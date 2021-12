Comment la ligne de crédit redéfinit l’accessibilité au crédit pour la génération Y

La ligne de crédit est l’un des produits du nouvel âge qui permet d’emprunter de l’argent à plusieurs reprises, jusqu’à une limite prédéfinie.

La jeune génération n’hésitant pas beaucoup à recourir au crédit pour l’achat de biens et de services, ainsi que les moyens traditionnels comme le prêt bancaire et la carte de crédit, diverses nouvelles avenues se présentent pour rendre le crédit facilement accessible. Outre la carte de crédit, acheter maintenant payer plus tard (BNPL), etc., l’une des options lucratives pour accéder au crédit est la ligne de crédit.

Alors que l’économie du pays revient aux niveaux d’avant Covid, les personnes s’aventurant pour se venger et la saison des mariages en cours, il y a une résurgence de la demande de crédit dans tous les secteurs.

Pour stimuler davantage la demande, le ministère des Finances a annoncé une vaste initiative nationale de sensibilisation au crédit d’une valeur de Rs 63 574 crore pour assurer le crédit à ceux qui en ont besoin.

Pour répondre à ces demandes, les institutions financières, y compris les plates-formes fintech et les banques, organisent de manière intensive des produits créatifs et personnalisés pour répondre aux différentes exigences de crédit des emprunteurs, en particulier parmi les Millennials et les GenZ.

Les facilités de ligne de crédit basées sur des applications fournissent généralement aux consommateurs des fonds instantanés jusqu’à Rs 4 lakh, qui peuvent être utilisés pour contracter un prêt personnel et/ou un prêt commercial, etc.

Besoin d’argent pour couvrir des revenus irréguliers ? Essayez la ligne de crédit au lieu du prêt personnel, de la carte de crédit

Selon leur éligibilité, les clients sont autorisés à emprunter autant que nécessaire à partir de la limite approuvée et à rembourser dans des EMI flexibles jusqu’à un an. De plus, des intérêts ne sont prélevés que sur le montant emprunté et non sur la limite totale de la ligne de crédit approuvée.

Ainsi, les lignes de crédit offrent aux consommateurs un accès facile à une réserve financière personnelle qui peut être utilisée en cas d’urgence, de shopping ou à toute autre fin.

En raison des caractéristiques de la ligne de crédit telles que la commodité, la flexibilité, l’accès facile à des liquidités et l’absence d’intérêt sur le montant du crédit inutilisé, elle devient populaire parmi les clients de la nouvelle génération.

Selon l’acteur de prêt numérique CASHe, qui a déboursé des prêts d’une valeur de 100 crores de roupies au titre de la seule ligne de crédit au cours des six derniers mois avec une croissance globale de plus de 40 % MoM, la demande maximale provient des principales villes métropolitaines de Bangalore, Chennai et Hyderabad. , avec une taille moyenne des prêts de Rs 28 000 à Rs 30 000.

