Comment la mauvaise culture de paiement de l’Inde a eu un impact sur les MPME

Par Winny Patro

Crédit et financement pour les MPME : Le secteur des MPME en Inde représente les quatre cinquièmes du secteur de l’emploi indien, 40 pour cent des 6,3 millions de MPME indiennes sont impliqués dans les exportations, et il contribue à hauteur de 30 pour cent au PIB du pays. Malgré des statistiques prometteuses et une importance pour la croissance de l’économie indienne, le secteur est le plus vulnérable aux facteurs qui perturbent les flux de trésorerie, la croissance et la facilité de faire des affaires.

La pandémie a aggravé l’état de ces MPME indiennes qui étaient déjà aux prises avec des circonstances apparues après la démonétisation et une crise de trésorerie ultérieure, car le secteur traitait principalement en espèces. La plupart des entreprises indiennes ressentent toujours les effets prolongés de Covid, car la plupart des entreprises B2B sont sous la pression des retards de paiement. Les facteurs suivants sont les raisons pour lesquelles la mauvaise culture de paiement de l’Inde a eu un impact sur les MPME :

Développement d’une culture des retards de paiement

Comme indiqué précédemment, le secteur des MPME a été largement non organisé et informel. En raison de ses longues années de culture du paiement, les statistiques indiquent que 60% des PME indiennes ne reçoivent des paiements de leurs clients qu’après 60 jours ou plus, et 35% ne reçoivent leurs créances qu’après 90 jours ou plus. L’écart important déjà existant s’est creusé au fil du temps en raison d’une fermeture soudaine des activités commerciales avec les blocages induits par la pandémie et l’incertitude de faire des affaires. Au cours des 2 dernières années, l’écart de remboursement n’a fait que s’élargir, laissant le secteur dans une situation d’arrêt brutal avec peu ou pas de signes de croissance.

Manque de soutien des secteurs formels

Les MPME en Inde sont confrontées à une contrainte majeure en ce qui concerne le soutien des institutions financières, du secteur bancaire et des entreprises formelles. Des rapports et des recherches suggèrent que même si 99 pour cent des 63 millions de MPME ont été représentés, leur croissance financière a été une priorité. Malgré cela, le soutien financier reste un inconvénient majeur qui freine leur croissance anticipée. En raison du déficit de financement résultant du secteur formel indien, les MPME n’ont d’autre choix que de se tourner vers les institutions informelles pour obtenir des crédits à des taux d’intérêt élevés. Avec la mauvaise culture de paiement existante, ils sont doublement touchés et ont du mal à rembourser leurs prêts ou à développer leurs activités.

Adoption lente de la numérisation

Le gouvernement s’efforce d’aboutir à une économie sans numéraire et lance des programmes, des initiatives et des activités qui orientent le pays vers la numérisation. Alors que la démonétisation peut être considérée comme une étape pionnière dans cette direction, une grande partie du pays dépend toujours de l’argent liquide – le secteur des MPME étant le plus grand et le plus grand exemple. L’économie de ce secteur est encore fortement axée sur les liquidités. La pandémie pourrait aussi avoir poussé un certain pourcentage dans une direction à se tourner vers la numérisation. Il est fort probable que l’argent liquide reste le moyen de faire des affaires pour la plupart des PME. De plus, la majorité des MPME n’ont pas encore adopté de solutions technologiques pour gérer leurs cycles de facturation et de crédit.

L’Inde souhaite être une économie sans numéraire, mais peu de choses ont changé depuis lors. Jusqu’à aujourd’hui, notre économie est basée sur le cash. Les données de la RBI renforcent le fait que les liquidités dans l’économie augmentent régulièrement malgré sa poursuite incessante d’une société sans numéraire. Une feuille de route complète sur la numérisation et le paiement en ligne semble également inefficace.

Données de transaction inexactes

En raison de la non-adoption de solutions technologiques pour gérer les transactions, les MPME sont confrontées à des difficultés pour accéder aux données et les évaluer pour améliorer leurs activités. En outre, un pourcentage important des paiements et des transactions sont effectués en espèces pour les MPME et la plupart des transactions ne sont pas comptabilisées ou sont saisies avec des erreurs et des retards. Un format de collecte de données inapproprié est également un facteur important dans le développement d’une culture de remboursement tardif et paresseux. Autre point à noter, cette imprécision comptable conduit également à rater certains paiements.

Manque de reconnaissance envers les risques de crédit

Une grande partie de la culture du paiement en Inde découle du manque de compréhension de l’importance des cotes de crédit et de l’historique. Le secteur des MPME est également tombé dans la même catégorie. En raison de leur nature d’opérer dans un cercle de confiance, de nombreuses PME offrent une ligne de crédit à leurs clients sans connaître leur capacité de remboursement ou si elles rembourseront à temps. Les entreprises indiennes doivent réaliser l’importance des cotes de crédit et des antécédents, car elles peuvent réduire les risques commerciaux en termes de finances. Avant de conclure une transaction, connaître les antécédents de crédit d’une entité commerciale ou d’un individu permet de réduire les risques qui se traduiront plus tard par un non-paiement. Plus important encore, cela aide les MPME à se développer au-delà de leurs limites de familiarité.

Winny Patro est PDG et cofondateur de Recordent. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

