Comment la légendaire actrice Grace Kelly est-elle morte ?

Grace Kelly est décédée le lendemain de la sortie de sa voiture de la route.

Les enquêtes ont montré qu’elle avait subi un accident vasculaire cérébral qui l’a fait tomber de la route, suivi d’une hémorragie causée par l’accident. Mais qu’est-il réellement arrivé à l’actrice devenue princesse Grace de Monaco ?

Reelz a rouvert l’affaire près de 40 ans après sa mort dans un épisode de “Autopsy: The Last Hurs of …” diffusé le dimanche 27 juin 2021. Stéphanie, la fille de Grace Kelly, était avec elle quand il s’est écrasé et a donné un compte de l’accident, qui a été rapporté par le Chicago Tribune en 1989.

Reelz a écrit :

« Le 13 septembre 1982, la princesse Grace de Monaco, Grace Kelly, a conduit sa vieille voiture Rover 3500 le long d’une route de montagne à Monaco. Il est décédé à l’hôpital le lendemain, à l’âge de 52 ans. L’accident a mis fin à une vie toujours sous les projecteurs des médias; d’abord en tant que star emblématique de certains des films les plus acclamés d’Hollywood, puis en tant qu’épouse du prince Rainier, souverain de la petite enclave méditerranéenne. Après la mort de Grace Kelly, il était difficile de découvrir la vérité sur ce qui s’était réellement passé. Les enquêtes policières se heurtent à des obstacles et le Palais semble resserrer les rangs. Grace aurait subi un accident vasculaire cérébral au volant. Il avait des antécédents familiaux d’hypertension artérielle, quelque chose de mal compris à l’époque. Mais quelle est la vérité sur les dernières heures de Grace Kelly ? Les théories du complot se sont multipliées par le vide laissé par le silence du Palais. Un médecin légiste de renommée mondiale, le Dr Michael Hunter, analyse les détails de ce cas fascinant pour découvrir la réponse. »

Voici ce que vous devez savoir :

Stéphanie a dit que sa mère avait mal à la tête ce jour-là et qu’ils se rendaient à la gare à destination de Paris

Stephanie a raconté l’horrible accident qui a finalement conduit à la mort de sa mère dans une interview avec l’auteur Jeffrey Robinson pour son livre ” Rainier and Grace : An Intimate Portrait “. Le Chicago Tribune a publié un extrait du livre en 1989. Stéphanie a dit à Robinson qu’elle et sa mère se rendaient à la gare, où elles prévoyaient de prendre le train pour Paris. Stéphanie, qui avait 17 ans à l’époque, devait commencer l’école à Paris deux jours plus tard. Kelly voyageait normalement avec un chauffeur, mais a insisté pour conduire elle-même ce jour-là parce qu’elle transportait beaucoup de bagages dans la voiture, a déclaré Stéphanie à l’auteur.

Robinson a écrit :

« La route de la ferme serpente en descente jusqu’à La Turbie. La route de là à la Moyenne Corniche, qui vous mène à Monaco, s’appelle D37. A environ 3 km de La Turbie, il y a une courbe particulièrement raide où il faut freiner très fort et tourner prudemment pour suivre la route à 150 degrés vers la droite.” Grace n’a pas bien pris cette courbe. Le Rover s’est écrasé contre le petit mur de soutènement et à travers celui-ci. La voiture a fait une culbute hors de la pente. »

La princesse Stéphanie a déclaré dans des interviews qu’elle se souvenait de “chaque minute” de l’accident, mais n’en avait pas parlé pendant des années. Il a dit à sa sœur, Caroline, que sa mère essayait d’arrêter la voiture et a crié que les freins ne fonctionnaient pas. Stéphanie a dit qu’elle essayait frénétiquement de tirer le frein de stationnement.

«Stéphanie dit qu’elle ne saura jamais avec certitude si sa mère a fait une erreur en appuyant sur l’accélérateur au lieu du frein ou si elle n’a tout simplement pas pu utiliser ses jambes à cause du déversement. Mais lorsque la police a enquêté sur l’accident et vérifié la route, il n’y avait aucune trace de dérapage », a écrit Robinson.

Stéphanie ignorait que sa mère était décédée pendant deux jours après l’accident, a écrit l’auteur, et n’était pas à l’enterrement car elle était toujours à l’hôpital, recevant des soins pour une vertèbre fracturée au cou.

L’été avant la mort de Kelly, sa famille a rappelé qu’elle avait des problèmes médicaux. Les médecins pensent qu’il souffrait d’hypertension. Le jour de l’accident, ses filles ont dit à Robinson que Kelly avait mal à la tête. Stephanie a déclaré dans des interviews que sa mère s’était brièvement évanouie avant de s’écraser, a écrit Robinson.

La princesse Grace est décédée d’une deuxième hémorragie à la tête

Kelly et sa fille, la princesse Stéphanie, ont survécu au terrible accident lorsque leur Rover 3500 vert métallique est tombé de plus de 100 pieds sur un mur de soutènement vers 10 heures du matin le lundi 13 septembre 1982, selon Beyond Grace Kelly. La voiture de Kelly était généralement conduite par un chauffeur. Le jour de l’accident, il a dit au conducteur qu’il conduirait parce qu’il avait des robes et des cartons sur la banquette arrière. Leur fille, Stéphanie, était également dans la voiture, et des témoins ont rapporté avoir vu la princesse Stéphanie sur le siège arrière, a indiqué le site Internet.

La mère et la fille ont survécu à l’accident, selon le site Internet. La princesse Stéphanie s’est échappée par une fenêtre malgré une vertèbre cassée au cou. Grace Kelly a subi une fracture du fémur, de la clavicule et des côtes, ainsi que de graves blessures à la tête. Beyond Grace Kelly a rapporté que ses blessures à la tête ont entraîné une deuxième hémorragie, entraînant sa mort.

Les premiers rapports indiquaient que Kelly n’était pas en danger de mort, a rapporté le site Web. Cette information, en partie, a conduit à des théories du complot entourant sa mort. Certaines rumeurs indiquaient également que la princesse Stéphanie était celle qui conduisait. La raison en est qu’il s’est échappé de la voiture par la fenêtre du côté conducteur. Beyond Grace Kelly a rapporté que la princesse Stéphanie n’a pas pu s’échapper par la porte du passager car elle était “infranchissable”.

