Comment la mentalité cool du Bayern Munich leur a valu le trophée DFL-Supercup

La DFL-Supercup est toujours un match intéressant entre le vainqueur de la Bundesliga et le vainqueur de la DFB-Pokal. Cette année, nous avons eu un match très intéressant entre nos mains – Der Klassiker. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont rencontré leurs nouveaux entraîneurs pour la première fois, mais le Bayern a remporté le match 3:1 et a montré sa domination sous Julian Nagelsmann.

L’un des moments les plus intéressants du match a été lorsque BVB en a retiré un et Erling Haaland a demandé plus de soutien aux fans. Et sa routine a duré un certain temps, car toute l’équipe a estimé qu’il y avait encore une possibilité de niveler la ligne de score.

Alors que Haaland agitait les spectateurs, Leon Goretzka était à côté de lui. On pouvait voir la mentalité du Bayern sur le visage de Goretzka – il lui a juste souri et a pris un moment pour se débarrasser de l’anxiété.

Le Bayern est resté calme sous la pression et n’a laissé aucune chance au Borussia Dortmund à partir de là. Au final, le défenseur de Dortmund Manuel Akanji a commis une erreur critique devant le but du BVB, et Robert Lewandowski a saisi l’occasion et a marqué son deuxième de la soirée.

C’était impressionnant de voir comment le Bayern a géré la pression, malgré une séquence sans victoire en pré-saison et un premier match décevant en Bundesliga – leur esprit est toujours là!

Après le match, Leon Goretzka a déclaré à Bild : « C’est un duel de prestige absolu, et nous voulions faire preuve de force !

Le Bayern Munich a certainement été en mesure de le montrer.