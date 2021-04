Comment la marque D2C peut tirer parti des solutions technologiques pour développer de solides opérations de commerce électronique

Une marque D2C doit se concentrer sur l’offre d’une excellente expérience client qui est unique aux marques et trouver le bon partenaire d’expédition y joue un rôle clé.

Par Kapil Makhija

La croissance du commerce électronique et la maturation des acheteurs en ligne ont conduit à la croissance du commerce électronique et des marques D2C en Inde. Après le verrouillage, il y a eu une forte augmentation des marques D2C, les entreprises investissent maintenant dans la création de leurs propres boutiques en ligne. Les marques adoptent l’approche directe au consommateur pour développer un lien fort avec les consommateurs et offrir une expérience de marque personnalisée. Bien que les marques soient bien conscientes des avantages de la mise en place d’opérations D2C, un grand nombre d’entreprises ne sont pas encore en mesure de se bâtir une forte présence en ligne en raison de leurs opérations commerciales complexes et de la vive concurrence des marchés et de leurs pairs du secteur.

Les entreprises ont souvent du mal à maintenir leurs opérations sur les sites Web de marques pour deux raisons principales; notoriété limitée de la marque et expérience d’achat fluide tout au long du cycle d’achat. Ces préoccupations peuvent être facilement résolues à l’aide de la technologie. Nous avons répertorié diverses solutions technologiques que les entreprises peuvent adopter afin de construire des opérations D2C robustes.

Exploiter pleinement la solution de boutique en ligne

Lorsqu’une entreprise commence à vendre en ligne et développe un site Web de marque, elle doit s’assurer que le site Web est esthétiquement bon avec de superbes images et qu’il est compatible avec les appareils mobiles, ainsi que toutes les options de paiement, y compris COD. Bien qu’il s’agisse de facteurs importants, il y a beaucoup plus que ce que l’on pense. Voici quelques-uns des facteurs moins connus qui peuvent sembler insignifiants mais qui peuvent avoir un impact énorme lors de la conception d’un site Web de marque:

Chargement plus rapide des pages et des recommandations de produits fortes pour garder le consommateur engagé, plus il passe de temps sur le site Web, plus il a de chances d’acheter des produits.L’attrait visuel améliore l’engagement des consommateurs, le bon ensemble d’images et d’informations peut aider à une conversion plus rapide L’un des plus gros problèmes dans les achats en ligne est “ l’abandon du panier, où les utilisateurs quittent en raison d’un processus d’achat fastidieux avec plusieurs pages et des détails à partager. Par exemple, une marque devrait permettre aux utilisateurs de faire des achats en tant qu ‘«utilisateur invité» ou «se connecter avec Facebook et Google» au lieu de leur demander de remplir un énorme formulaire. N’oubliez pas non plus d’utiliser le mot «panier» au lieu de «sac», cela peut sembler inutile mais joue un rôle important. La page «Paiement» doit être simple avec des clics limités «Appel à l’action», car vous ne le souhaitez pas. rediriger les consommateurs vers d’autres produits ou pages d’informations, juste avant qu’ils ne fassent un achat final.

Solutions de gestion des stocks et de gestion des commandes pour des livraisons sans erreur

Alors que l’entreprise commence à vendre via plusieurs canaux en ligne et hors ligne, l’entreprise doit automatiser le processus en ordonnant l’allocation et la gestion des stocks. Les multiples canaux de vente peuvent conduire à une situation de rupture de stock ou de duplication de commande, sans visibilité claire de l’inventaire répertorié pour différents points de contact client. Une marque D2C doit investir dans des solutions de gestion des stocks pour conserver une base de données centralisée des stocks dans plusieurs entrepôts et magasins, avec une visibilité complète des solutions de mouvement des stocks et de gestion des commandes pour permettre un traitement rapide des commandes en intégrant tous les canaux de vente sur une seule plateforme. La solution de gestion des stocks garantit un suivi rapide et sans erreur des stocks, des ventes et des revenus tout en réduisant les efforts manuels. D’autre part, la solution de gestion des commandes aide à attribuer automatiquement les commandes à la bonne source de traitement en fonction de divers critères, tels que l’emplacement, la disponibilité des stocks, le canal de la demande, les préférences de livraison, etc.

