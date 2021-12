Comment la magie du monde réel honore le film « Jockey » de Clifton Collins

Il y a de la magie cinématographique telle que les angles de caméra, le montage et le son que le « Jockey » indépendant à très petit budget utilise pour simuler la participation de ses personnages à des courses de chevaux. Ensuite, si les productions ont de la chance, il y a une autre magie dans le cinéma.

« Ces quatre premiers jours de tournage – chaque jour, nous avons eu quelque chose d’inexplicable », a déclaré la star et producteur exécutif Clifton Collins Jr., « démarrant avec un météore géant fendant le ciel le jour 1. Puis, le jour de la clôture, un météore géant fendant le ciel. Vraiment réservé. Nous l’avons tous vu.

Avec une équipe totale de 10 personnes et seulement 20 jours pour tourner, la production a accueilli avec bonheur tous les présages de bon augure. Dans une scène avec les personnages de Collins et Molly Parker lors d’un rodéo, l’actrice a improvisé une prédiction selon laquelle le prochain cavalier de taureau tomberait dans quatre secondes. Et voilà …

Il y avait aussi l’alchimie des acteurs et de l’équipe synchronisés. Collins dit « au troisième jour », il savait que lui et le directeur de la photographie Adolpho Veloso étaient sur la même longueur d’onde – la clé d’un film tourné avec une caméra portable, à la volée. Collins devait être entièrement dans le courant ; il est producteur exécutif, mais il était beaucoup plus actif que ce titre ne l’indique souvent, notamment en réécrivant « tous les soirs ». Son personnage est dans chaque scène.

Collins incarne Jackson Silva, un vétéran respecté du circuit (lorsque l’intervieweur dit : « Pas Bill Shoemaker, mais bien connu », l’acteur avec plus de 120 crédits dit : « Comme ma carrière ! »). Le corps de Jackson commence à lui faire défaut. Des années de fractures et de subsistance le mettent en difficulté alors que le jeune jockey parvenu Gabriel (Moisés Arias) arrive, prétendant être son fils. Pendant ce temps, sa longue relation professionnelle avec l’entraîneur Ruth (Parker) pourrait évoluer alors qu’elle trouve un cheval qui pourrait les amener au niveau supérieur.

C’est l’histoire d’un homme en transition, titubant vers la ligne d’arrivée.

« Vous vous demandez : où allez-vous ? Qu’avez-vous créé ?’ C’est comme cette ligne de [the song] « Blessé » : « Mon empire de la saleté », Trent Reznor », déclare Collins.

Le film – son deuxième avec les scénaristes Greg Kwedar et Clint Bentley, qui a également réalisé – ne parle pas de gloire ; il s’agit de l’âme du métier : les condamnés à perpétuité et ce qu’ils traversent pour rester en selle. Collins a passé des semaines avec des jockeys, à faire des gros travaux dans la grange, à apprendre le jargon et à gagner leur confiance.

«Beaucoup de ces gars pourraient courir deux ou trois fois par jour. S’ils se blessent dans la Course 2, s’ils peuvent le cacher assez bien, ils seront dans la Course 3. L’un des principaux gars, je lui ai demandé : « Parfois, est-ce que tu te casses des os ? Il a dit : ‘Oh ouais, tu te casses des os tout le temps. Cet os, cet os, cet os. « Alors vous vous êtes fait beaucoup de mal ? » « Oh, non, monsieur. Je n’ai jamais été blessé. Ne vous inquiétez pas. Tu tombes, tu as une ambulance juste derrière toi. Ils vous donneront quelque chose, vous feront vous sentir vraiment bien. Vous serez de retour sur cette piste en un rien de temps. «

Dans une scène d’une émotion inattendue, Jackson admet à quel point il est gravement blessé. Dans un autre coup de chance, la caméra de Collins et Veloso trouve simultanément la lumière dans la faible remorque pour révéler une larme.

Collins dit: «Il retient tellement la douleur. Normalement, les jockeys ne pleurent jamais, cachant les blessures, étant stoïques. Ses émotions sont tellement contrôlées, par nécessité.

Collins a déjà été n ° 1 sur la feuille d’appel (dans « The Perfect Game » en 2009 par exemple), mais à 51 ans, c’est le premier long métrage qu’il a réalisé de manière aussi complète. Il a été récompensé, recevant un prix d’acteur du Festival du film de Sundance. Malgré toutes les recherches et les longues heures, cependant, il reconnaît volontiers une dette envers tous ces événements mystiques – comme lorsque la production s’est rendue dans un parc national dans l’espoir de capturer des images de chevaux sauvages. Il n’y avait pas de combattants, pas de plan réel, juste l’équipage et Collins (dans ses bottes de cow-boy en costume) « passant du matériel sur tous ces rochers », dit-il.

« Nous montons là-bas et voyons ces bébés mustangs, nous avons une photo de moi en train de les regarder ; C’était ok. Donc, nous sommes à environ cinq kilomètres du camp de base, le soleil se couche – « Hé les gars, je redescends, je ne peux pas courir dans le noir avec ces bottes de cow-boy. » C’est le jour 5. Alors je rentre, je suis plongé dans mes pensées au bord du ravin, juste en quelque sorte pour remercier – « Merci pour ce film magique que nous avons eu pendant quatre jours » – je me suis accroupi près de l’eau et j’ai entendu ‘ka-PLOK, ka-PLOK, ka-PLOK.’ J’ai lentement levé les yeux et il y avait cette grande, belle jument dominante. Une jument blanche. Me regardant vers le bas.

« Elle vient vers moi, ses cheveux sont relevés. Je pense qu’elle vient m’emmener quelque part. Elle s’arrête, se retourne — et ses quatre petits sont sortis et ils se sont croisés. Je me retourne et bien sûr, Alfonso est sur le ventre à 30 pieds derrière moi. « Oh, mon Dieu, avons-nous compris ? » Les gens étaient en larmes.