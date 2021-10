Comment la migration des talents due à une pandémie changera là où se trouvent les entreprises de biotechnologie

Le président exécutif d’Alexandrie, Joel Marcus. (Photo d’actions immobilières d’Alexandrie)

La fortune de Joel Marcus a augmenté avec celle de l’industrie des sciences de la vie. Le président exécutif du constructeur de sciences de la vie Alexandria Real Estate Equities a acheté pour la première fois un espace de laboratoire à Seattle en 1996, deux ans après avoir fondé la société alors que la biotechnologie émergeait encore en tant qu’industrie.

Alexandria est maintenant un géant coté en bourse avec une capitalisation boursière de plus de 30 milliards de dollars, des millions de pieds carrés d’espace de laboratoire à travers les États-Unis et une branche de capital-risque, Alexandria Venture Investments. Et sa société basée à Pasadena, en Californie, a contribué à faire de la région de Seattle l’un des dix principaux pôles de biotechnologie du pays.

Tout comme Marcus a vu la montée de la biotechnologie et en a tiré parti, il lit les feuilles de thé alors que la pandémie alimente l’intérêt des investisseurs pour la biotechnologie et bouleverse les modèles commerciaux. Il a parlé de l’avenir de l’industrie à Seattle et au-delà dans une interview avec le PDG de Life Science Washington, Leslie Alexandre, lors du sommet annuel du groupe commercial la semaine dernière.

Rien qu’à Seattle, les bâtiments de l’entreprise abritent Sana Biotechnology, le nouveau siège d’Adaptive Biotechnologies et les laboratoires du Fred Hutchinson Cancer Research Center, pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a construit le siège de Juno Therapeutics, la biotechnologie de thérapie cellulaire acquise par Celgene pour 9 milliards de dollars en 2018, et développe un pôle des sciences de la vie sur le Mercer Mega Block de près de trois acres à Seattle. Et sa branche capital-risque a soutenu des sociétés de Seattle telles que Silverback Therapeutics et la startup de thérapie cellulaire Umoja Biopharma.

Alexandria s’empare également de l’immobilier dans la ville voisine de Bothell, dans l’État de Washington, où elle abrite le siège de la biotechnologie mondiale Seagen.

Marcus s’est entretenu avec Alexandre sur l’essor d’un modèle commercial « en étoile et en hub », la croissance des grappes biotechnologiques et la nécessité de consolider les chaînes d’approvisionnement. La pandémie a également révélé le besoin de thérapies complexes, ce qui place la région de Seattle en bonne position pour forger la prochaine génération de médicaments.

Lisez-en un pour les faits saillants de l’interview ci-dessous, édité pour plus de clarté et de concision.

Les clusters biotech vont se renforcer

Joël Marcus : « La guerre des talents est là où tout se passe. Si vous démarrez une entreprise, vous n’allez pas commencer dans un endroit qui n’a pas de vivier de talents. Vous ne pouvez pas créer une entreprise dans une nouvelle ville. Vous pouvez créer une petite entreprise et la développer dans une certaine mesure, mais vous ne pouvez pas la faire évoluer de manière significative. Je pense que les clusters existants vont devenir encore plus dominants.

De nouvelles structures d’entreprise vont se développer

« Étant donné que les talents se déplacent avec COVID, je pense qu’il va y avoir plus de situations de rayons et de hubs avec les entreprises. Vous pourriez donc avoir une entreprise de Seattle qui a une présence à San Francisco, et peut-être une présence à Boston. Nous voyons déjà qu’avec un certain nombre d’entreprises, Sana est un excellent exemple. » (Sana a son siège à Seattle mais embauche dans les grappes biotechnologiques de Boston et de San Francisco et construit une usine de fabrication dans la région de la baie.)

Seattle a des cerveaux et du talent

« Nous avons toujours pensé que Seattle était un endroit vraiment remarquable et je pense qu’aujourd’hui, nous le voyons comme une région incroyable. Cette intersection de la technologie et des sciences de la vie est assez grande. C’est un endroit de classe mondiale avec une grande science.

Le capital-risque, il y en a beaucoup, mais il n’est probablement pas aussi solide que certaines des autres régions, c’est donc quelque chose qui doit être amélioré.

Et puis vous voyez de grandes vagues avec des talents de gestion créant de nouvelles entreprises. Les personnes qui ont commencé et grandi chez Juno et tant d’autres entreprises ont maintenant aidé à semer et à démarrer d’autres entreprises. Et c’est vraiment une bonne chose. Mais je pense que la gouvernance à Seattle aujourd’hui est une grande question.

Les travailleurs regardent au-delà des zones urbaines

«Quand vous regardez la grande région de Puget Sound, je pense que vous devez reconnaître que les gens sont nerveux à l’idée de vivre dans des zones urbaines aujourd’hui qui ne sont pas bien gouvernées. Et il y a certaines parties de Seattle, vous descendez à Pioneer Square et c’est une zone assez difficile là-bas, et c’est vrai pour un certain nombre d’endroits.

Bothell, Washington a de la place pour se développer

« Seagen est un point d’ancrage là-bas depuis des décennies et a fait un excellent travail pour développer cet écosystème. Bothell a été un endroit important. Je pense qu’aujourd’hui, dans le monde de la fabrication de nouvelle génération pour la thérapie génique et cellulaire, Bothell représente un endroit idéal pour que ces entreprises se développent et créent ces installations essentielles qui sont vraiment nécessaires.

Renforcement des chaînes d’approvisionnement pour le 21e siècle

« Nous le constatons à tous les niveaux, les lignes d’approvisionnement sont un problème, et il est important que nous fabriquions et gardions les industries critiques ici. Le projet de loi sur l’infrastructure devant le Congrès, qui était le premier projet de loi qui semblait quelque peu bipartite… si vous le regardez, l’infrastructure est vraiment une infrastructure du 20e siècle. Il ne vise pas le 21e siècle. Cela ne va pas vraiment beaucoup dans la fabrication de nouvelle génération de produits biotechnologiques ou de semi-conducteurs. »

Se préparer au développement de thérapeutiques complexes

« La deuxième partie, en plus de ce que COVID a exposé avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement, est que l’avenir de la médecine est constitué de médicaments complexes, de médicaments de nouvelle génération. Et c’est dans la thérapie génique, la thérapie cellulaire et au-delà. Et nous devons avoir ce contrôle [of the supply chain], et je pense que Washington, et en particulier la région de Puget Sound, a une grande opportunité là-bas. »