Solution de gestion d’entrepôt pour des opérations de chaîne d’approvisionnement fluides

Le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement est l’épine dorsale de toute entreprise de commerce électronique et peut jouer un rôle déterminant dans le succès d’une marque. Une marque D2C a besoin d’un logiciel de gestion d’entrepôt qui aide à recevoir l’inventaire, en le plaçant sur l’étagère désignée; améliorer la préparation et l’expédition des commandes, obtenir des informations en temps réel sur l’inventaire et s’intégrer également dans votre système ERP existant. Comme il existe plusieurs canaux de vente, il est important pour les solutions WMS de traiter de manière transparente les commandes de toutes les plates-formes afin que l’inventaire puisse être géré en conséquence. Un WMS puissant peut énormément bénéficier à votre commerce électronique et à votre commerce de détail en réduisant les coûts de main-d’œuvre, en améliorant la précision des stocks, en améliorant la flexibilité opérationnelle, en réduisant les erreurs lors de la cueillette et de l’expédition des marchandises, en améliorant les services clients et en accédant aux données en temps réel.

Intégration logistique pour assurer une livraison plus rapide et minimiser les retours

Une marque D2C doit se concentrer sur l’offre d’une excellente expérience client qui est unique aux marques et trouver le bon partenaire d’expédition y joue un rôle clé. Une marque peut obtenir une livraison plus rapide en collaborant avec plusieurs fournisseurs d’expédition pour minimiser le risque de fluctuation de l’aptitude au service. Une fois que vous avez plusieurs partenaires d’expédition à bord, vous pouvez choisir un partenaire fiable et fiable en fonction de son prix abordable, de la rapidité de livraison, des options de paiement, de la portée géographique et de la gestion des retours. Ce processus d’évaluation peut être facilement numérisé, où l’identification des codes PIN actifs se produit via les API et la sélection du courrier est effectuée de manière algorithmique.

Solutions de gestion des retours pour la rigidité des clients et augmenter la productivité

Le retour fait partie intégrante des opérations de commerce électronique. Les clients sont plus susceptibles de refaire leurs achats auprès d’un détaillant qui offre un processus de retour fluide. Il est important pour une marque D2C d’investir dans une solution de gestion des retours pour gérer les retours de tous les canaux e-commerce (site de marque et marketplaces). Il aide l’entreprise à créer un manifeste de retour pour les colis qui sont expédiés par le vendeur lui-même tandis que le système permet de créer des «retours directs de stockage» pour gérer un cas où les articles sont retournés du marché. Les opérations entièrement automatisées prises en charge par l’analyse des consommateurs et l’aide robuste de la chaîne d’approvisionnement simplifient le processus tout en contrôlant le mouvement du produit.

Consumer Analytics Solution pour développer Brand Connect

D2C ne consiste pas seulement à vendre directement en supprimant les intermédiaires, il s’agit de développer une relation entre une marque et son consommateur. Une marque peut exploiter les données des consommateurs et développer une relation solide pour avoir une communication de marque cohérente sur toutes les plateformes. Une marque peut déployer un système CRM qui les aidera à attirer des clients, à qualifier les prospects, à créer des campagnes ciblées, à gérer les données clients et à fournir des informations approfondies sur les consommateurs. Il permet aux entreprises de classer les prospects en fonction de plusieurs facteurs, ce qui leur permet d’identifier les consommateurs susceptibles d’acheter, ce qui entraîne une amélioration des ventes sur les sites Web des marques. Une marque peut facilement exécuter un marketing par e-mail personnalisé, des messages et des notifications en fonction des habitudes d’achat des consommateurs et proposer des promotions sur des SKU populaires, qu’un consommateur est susceptible d’acheter. La solution CRM agit également comme un outil de support précieux pour le service client et l’équipe de vente. Il leur permet d’extraire immédiatement toutes les données disponibles sur les consommateurs, telles que les pages Web visitées, les achats précédents, les détails d’expédition et d’autres informations pertinentes.

Bien que la solution technologique ci-dessus soit importante et puisse aider une organisation à progresser à pas de géant, tout cela ne peut donner des résultats que si vous avez une équipe formidable pour tirer parti de ces solutions. Une entreprise ne peut plus considérer cela comme une autre verticale dans le cadre du commerce moderne, les opérations de commerce électronique ont besoin d’une équipe dédiée avec une expérience pertinente. Les opérations de commerce électronique sont un processus complexe, il faut donc disposer d’une équipe dédiée pour divers secteurs verticaux tels que les opérations, la gestion de la logistique, le service client, le marketing et l’équipe de conception de sites Web.

Ces solutions joueront un rôle essentiel dans la rationalisation du fonctionnement du backend pour assurer un mouvement fluide des produits tout en réduisant les coûts d’exploitation de l’entreprise. L’automatisation permet de garantir des livraisons de produits sans erreur et en temps opportun, menant à une excellente expérience client, ce qui contribue grandement à développer une relation solide avec les consommateurs.

L’auteur est PDG d’Unicommerce. Les opinions exprimées sont personnelles.

