservative, WorldNetDaily, American Thinker et de nombreuses autres publications imprimées et en ligne. En outre, il a contribué à des manuels universitaires publiés par Gale-Cengage Learning, est apparu à la télévision et est fréquemment invité à la radio.

Image par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

Contenu syndiqué à partir de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.