Comment la gauche répond à l’appel d’Ibram Kendi au conflit racial ⋆ .

Ibram Xolani Kendi, né Ibram Henry Rogers d’un père comptable fiscaliste adhérent à la théologie de la libération noire et d’une mère analyste commerciale des soins de santé, est le prophète de Wokedom à qui des gens comme Jack Dorsey de Twitter versent 10 millions de dollars pour prouver sa vertu.

Kendi est un auteur à succès dans plusieurs catégories, avec une liste toujours croissante de diplômes et de récompenses universitaires. Il est omniprésent dans les médias d’entreprise, sur les campus universitaires et dans les conclaves d’élite. Peut-être le plus important de tous, les idées de Kendi imprègnent les hauteurs dominantes de la société, se répandent dans tous les aspects de la vie américaine, et le transforment donc en une figure transcendante.

Les idées de Kendi servent la classe dirigeante d’aujourd’hui

Le premier jour de la présidence Biden-Harris, l’administration a publié un décret affirmant que l’Amérique souffrait d’un racisme systémique, manifesté par “[e]ntrenched les disparités dans nos lois et politiques publiques, et dans nos institutions publiques et privées, »et a chargé l’ensemble du gouvernement fédéral de« faire progresser l’équité de manière positive »(c’est moi qui souligne).

De nombreuses autres institutions gouvernementales et privées emboîtent le pas. Oakland teste un programme pour fournir 600 familles noires, autochtones ou non blanches – et seulement ces familles – 500 $ par mois pendant 18 mois. Un centre médical de Boston met en œuvre un programme pilote pour offrir des «soins préférentiels basés sur la race» et des «interventions raciales».

La théorie critique de la race, les études ethniques et une panoplie d’enseignements connexes tels que la version du projet 1619 de l’histoire américaine imprègnent les écoles américaines, tandis que leurs partisans mènent une guerre au mérite pour la diversité et contre tout enseignant qui serait opposé à la dissidence.

Plus de 100 dirigeants de grandes entreprises se sont récemment réunis pour discuter de la manière dont ils pourraient peser de leur poids pour contester la législation électorale, y compris celle de la Géorgie, qu’ils ont malhonnêtement décrite comme discriminatoire. Ce n’est qu’un point de données dans la tendance continue de la course à gauche des entreprises américaines qui s’est accélérée pendant le tumulte post-George Floyd de 2020.

De plus en plus, la justification de toutes les politiques de gauche est «l’antiracisme», le mouvement que dirige Kendi. Un exemple est de faire de l’obstruction comme une «relique de Jim Crow». Bien que ses participants ne le sachent peut-être pas, notre classe dirigeante parle en langue kendienne et vise à réaliser sa vision «antiraciste».

Si l’Amérique est destinée à succomber à la kendiisation – un terme inventé par un collègue qui saisit bien notre moment national – et à vivre dans un monde d ‘«antiracisme», il nous appartient d’examiner les vues de l’homme derrière elle.

Ce que “ l’antiracisme ” proclame comme évangile

L ‘«antiracisme» de Kendi est un concept manichéen, dans lequel le monde est divisé en racistes et antiracistes. “[T]il n’y a pas d’espace de sécurité intermédiaire entre «non raciste» », dit-il, qui s’inscrit parfaitement dans le binaire progressiste ou sectaire dominant.

Comment définit-on le racisme et «l’antiracisme»? Selon le magnum opus de Kendi, «Comment être antiraciste», «le racisme est un puissant ensemble de politiques racistes qui conduisent à l’iniquité raciale et sont étayées par des idées racistes.»

Les politiques racistes sont «toute mesure qui produit ou entretient une inégalité raciale entre les groupes raciaux». Kendi cite comme exemples des politiques de soins de santé ou des lois d’identification des électeurs qui, selon lui, nuisent de manière disproportionnée aux minorités. Il a dit que même quelque chose d’aussi anodin qu’une réduction d’impôt sur les gains en capital est raciste, car les Noirs sont sous-représentés sur le marché boursier.

L’inégalité raciale se produit «lorsque deux ou plusieurs groupes raciaux ne sont pas à peu près égaux», affirme Kendi. Kendi cite comme exemple les disparités dans les taux d’accession à la propriété entre ceux des différentes races.

Autrement dit, pour les «antiracistes», l’équité ne concerne pas les droits ou les opportunités des individus, mais les résultats des groupes. Ces résultats, affirme Kendi, sont uniquement attribuables à la politique. Comme il l’écrit: «si vous pensez que les groupes sont égaux… la seule autre explication à l’iniquité et à l’injustice persistantes, c’est le pouvoir et la politique».

Les idées racistes ne sont pas seulement celles qui «suggèrent[] un groupe racial est inférieur ou supérieur à un autre groupe racial de quelque manière que ce soit », mais ceux qui contesteraient l’idée que les« politiques racistes »sont nécessairement la cause totale de toute« inégalité raciale », étant donné que« les idées antiracistes soutiennent que les politiques racistes sont la cause des inégalités raciales. »

En bref, il semble que vous seriez accusé de raciste si vous contestez l’antiracisme – par exemple, si vous suggérez que les différences de résultats entre différents groupes de personnes pourraient s’expliquer par autre chose que des politiques racistes enracinées dans des idées racistes. Vous êtes également raciste si vous «soutenez[] une politique raciste »- comme Kendi la définit – par votre« action ou inaction ».

Tout est “ raciste ” maintenant

Voici quelques autres choses que Kendi juge racistes.

– Des tests standardisés, qu’il appelle «l’arme raciste la plus efficace jamais conçue pour dégrader objectivement les esprits noirs et exclure légalement leur corps». Selon Kendi, la notion de tout «écart de réussite» entre différents peuples sur des tests standardisés constitue une «idée raciste», et les tests sont à blâmer.

