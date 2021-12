Comment la mesure stratégique peut libérer de la valeur à travers des métriques clés

Seulement cinq pour cent des organisations disposent de données de qualité qui peuvent permettre de prendre des décisions commerciales clés

Malgré une augmentation par trois de la part des dépenses en marketing numérique au cours des cinq dernières années par les organisations indiennes, les pratiques de mesure n’ont pas pu suivre le rythme. Par conséquent, les organisations laissent une valeur importante sur la table, selon un rapport dévoilé par Boston Consulting Group (BCG), en collaboration avec Meta. « Le parcours du client est très complexe, il est très difficile de savoir quelle campagne de marketing numérique crée quel type d’impact. La capacité de mesurer comment et quelle campagne créera un impact commercial réel et réel est loin de ce qu’elle devrait être », a déclaré Shaveen Garg, directeur général et partenaire du BCG à BrandWagon Online.

Selon le rapport, la part du numérique dans le budget marketing total a augmenté de 12 % à 34 % en moins de cinq ans. En outre, le numérique, le canal de marketing à la croissance la plus rapide en Inde, devrait bientôt dépasser la télévision. Dans les organisations axées sur le numérique dans tous les secteurs, le numérique est déjà le canal clé, stimulé par les dépenses de performance, ajoute le rapport.

Selon Pratham Hegde, directeur et responsable de la mesure, Facebook Inde, plusieurs raisons ont causé la disparité entre la croissance des dépenses de marketing numérique et les progrès de la mesure du marketing. Premièrement, le paysage numérique a évolué très rapidement, se transformant en un écosystème complexe, a déclaré Hedge. Les produits et outils nécessaires dans cet écosystème complexe sont en cours de construction mais n’ont pas suivi le rythme, a-t-il noté. Parallèlement à cela, l’écosystème est lui-même en train de changer en mettant beaucoup l’accent sur la confidentialité, un mouvement vers des données retardées plus agrégées, a-t-il ajouté.

Le nouveau rapport montre également à quel point une mesure inadéquate affecte le retour sur investissement des spécialistes du marketing. Un coût d’acquisition plus élevé de 65% est encouru en raison d’une mauvaise mesure. La mesure est une réflexion après coup pour de nombreux annonceurs, car 70 % des organisations sous-investissent dans le segment. Seulement cinq pour cent des organisations disposent de données de qualité pouvant permettre des décisions commerciales clés, ajoute le rapport.

Une concentration plus élevée sur la mesure en tant que priorité stratégique peut générer une valeur significative avec une augmentation des ventes de 60%, un retour sur les dépenses publicitaires 10x et une augmentation de 25% de la marge brute, selon le rapport. Aux fins de cette étude, le BCG et Meta ont collaboré avec des spécialistes de la mesure du marketing, notamment Adobe, Analytic Edge, AppsFlyer, Cartesian Consulting, Nielsen et RainMan Consulting, ainsi qu’avec 18 organisations indiennes axées sur le numérique dans cinq secteurs clés, notamment les services financiers, edtech. , e-commerce, voyages, médias ou OTT.

Pour mesurer l’efficacité, il est important de saisir l’effet incrémentiel qu’une organisation obtient d’une campagne de marketing numérique particulière, a déclaré Garg du BCG. « La capacité de mesurer cet avantage supplémentaire est le meilleur moyen pour vous de savoir où quelqu’un doit investir ou non. Il n’y a pas une seule méthode pour mesurer l’incrémentalité, il devrait y avoir un mélange de modèles », a-t-il noté.

« Les annonceurs doivent investir dans des expériences sur le fonctionnement de leurs médias pour être en mesure de comprendre le véritable impact incrémentiel qu’ils ont sur les entreprises. Pour ce faire, les entreprises doivent développer ces capacités, investir dans les données et la technologie, car il s’agit d’une méthodologie très basée sur les données. Il est également important de promouvoir la culture du test et de l’apprentissage », a déclaré Garg.

