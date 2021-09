Comment la loi et l’ordre: SVU a expliqué la blessure de Mariska Hargitay lors de la première de la saison 23

Benson a expliqué plus tard à son unité que Stabler et le commandant de bord enquêtaient sur l’incident, fouillaient sa voiture et regardaient les caméras de circulation, mais la théorie de travail était qu’il s’agissait d’un délit de fuite au volant. Fin ne l’achetait pas, cependant, et une scène ultérieure a révélé que Benson non plus. En discutant avec IAB du tournage à la fin de la saison 1 d’OC, Benson a révélé que le texte qu’elle pensait provenir de Stabler venait en fait du vengeur. Richard Wheatley parce qu’il voulait la tuer en tant que femme proche de Stabler. L’officier de l’IAB, qui semblait honnêtement prêt à rejoindre le navire Benson/Stabler, a semblé surpris à l’idée que Wheatley veuille tuer Benson, ce à quoi Benson a déclaré :