– Le capitalisme, que Kendi qualifie de «jumeau conjoint» du racisme. Kendi déclare que «les origines du capitalisme ne peuvent être séparées des origines du racisme», citant le colonialisme et l’esclavage. Il suggère également que le capitalisme est raciste en se demandant de manière douteuse si les marchés ont jamais été des règles du jeu équitables entre les races, et si les Noirs pourraient jamais rivaliser à égalité avec les Blancs sur le marché. Il conclut: «pour être vraiment antiraciste, il faut aussi être vraiment anticapitaliste… Et pour être vraiment anticapitaliste, il faut être antiraciste.»

– Le vaste désir américain d’un pays «neutre sur le plan racial», que Kendi décrit comme «le mouvement raciste le plus menaçant», et un plus dangereux que «la pulsion improbable de la droite alternative pour un ethnostat blanc».

– L’assimilation, étant donné qu’elle repose sur l’idée qu ‘«il y a quelque chose qui ne va pas avec un autre groupe racial qui doit changer ou quelque chose de bien avec notre groupe racial qui n’a pas besoin de changer.» Sur ce dernier point, on s’interroge: Kendi estime-t-il que ses efforts pour forcer les Américains à s’assimiler à sa culture souhaitée de «l’antiracisme» – qu’il croit apparemment supérieure à tous les autres – sont racistes?

L’effet paralysant de la philosophie de division et de réduction de Kendi est évident, même s’il devient autodestructeur dans la mesure où il atténue l’accusation de racisme. Essentiellement, chaque personne à un moment ou à un autre répondra à la définition de raciste de Kendi. Après tout, si vous ne travaillez pas activement pour mettre en place une politique «antiraciste», vous êtes raciste.

Résoudre le faux racisme avec le vrai racisme

La partie politique de la «solution» de Kendi au racisme prétendument omniprésent est peut-être plus effrayante. Puisque, comme l’écrit Kendi, «En tant qu’antiraciste, quand je vois des disparités raciales, je vois du racisme», «l’antiraciste» doit se consacrer à «corriger» ces disparités. Cette «solution» n’est décidément pas le daltonisme et la liberté, mais la discrimination ouverte et la tyrannie. Kendi affirme:

Le seul remède à la discrimination raciste est la discrimination antiraciste. Le seul remède à la discrimination passée est la discrimination actuelle. Le seul remède à la discrimination actuelle est la discrimination future.

Il ajoute: «La question déterminante est de savoir si la discrimination crée l’équité ou l’iniquité. Si la discrimination crée l’équité, alors elle est antiraciste. Si la discrimination crée des inégalités, alors elle est raciste… »

À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Kendi a plaidé pour un amendement constitutionnel pour consacrer «l’idée qu’une inégalité raciale est causée par une politique raciste», créant un Département de la lutte contre le racisme (DOA) «composé d’experts formellement formés sur le racisme et d’aucun représentant politique», qui aurait:

Préclairer toutes les politiques publiques locales, étatiques et fédérales pour s’assurer qu’elles ne donneront pas lieu à l’iniquité raciale, surveiller ces politiques, enquêter sur les politiques racistes privées lorsque l’iniquité raciale fait surface et surveiller les fonctionnaires pour les expressions d’idées racistes. Le DOA serait doté d’outils disciplinaires à exercer contre et contre les décideurs et les fonctionnaires qui ne changent pas volontairement leur politique et leurs idées racistes.

Une telle politique éroderait bien sûr complètement la liberté et la justice que notre Constitution vise à codifier et à protéger. Cela pourrait être le point. Sous le système politique qui a émergé de nos documents fondateurs, différents peuples ont connu des résultats différents. Si la liberté et la justice sont racistes, alors l’antiracisme exige l’illibéralisme et l’injustice dans la poursuite de «l’équité».

“ La terreur blanche est aussi américaine que les étoiles et les rayures ”

C’est à cet appel que l’administration Biden répond de manière inquiétante lorsqu’elle émet un décret appelant à nouveau à «faire progresser de manière affirmative l’équité». Cela représente un danger mortel pour l’Amérique. Mais pour «l’antiraciste», cela constitue un progrès étant donné notre passé et notre présent répugnants – étant donné que, comme le note Kendi, «la terreur blanche est aussi américaine que les Stars and Stripes», et notre nation a été «en quelque sorte structurée autour de l’identité raciale, le racisme et même la suprématie blanche. »

Un tel effort pour égaliser les résultats, bien sûr, comme il l’a fait partout où le communisme a été fidèlement mis en œuvre, finirait par laisser tout le monde dans une situation pire – à la gorge l’un de l’autre, pauvre et en danger. Ironiquement pour Kendi, l’homme focalisé au laser sur les résultats, dans l’effort de réaliser sa vision «antiraciste», seule l’intention semble avoir de l’importance.

Quant aux Jack Dorseys des entreprises américaines finançant le Woke, qu’ils soient de vrais croyants, des lâches qui paient pour se protéger contre un remaniement de la justice sociale ou des cyniques pensant que l’approbation de telles politiques profitera à leurs résultats, ils seront complices de la ruine du pays dont ils ont tellement profité si nous remplaçons «l’égalité» kendi-esque par «l’équité».

Ben Weingarten est contributeur principal fédéraliste, chercheur principal au London Centre for Policy Research et membre du Claremont Institute. Il a été sélectionné comme boursier de journalisme Robert Novak 2019 du Fund for American Studies, dans le cadre duquel il travaille actuellement sur un livre sur la politique américano-chinoise. Vous pouvez trouver son travail sur benweingarten.com et le suivre sur Twitter @bhweingarten.