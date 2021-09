Comment la mère de Hasan Minhaj l’a aidé à se préparer pour l’émission du matin

in

Si seulement chaque journal télévisé s’ouvrait sur une chanson et une danse !

L’émission du matin Hassan Minhaj révélé en exclusivité à E! News comment cette intro accrocheuse en face Reese Witherspoon en est arrivé à. Minhaj rejoint la saison deux de la série à succès AppleTV +, présentée en première aujourd’hui, le 7 septembre. 17 ans, jouant Eric Nomani, le nouveau co-présentateur de Witherspoon. Le saut dans la saison deux a été un tourbillon pour Minhaj, qui a détaillé la “super ambiance” de la distribution de l’ensemble A-list, qui comprend Jennifer Aniston, Billy Crudup, Karen Pittman et autre ajout de la saison deux Julianna Margulies.

“En fait, j’ai découvert le rôle lors du mariage de ma sœur, alors nous nous préparions à aller à sa réception de mariage et mon agent m’a envoyé cette audition par e-mail et il m’a dit: ‘Écoute, mec, je pense que tu serais en fait parfait pour ça , ‘et j’étais déjà en costume et j’étais déjà prêt à partir, j’avais juste besoin que quelqu’un lise les lignes avec moi “, s’est souvenu de façon hilarante Minhaj. “Ma femme A été un refusé de lire les lignes, alors j’ai demandé à ma mère.”