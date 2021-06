Comment la gouvernance des villes bleues détruit les villes bleues ⋆ 10z viral

Cette semaine, une vidéo d’un Walgreens de San Francisco est devenue virale sur Twitter. La vidéo montrait un homme debout à côté de son vélo, chargeant un sac poubelle de produits. L’homme monte ensuite à vélo dans l’allée, passant devant un agent de sécurité, qui lance mollement une main pour essayer de saisir le sac; le voleur à l’étalage le frôle simplement, puis sort par la porte.

Ce genre de chose est devenu extrêmement courant à San Francisco. Fin mai, Thomas Fuller a écrit dans le New York Times : « Lors d’une audience du conseil de surveillance la semaine dernière, des représentants de Walgreens ont déclaré que les vols dans ses magasins de San Francisco étaient quatre fois supérieurs à la moyenne nationale de la chaîne et qu’elle avait fermé 17 magasins. , en grande partie parce que l’ampleur des vols avait rendu les affaires intenables. Les employés de Walgreens avaient reçu l’ordre de se tenir à l’écart alors que des vols à l’étalage avaient eu lieu parce que des agents de sécurité avaient été agressés à plusieurs reprises.

Tout cela est le résultat d’une mesure de vote californienne de 2014 qui a requalifié le vol non violent en délit, tant que le voleur a emporté moins de 950 $ de matériel. Les voleurs ont rapidement mis en place une stratégie : accédez à différents magasins pour moins de 950 $. Puis, au milieu des manifestations et des émeutes de Black Lives Matter de 2020, San Francisco a décidé de sévir contre la police. Le maire de London Breed a annoncé que les photos de réservation ne seraient plus publiées, de peur que la prévalence des visages noirs et bruns ne conduise à des stéréotypes ; elle a annoncé une coupe de 120 millions de dollars dans le département de la police et du shérif au cours des deux prochaines années, dans l’intérêt de « donner la priorité aux investissements dans la communauté afro-américaine » ; au cours des six premiers mois de 2020, 23 officiers ont démissionné de la force.

Les crimes contre les biens ont explosé. Il ne s’agit pas seulement de vol à l’étalage : les cambriolages ont augmenté de près de 50 % d’une année sur l’autre en 2020 et les vols de voitures ont bondi de 34 %. Pendant ce temps, les rues sont jonchées d’ordures, et ce depuis des années grâce au laxisme des forces de l’ordre. En 2018, une enquête sur 153 blocs du centre-ville de San Francisco a montré des déchets sur chaque bloc, 41 blocs « parsemés d’aiguilles » et 96 blocs avec des excréments humains ouverts.

Cette forme de gouvernance est devenue trop courante. Los Angeles, mon ancienne ville natale, n’a cessé de décliner en termes d’habitabilité. Les banlieues ont été inondées de vagabonds sans abri, tirant souvent ouvertement sur eux, tandis que la police a reçu l’ordre de ne rien faire ; Venice Beach est devenu un énorme camp de sans-abri à ciel ouvert. Seattle est passée de la ville d’émeraude à un refuge pour ceux qui vivent dans la rue, quels que soient les risques pour les autres citoyens.

Il y a une raison pour laquelle les Américains fuient les grandes villes américaines. Le problème est antérieur à COVID-19, et il le sera également après. Les Américains aiment avoir un Walgreens dans leur quartier. Ils aiment pouvoir marcher sur le trottoir sans que les sans-abri gravement malades mentaux – qui devraient être dans des institutions où ils peuvent recevoir des soins réels – urinent sur les trottoirs. Ils ne devraient pas avoir à demander à leurs enfants de sauter par-dessus des aiguilles usagées au coin de la rue.

Pourtant, la gouvernance de la « compassion » continue. Il en va de même de la migration loin d’une telle politique téméraire. Selon les services de déménagement nord-américains, les principaux États émetteurs d’Amérique étaient tous bleu foncé : l’Illinois, New York, la Californie, le New Jersey et le Maryland. Les principaux États entrants étaient tous rouges ou violets : Idaho, Arizona, Caroline du Sud, Tennessee et Caroline du Nord.

À un moment donné, il n’y aura plus de Walgreens à San Francisco. Ensuite, nous entendrons sans aucun doute comment cela est le produit du racisme systémique et du privilège blanc ; on entendra parler de la brutalité du capitalisme américain. La vérité est bien plus simple : là où règne la gouvernance de gauche, la criminalité prospère. Et là où la criminalité prospère, les Américains fuient.

