Comment la Grèce a choqué le football et déjoué Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane pour remporter l’Euro 2004

Nous avons beaucoup à remercier la Grèce pour la démocratie, les Jeux olympiques, la moussaka et bien sûr de superbes vacances à forfait à des prix abordables !

Football? Non, les Grecs n’ont jamais été pris trop au sérieux dans le football. Mais quelque chose d’étrange s’est produit à l’été 2004.

La Grèce n’a gagné que l’Euro 2004 !

Personne n’a vraiment envisagé la possibilité qu’ils remportent l’Euro 2004 et pourquoi le feraient-ils ? C’était leur premier championnat d’Europe depuis 1980 et leur dernière apparition dans un tournoi majeur a eu lieu lors de la Coupe du monde de 1994, qui les a vus perdre tous leurs matches de groupe. Ils n’avaient même pas marqué dans un tournoi majeur auparavant.

Mais c’était un tournoi pas comme les autres. L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont été éliminées en phase de groupes, tandis que la France a commencé la défense de son titre avec une folle victoire sur l’Angleterre. Cependant, les Bleus n’ont jamais vraiment démarré.

Et cela a ouvert la voie à l’une des grandes histoires d’outsider du football alors que la Grèce a déjoué les superstars du football européen pour soulever le trophée Henri Delaunay il y a 16 ans aujourd’hui.

Le voyage n’a cependant pas commencé au Portugal. L’embauche de l’Allemand Otto Rehhagel, qui avait réalisé des choses décentes dans la gestion, notamment trois titres de Bundesliga (dont l’un avec une équipe nouvellement promue de Kaiserslautern en 1998), a déclenché une sorte de révolution silencieuse.

Vous connaissez peut-être l’un de ses premiers matches à la tête de l’équipe nationale grecque, il s’agissait du dernier match de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2002, un match nul louable contre l’Angleterre.

Le superbe coup franc tardif de David Beckham, qui garantissait la qualification automatique de l’Angleterre pour la Coupe du monde, a naturellement fait la une des journaux. À l’époque, cela était considéré comme un match où Beckham a renfloué une pauvre équipe anglaise, mais le recul nous montre que c’était en fait un résultat décent pour les Three Lions.

La Grèce n’était plus en lice pour entrer en Corée du Sud et au Japon à ce moment-là, alors l’attention s’est immédiatement tournée vers leur tentative de se qualifier pour l’Euro 2004.

Le continent aurait dû faire plus attention à ce qui se passait alors que la Grèce a remporté une séquence de six victoires consécutives pour terminer en tête de son groupe de qualification, forçant l’Espagne à se rendre au Portugal via les barrages.

Sur l’Euro 2004 – en gardant à l’esprit qu’Athènes était la ville hôte des Jeux olympiques d’été cette année-là, donc ce tournoi de football aurait simplement été traité comme l’acte d’échauffement dans un programme sportif passionnant.

“L’objectif était de gagner un match”, affirme un membre de l’équipe grecque Vasilis Tsiartas, cité par ESPN. Eh bien, c’était mission accomplie lors de la première journée car ils ont causé un bouleversement tout-puissant contre le pays hôte, s’imposant 2-1 à l’Estadio Do Dragao de Porto.

Giorgos Karagounis a profité d’une erreur à l’arrière pour leur donner l’avantage en première mi-temps et le penalty d’Angelos Basinas a doublé leur avantage. Une tête tardive de Cristiano Ronaldo n’a pas suffi à épargner les rougissements de l’équipe portugaise étoilée.

Les Grecs se sont naturellement délectés de cette victoire, mais bien plus était encore à venir

Dans l’autre match du groupe A, l’Espagne a dépassé la Russie et les deux vainqueurs se sont affrontés au deuxième tour.

L’Espagne apprendrait-elle la leçon qu’elle a subie aux mains de la Grèce lors des qualifications ? Pas assez. Fernando Morientes les a mis en tête mais Angelos Charisteas a permis à la Grèce de gagner un point vital et maintenant les huitièmes de finale étaient incroyablement proches.

Une défaite 2-1 contre les Russes lors de leur dernier match a fait transpirer Rehhagel et ses collègues car ils avaient besoin du Portugal pour leur rendre service contre l’Espagne. Le but de Nuno Gomes a donné la victoire au Portugal et la Grèce s’est glissée dans les huit derniers… aux buts marqués !

Il y avait clairement quelque chose dans l’air lors de ce tournoi avec un certain nombre d’histoires improbables en développement.

Wayne Rooney est devenu une star avec des bretelles lors des victoires de l’Angleterre sur la Suisse et la Croatie, tout en donnant également aux défenseurs français Lilian Thuram et Mikael Silvestre la course à pied à Lisbonne.

Rooney était en feu à l’Euro 2004, mais malheureusement, c’était aussi bien que pour lui dans un maillot anglais

La Suède et le Danemark se sont qualifiés dans le Groupe C aux dépens de l’Italie – à l’image des cris de conspiration du camp italien alors que les équipes scandinaves ont fait match nul lors de leur dernier match de groupe. L’UEFA a rejeté à juste titre les allégations de trucage de match. Si vous regardez le premier match de Jon Dahl Tomasson, vous verrez que vous ne pouvez pas planifier cela…

Et peut-être que le plus grand choc a eu lieu dans le groupe D lorsque l’Allemagne, finaliste de la Coupe du monde 2002, une équipe qui se démarque généralement dans les grands tournois, a été renvoyée chez elle tôt sans avoir gagné de match – même pas contre la Lettonie ! La République tchèque et les Pays-Bas ont terminé premier et deuxième avec sans doute le meilleur match du tournoi, les Tchèques étant revenus de 2-0 pour battre l’équipe de Dick Advocaat 3-2.

