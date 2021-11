Comment la grossesse affecte-t-elle la santé mentale d’une femme?

11/07/2021 à 15:35 CET

Les grossesse et l’accouchement a longtemps été idéalisé. Il semblait que la femme dans ce moment vital devait être radieuse et heureuse. Mais ce n’est pas toujours comme ça.

Chaque jour, de plus en plus de femmes et de professionnels de la santé démantèlent cette croyance. Parce que le processus d’être mère n’est pas facile.

Lors de la conception, de la grossesse ou du post-partum, une série de difficultés psychologiques et émotionnelles, comme l’anxiété ou la dépression, qui, si elles sont laissées sans surveillance, peuvent affecter le déroulement de la grossesse et du post-partum et les soins du bébé.

Les spécialistes de la santé mentale périnatale sont ceux qui aident les femmes et leurs familles à surmonter ces problèmes grâce à une approche globale, où un traitement médicamenteux est parfois nécessaire.

Vulnérabilité émotionnelle

La psychiatre, la Dre Elena Serrano, experte en santé mentale périnatale au Ruber Internacional Centro Médico Habana, explique que ce type de difficultés peut survenir à n’importe quelle femme.

C’est une période de vulnérabilité particulière, où « en plus de la dépression post-partum, d’autres types de problèmes peuvent apparaître tels que le trouble obsessionnel-compulsif, le trouble bipolaire, voire (bien que ce soit très rare), des affections très graves telles que la psychose post-partum », indique.

Grossesses pandémiques

Cette vulnérabilité émotionnelle s’est ajoutée ces derniers mois Covid-19 pour compliquer encore plus les choses.

Comme le souligne le médecin, il existe des études dans le monde qui indiquent une augmentation de 25% des symptômes dépressifs pendant la grossesse, par rapport à la période pré-pandémique.

« Il y a eu une augmentation des demandes d’aide durant cette période, notamment en raison de symptômes dépressifs et anxieux », explique le spécialiste.

Idéalement, compte tenu des difficultés émotionnelles et psychologiques qui peuvent apparaître à la fois pendant la grossesse et le post-partum, ainsi que dans le processus de devenir enceinte, la femme devrait s’adresser à un professionnel pour y faire face.

« Ou pour les femmes qui suivent déjà un traitement médicamenteux et ont besoin de consulter la gestion des médicaments pendant cette période », explique Elena Serrano.

Honte et culpabilité de ne pas être heureux

Cependant, il existe un certain nombre d’obstacles pour empêcher les femmes de demander de l’aide ou de ne pas recevoir de soins adéquats, explique le Dr Elena Serrano. D’une part, le manque de connaissances.

« Il y a des symptômes comme l’insomnie qui sont identifiés comme typiques de cette période, mais ils peuvent aussi être un indicateur de problèmes de santé mentale », prévient l’expert.

Un autre aspect fondamental est que, puisqu’il s’agit d’une période au cours de laquelle on s’attend à être particulièrement heureux, « avoir ce type de problèmes, avoir des émotions ou des pensées négatives sur la grossesse et le post-partum, ou même ne pas être capable de bien s’y rapporter. bébé , vous pouvez vivre dans la honte ou la culpabilité.

« Cela peut les empêcher de dire ce qu’ils souffrent ou de demander de l’aide », explique le spécialiste.

Conséquences importantes pour la mère et le bébé

Mais ne pas s’occuper de ces types de difficultés, comme le souligne le psychiatre, peut avoir des conséquences importantes à la fois pour la mère, ainsi que pour le déroulement de la grossesse et du post-partum et le développement du bébé.

Pour cette raison, « il est très important que les professionnels s’interrogent sur ces symptômes et que les mères, les couples et la société en général sachent que cela peut arriver et qu’ils ne sont pas seuls à y faire face ».

Pour diagnostiquer et traiter ces types de troubles, le Ruber Internacional Centro Médico Habana réalise un premier entretien avec la femme mais aussi avec le couple.

Traitement

Selon cet expert, à partir de là, une évaluation diagnostique est réalisée et un plan de traitement est proposé en fonction des besoins de chaque femme.

«Dans certains cas, il sera indiqué thérapie psychologique complétée par des exercices physiques ou un autre type d’intervention pour améliorer l’état de santé général et dans d’autres cas cela nécessitera un traitement pharmacologique ».

« Bien que dans le cadre de la grossesse, les alternatives non pharmacologiques seront toujours privilégiées », précise le Dr Serrano.