Comment la musique country des camionneurs est devenue une mode des années 70

“Ah, disjoncteur un-neuf / Voici le canard en caoutchouc / Vous en avez une copie sur moi, Pig Pen, allez?”

Ce fouillis de mots est la première ligne de la chanson «Convoy», un hit country n ° 1 de 1976 qui raconte une histoire pleine d’action du point de vue d’un chauffeur de camion. Les auteurs-compositeurs Chip Davis et Bill Fries ont rempli «Convoy» de plaisanteries et de jargon basés sur les communications qu’ils ont entendues entre les chauffeurs de camion sur la radio CB pendant la crise pétrolière de 1973.

L’orchestration épique et les paroles colorées et citées ont fait de «Convoy» un succès improbable, mais la chanson a en fait puisé dans une longue histoire de musique country qui a mis en lumière la vie solitaire des chauffeurs de camion long-courrier. Dans la vidéo ci-dessus, Estelle Caswell décompose l’âge d’or du country des camionneurs avec les spécialistes de la musique country et folk Travis Stimeling et Nate Gibson.

