Comment la mise à jour IOS 15 d’Apple affecte votre marketing par e-mail

Avec sa récente mise à jour IOS 15, Apple a publié une série de mises à jour de confidentialité conçues pour protéger la confidentialité des consommateurs en bloquant les trackers publicitaires et en masquant l’activité des e-mails. Alors qu’Apple est depuis longtemps un défenseur de la confidentialité des données des consommateurs, cette dernière mise à jour fait sensation parmi les spécialistes du marketing et les agences qui s’appuient sur ces informations de première partie sur les données pour atteindre les consommateurs Apple.

Voyons ce que ces mises à jour de confidentialité signifient pour votre marketing par e-mail et comment vous devez y répondre.

Mises à jour de confidentialité Apple IOS 15

Dans cette dernière mise à jour d’Apple, les consommateurs contrôlent davantage les données qu’ils partagent via Mail Privacy Protection, Hide My Email et Private Relay.

Protection de la confidentialité du courrier :

Cette fonctionnalité empêche les expéditeurs d’utiliser des pixels invisibles pour collecter des informations sur l’utilisateur. Les spécialistes du marketing ont historiquement utilisé ces pixels pour surveiller des informations telles que les autres applications qu’un consommateur utilise, le temps qu’il passe à lire par e-mail et l’adresse IP.

Apple décrit la fonctionnalité comme ceci :

« Lorsque vous recevez un e-mail dans l’application Mail, plutôt que de télécharger du contenu à distance lorsque vous ouvrez un e-mail, Mail Privacy Protection télécharge le contenu à distance en arrière-plan par défaut, quelle que soit la manière dont vous interagissez ou non avec l’e-mail. Apple n’apprend aucune information sur le contenu.

La fonctionnalité empêche également les spécialistes du marketing de voir l’adresse IP d’un consommateur lorsqu’ils ouvrent un e-mail. Au lieu de cela, l’adresse IP du consommateur est acheminée via plusieurs serveurs proxy et une autre adresse IP est attribuée à l’utilisateur.

La fonction de protection de la confidentialité du courrier rend efficacement les pixels de suivi inutiles, protégeant ainsi la vie privée du consommateur.

Masquer mon e-mail (service d’abonnement iCloud Plus) :

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de messagerie Apple de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires à utiliser sur des applications, des sites Web, des réseaux sociaux, etc.

Un utilisateur peut utiliser cette fonctionnalité lorsqu’il s’inscrit à une newsletter, effectue un achat sur un site de commerce électronique, envoie un courrier électronique à une personne qu’il ne connaît pas ou pour de nombreuses autres applications lorsqu’il souhaite protéger sa vie privée. Ces e-mails sont transférés vers la boîte aux lettres de l’utilisateur et à tout moment, l’utilisateur peut modifier l’adresse e-mail qui reçoit les messages transférés ou désactiver le transfert d’e-mails pour ne plus recevoir de messages.

Relais privé iCloud (service d’abonnement iCloud Plus) :

Cette fonctionnalité est conçue pour protéger l’identité d’un consommateur lorsqu’il navigue dans le navigateur d’Apple, Safari. Lorsqu’un consommateur a activé cette fonctionnalité, le trafic passe par deux serveurs Apple, permettant à Apple de masquer l’identité, l’historique Web et l’adresse IP d’un utilisateur.

Cette fonctionnalité réduit la quantité de données que les sites Web et les navigateurs collectent sur les utilisateurs, car ces serveurs tiers ne peuvent plus suivre les utilisateurs sur le Web, ce que l’on appelle l’empreinte digitale. La majorité des publicités que les consommateurs voient sur les sites Web et les applications sont basées sur les données collectées par ce processus d’empreintes digitales.

Comment ces changements affectent votre marketing par e-mail et ce que vous pouvez faire à la place

1) Redéfinissez vos métriques

Le plus gros changement est que les spécialistes du marketing ne pourront plus compter sur le taux d’ouverture comme mesure fiable. Par conséquent, les spécialistes du marketing ne pourront pas tester A/B les lignes d’objet des e-mails ou déterminer qui sont leurs abonnés les plus actifs. Travaillez à créer de nouvelles mesures, telles que les conversions ou les revenus générés par campagne.

2) Repenser la segmentation

Les spécialistes du marketing ont souvent utilisé le ciblage de géolocalisation ou des e-mails segmentés en fonction de ceux qui ont ouvert les précédents. Ces métriques ne seront plus fiables. Cependant, il s’agit d’une excellente occasion de segmenter votre liste en fonction de mesures d’engagement des utilisateurs telles que les inscriptions à des événements, les bons de commande, les articles ajoutés au panier ou la valeur à vie du client.

Les campagnes utilisant la messagerie personnalisée sont souvent plus performantes que celles qui n’en utilisent pas. Des études ont montré que les e-mails avec des lignes d’objet personnalisées sont 26% plus susceptibles d’être ouverts que les autres, et les revenus sont 5,7 fois plus élevés dans les e-mails qui utilisent la personnalisation. (Moniteur de campagne)

Dans une étude réalisée par Evergage, les spécialistes du marketing utilisent la personnalisation des manières suivantes :

76% – Messages ou promotions personnalisés par segment d’audience51 % – Recommandations de produits ou de contenu par segment d’audience49 % – Messages électroniques personnalisés au moment de passer

Utiliser les données pour se concentrer sur la personnalisation

Pour personnaliser davantage votre portée, utilisez des améliorations tierces pour comprendre vos utilisateurs, notamment les données démographiques, les données sur le mode de vie et les informations comportementales.

V12 offre un large catalogue de données sur les consommateurs pour ajouter du contexte et de la profondeur à la compréhension de chaque consommateur, et nos bases de données de consommateurs, de téléphones et de courriers électroniques fournissent une empreinte à l’échelle pour la résolution d’identité. Nous proposons également la suite de bases de données d’acheteurs B2C la plus vaste et la plus complète de l’industrie afin que les marques puissent envoyer des communications ciblées aux consommateurs activement sur le marché pour les produits et services qu’ils vendent.

Concentrez-vous sur la collecte de données de première partie

Les données de première partie d’un consommateur qu’il fournit volontairement deviendront de plus en plus importantes dans un environnement sensible à la confidentialité. En fait, les consommateurs sont souvent disposés à fournir cela directement aux marques pour un message plus personnalisé. Soyez franc sur l’utilisation que vous faites de leurs données (c’est-à-dire des recommandations personnalisées en fonction de leur situation géographique) et incitez-vous à fournir ces données, telles que la collecte de ces données telles que des tirages au sort, des coupons, des remises ou l’adhésion à un club de fidélité.

Dans une enquête menée auprès de plus de 7 000 consommateurs, Salesforce a constaté que 57 % des consommateurs sont prêts à partager des données personnelles en échange d’offres ou de remises personnalisées. De même, 52 % des consommateurs partageraient des données personnelles en échange de recommandations de produits, et 53 % feraient de même pour des expériences d’achat personnalisées.

Le courrier électronique continue d’être l’un des moyens les plus rentables et les plus dynamiques d’interagir avec vos abonnés. Bien que le paysage de la messagerie électronique puisse changer et que les spécialistes du marketing aient besoin de s’adapter, l’efficacité de ce canal hautement performant ne changera pas de sitôt.