L’Allemagne en phase de groupes d’un tournoi est une pièce de collection

Ainsi, lors des quarts de finale et du premier match à élimination directe, le Portugal a battu l’Angleterre aux tirs au but – les Three Lions perdant en tirs de barrage étant la seule partie prévisible de l’Euro 2004.

Terminer devant l’Espagne était une grande réussite pour la Grèce, mais les Espagnols avaient la réputation d’avoir échoué dans les tournois à l’époque. La France, championne d’Europe, ne tomberait-elle pas sous le coup d’une équipe qui n’avait pas un seul joueur de classe mondiale ?

Eh bien, malgré leur réputation d’être derrière le ballon, la Grèce a quelque peu porté le match en France avec sa tactique “offensive contrôlée” (nous en parlerons plus tard) alors que le tir de Kostas Katsouranis a failli être raté par Fabien Barthez. Barthez a de nouveau été appelé à l’action lorsqu’il a poussé le lob de Takis Fyssas au-dessus de la barre.

Mais 20 minutes après le début de la seconde mi-temps, une bonne course de Theodoros Zagorakis lui a permis de trouver de l’espace en bas à droite; il a choisi Charisteas d’un centre et sa tête de balle a donné l’avantage à la Grèce.

Les dernières minutes ont été nerveuses, et oui, Thierry Henry a été un gaspillage inhabituel cette nuit-là, mais les scènes du coup de sifflet final toucheraient le cœur de tout romantique du football. Rehhagel, les joueurs et le staff ont célébré comme s’ils avaient gagné le tournoi. Cela viendrait dans neuf jours cependant.

La Grèce a renvoyé l’équipe de France étoilée à la maison mais était une bonne valeur pour sa victoire

Viennent ensuite les Tchèques, l’équipe en forme du tournoi. Ils se seraient sentis très confiants après avoir éliminé le Danemark 3-0 en quart de finale. La Grèce a fait un certain nombre sur eux cependant.

Marek Jankulovski a eu trois bonnes occasions, Tomas Rosicky a frappé la barre, Milan Baros a accidentellement bloqué le tir de Jan Koller, Koller a raté une occasion glorieuse, puis Baros a raté une gardienne. La Grèce a saisi sa seule chance.

Un corner venu de la droite a été repoussé par Traianos Dellas à la dernière minute de la première période des prolongations. Mais c’était le premier et le seul tournoi où l’UEFA avait mis en place une règle du « but en argent ». Le jeu se terminerait si une équipe gagnait à la fin de la mi-temps. Bref, le but était parfaitement chronométré et la Grèce était à une victoire de conquérir l’Europe.

Certains pourraient appeler cela de la chance, mais le chemin de la Grèce vers la finale puis la victoire du tournoi avaient une méthode, Rehhagel utilisant pleinement les outils dont il disposait.

Rehhagel a été attribué à la “réalisation tactique de la décennie” en remportant l’Euro 2004 avec la Grèce

Le journaliste Aidan Williams, qui a regardé la Grèce gagner l’Euro 2004 avec émerveillement, a simplifié les tactiques complexes employées par Rehhagel.

« Essentiellement, c’était une défense solide, annuler l’opposition, inonder le milieu de terrain et attaquer à la pause. Ils ont gagné chaque match avec des buts presque identiques ; des centres du côté, tous 1-0, tous à peu près de la même manière », a déclaré Williams à talkSPORT.com.

Rehhagel ne sera jamais considéré comme l’un des noms de l’élite de la gestion malgré le résultat sans doute le plus surprenant lors d’un tournoi majeur, mais Williams explique pourquoi tout cela a été un atout pour lui et la Grèce.

“Il ne s’agit pas seulement d’être un grand manager, il s’agit d’être le bon manager au bon endroit, au bon moment et je pense que Rehhagel était ça pour la Grèce”, a ajouté Williams.

«Ce n’est pas un type Guardiola, c’était des offensives contrôlées. Forte tête de balle à l’arrière et attaquants puissants, ce qui se fait en attaquant sur la largeur.

« C’est le style de management idéal pour les équipes qui y sont confrontées. C’est pour des équipes qui n’ont pas les compétences de la France, de la République tchèque et du Portugal. C’est très critiqué bien sûr mais qu’est-ce qu’une équipe comme la Grèce est censée faire ? Essayer d’attaquer et se faire éliminer constamment et perdre ou devraient-ils essayer de gagner le tournoi ? »

Gagner le tournoi qu’ils ont remporté alors que la Grèce humiliait une fois de plus le Portugal, Charisteas rentrant chez lui à un corner de la droite pour réjouir sa nation.

La Grèce est devenue championne d’Europe en 2004 et aucun opposant ne peut lui enlever cela

Beaucoup ne l’ont pas fait. La Grèce était l’outsider que tout le monde aimait au début, mais a fini par devenir l’un des vainqueurs les moins populaires d’un tournoi majeur.

Le rapport du Guardian sur la finale a déclaré que la Grèce était “les seuls outsiders de l’histoire que tout le monde veut voir se faire battre”. Pendant ce temps, le rapport du Daily Telegraph a déclaré “une larme a coulé sur le visage du beau jeu”.

Heureusement, tout le monde ne l’a pas vu de cette façon. La légende portugaise Eusebio a montré un moment de pure classe, embrassant chaleureusement Rehhagel lors de la remise des médailles aux vainqueurs.

Les snobs du football discréditeront la Grèce jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, mais Williams explique avec justesse pourquoi elles méritent d’être glorifiées autant que n’importe quel autre champion d’Europe : “Si c’était si facile, beaucoup d’équipes le feraient et gagneraient des tournois.”