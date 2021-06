Comment la grande image affecte votre petite image ⋆ 10z viral

par Fabian Ommar, The Organic Prepper :

Je vais commencer par décrire quelques événements dont vous êtes peut-être au courant (ou non) qui se déroulent actuellement dans le monde entier. Ensuite, nous verrons les liens entre ceux-ci, la crise que nous traversons et comment les différents cercles, tels que proposés par Selco, interagissent les uns avec les autres. Plongeons-nous et étudions l’effet d’entraînement du SHTF.

La région sud-ouest du Mexique du Michoacán

La population locale a abandonné ses maisons en masse. Les choses frappent les fans avec la guerre en cours entre le Cartel Jalisco Nuevo Generacion (CJNG) et Carteles Unidos (CU). La situation a atteint un point d’ébullition, avec plusieurs villes et villages engloutis dans une vague de chaos, de sang et de violence.

Des civils attaquent les agents de la Guarda Nacional (GN) déployés pour contrôler la situation, transformant la vie du gouvernement en enfer et ajoutant à la confusion. Blocages, attaques, véhicules en feu, incendies criminels et tirs croisés constants sèment la peur dans la population locale. À Anguilla, les estimations indiquent que plus de 1 500 habitants ont déjà fui la municipalité par peur. C’est 10% de la population de la ville.

Rio de Janeiro

Les combats de drogue et de milices sont fréquents dans les faubourgs et les favelas des collines de la ville. Le mois dernier, le Brésil a choqué la communauté internationale (encore une fois) lorsque 28 personnes de la favela Jacarezinho à Rio ont été tuées lors d’une opération de police pour lutter contre le trafic, la contrebande d’armes à feu et le commerce illégal.

L’ONU a publié une note condamnant l’action et la violence. Il y a un débat houleux pour savoir si ces victimes étaient les dangereux criminels qui apparaissent tout le temps sur Internet lourdement armés de puissants semi-autos et pistolets ou des travailleurs innocents et des membres de leur famille. Honnêtement, je n’en ai aucune idée. Mais je vois une escalade de la violence meurtrière effrayer la communauté.

Colombie

Les manifestations en Colombie atteignent un point de non-retour. Des dizaines de personnes sont déjà mortes depuis que les manifestations contre le gouvernement d’Ivan Duque ont éclaté il y a un mois. Les experts et les initiés disent qu’il n’y a pas de fin en vue. Les choses pourraient empirer et s’étendre à d’autres régions, peut-être même contaminer les pays voisins.

Ici aussi, il y a beaucoup de chaos et de confusion quant à savoir qui est responsable des morts, qui a raison ou qui a tort : la police et les soldats déployés pour contenir les manifestants ou les portions les plus violentes de manifestants se battant entre eux et les autorités. Pour ceux qui souffrent, est-ce important ?

La situation dans de nombreux pays occidentaux ne s’annonce pas bonne

Je n’essaie pas de relier directement les guerres des cartels de la drogue au Mexique, les actions de la police au Brésil, les manifestants en Colombie ou les vagues de criminalité aux États-Unis. Mais les troubles civils se manifestent sous de nombreuses formes et à divers endroits, avec une intensité et une fréquence croissantes au fil du temps. C’est ce qui devrait importer.

J’aborde constamment le sujet de la criminalité parce que c’est une menace très présente. Sinon dans tous les SHTF, du moins dans la majorité des cas. Lorsque la situation devient folle, les choses deviennent instables et de plus en plus de gens sont désespérés. Les institutions craquent et sont attaquées par une partie de plus en plus insatisfaite de la population, et c’est un point commun à la plupart des situations actuellement en cours.

La confiance dans les institutions s’érode à un rythme rapide

L’autorité est maintenant ouvertement contestée partout. Personne ne semble croire en la capacité des politiciens, des banquiers, des régulateurs et des dirigeants, élus ou non, à nous diriger. À quelques exceptions notables près, le leadership fait explicitement défaut et est abyssal depuis un certain temps maintenant dans le monde entier. Pire encore : le sentiment est que tous ces grands joueurs manipulent délibérément le système à leur avantage.

De nombreuses théories circulent. Conspiratoire ou réel, c’est difficile à dire. J’ai le mien. Je ne vois pas une action hautement coordonnée ou intentionnelle pour provoquer ces situations. En d’autres termes, je ne suis pas sûr que ce soit par dessein pas plus que ce soit la mécanique des choses, le cycle naturel de l’histoire.

Je n’essaie pas d’excuser les élites et les gouvernements de quoi que ce soit ici, j’observe simplement la dynamique avec un œil sur l’histoire. C’est le chemin du monde depuis toujours. D’autres institutions telles que l’église (et même la religion elle-même), la structure familiale, les traditions, l’éducation et la science sont également en berne. Peut-être que tout est interconnecté.

Le système est-il truqué ?

Oui. Mais nous devons examiner notre rôle dans tout cela.

Il y a une instance supérieure qui coordonne certaines des politiques, comme toujours. Mais chaque partie du système profite du contexte comme elle le peut, sans trop considérer les conséquences potentielles de ses actions. Et ceux qui sont au sommet ont toujours plus de pouvoir et de ressources, alors ils font ce qu’ils peuvent pour maintenir leur statu quo.

Il n’y a pas de solution au problème simplement en pointant du doigt et en jetant des blâmes. Chacun de nous est un rouage dans ce mécanisme exact, et la mentalité de victime est précisément ce que ces élites veulent pour nous. Cela ne sert à rien, nous devrions donc être contre et favoriser la prise de responsabilité quoi qu’il arrive.

La vérité est que les choses évoluent vers cette situation depuis des décennies

C’est ainsi que le monde est. La pandémie a accéléré les choses et la chronologie compressée rend tout plus visible et clair.

Il y a une conjonction de facteurs créant les conditions de la propagation et de l’aggravation de la violence partout : le ralentissement économique, les mouvements politiques à grande échelle, la division sociale, l’élargissement de l’écart de richesse, les problèmes géopolitiques qui s’intensifient et, bien sûr, la pandémie. Rien de tout cela n’est nouveau. Tout cela s’est déjà produit plusieurs fois dans l’histoire. Et ça ne va pas disparaître de sitôt.

Je sais tout ça. Qu’est-ce que cela a à voir avec moi, ma famille, mon mode de vie ?

La réponse est : tout.

Si nous vivons dans un monde connecté et qu’il existe des conditions pour que ces situations se produisent et s’aggravent, comment imaginez-vous rester insensible à ce qui se passe ?

Je n’ai jamais fait la guerre comme Selco. Mais je suis d’accord avec lui sur beaucoup de choses, dont deux s’appliquent très spécifiquement au sujet actuel :

Nous n’avons aucun pouvoir sur la situation dans son ensemble (les grands cercles) mais devons suivre la situation afin de ne pas être surpris ou pris au dépourvu. Ce faisant, nous devons agir et travailler à notre niveau (petit cercle) de toutes les manières possibles, être préparés et faire de notre mieux pour réduire les impacts.

Voyez-vous une vague de mécontentement se former ?

Alors que les choses s’accélèrent, une résolution quelconque semble imminente. Il est facile de se laisser submerger par tout cela. Et, plus encore par tout le travail nécessaire pour être un peu prêt et avoir des préparatifs en place.

