Comment la musique grunge a remis le rock’n’roll à la vitesse supérieure

Lorsque NirvanaLe tube phare de “Smells Like Teen Spirit” a eu un premier impact en 1991, l’industrie de la musique savait à peine ce qui l’avait frappé. Après une décennie au cours de laquelle la musique populaire était dominée par les synthétiseurs, les cheveux volumineux et les techniques de production excessives, la délivrance était enfin arrivée sous la forme de trois outsiders de Seattle à la pointe de ce que la presse avait surnommé la musique grunge : un genre acharné à mettre les boules retour au rock’n’roll.

La naissance de la musique grunge

Les révisions historiques de la musique rock ont ​​continuellement cité la musique grunge comme le sauveur improbable et à carreaux du rock’n’roll primitif et le tueur des groupes de hair metal de la fin des années 80. Il y a du vrai dans cette hypothèse très répandue, et aussi dans le fait que le grunge a allumé la feuille de route menant à l’explosion du rock alternatif des années 90. Pourtant, alors que le grunge ne frappe que la saleté commerciale avec Nirvana’s Nevermind en 91, les racines de ce mouvement centré sur Seattle dur, lourd, mais sonorement disparate, remontent en fait à la scène rock underground américaine du début des années 80.

Que la musique grunge soit toujours synonyme du nord-ouest Pacifique de l’Amérique du Nord est indéniable. Le chanteur de Green River (plus tard Mudhoney) Mark Arm est généralement considéré comme le premier à utiliser le terme « grunge » dans le sens spécifique au genre, lorsqu’il a décrit la musique de son premier groupe, Mr Epp And The Calculations, comme « Pure grunge ! Du pur bruit !” dans le fanzine Desperate Times de Seattle, en 1981. Le deuxième EP de Green River, Dry As A Bone, de 1986, est également devenu l’une des premières sorties de l’influent indie Sub-Pop basé à Seattle, dont le matériel promotionnel décrivait le contenu comme « ultra -grunge lâche qui a détruit la moralité d’une nation.

En dehors du nord-ouest du Pacifique, cependant, des groupes américains du milieu à la fin des années 80 jouaient du rock brut, déformé et à forte intensité de feedback, allant du rock new-yorkais la vive jeunesse à Dinosaur Jr de Boston et Butthole Surfers d’Austin, méritent d’avoir influencé le cours de la musique grunge. Beaucoup plus tard, Kurt Cobain de Nirvana a admis à Rolling Stone que les Bostonians Pixies acclamés étaient également une source d’inspiration principale. “Nous avons utilisé leur sens de la dynamique, en étant doux et silencieux, puis fort et dur”, a-t-il déclaré à l’écrivain David Fricke lors d’une interview en janvier 1994.

Cependant, alors que Seattle continuait à donner naissance à des groupes alchimisant des fusions singulières de punk et de métal, comme le frénétique “Touch Me I’m Sick” de Mudhoney et le sludgy de Melvins, Sabbat noirpremier album, Gluey Porch Treatments, de 1987 à 1988, l’idée de tenues obscures du nord-ouest du Pacifique éloigné défiant l’hégémonie du hard rock et rivalisant avec des disques de rock grand public colossaux tels que L’appétit de destruction de Guns N’ Roses et Metallica‘s … Et la justice pour tous semblait encore volontairement absurde sur le papier.

Le grunge entre dans le courant dominant

En 1988, cependant, la presse rock internationale s’est d’abord accrochée à cette nouvelle musique passionnante émergeant du nord-ouest du Pacifique. Cette année-là, Nirvana, en plein essor de Seattle, a sorti son premier single, une reprise hypnotique de « Love Buzz » de Shocking Blue, qui a reçu le prix Single Of The Week de l’hebdomadaire rock britannique Sounds. Après la sortie de leur premier album Sub-Pop acclamé par la critique, Eau de Javel, Nirvana a obtenu la couverture de Sounds (avec leurs partenaires de tournée de Seattle Tad) en octobre 1989, tandis que le journaliste de Melody Maker Everett True a écrit un article couvrant la scène locale de Seattle.

Il y avait aussi des signes que le grand public devenait branché à Seattle quand Jardin sonore, mené par le charismatique Chris Cornell, ont sorti leur premier label majeur pour A&M, Plus fort que l’amour, en 1989, et l’éphémère Mother Love Bone, influencé par le glam rock, mettant en vedette l’avenir Confiture de Perles les stars Jeff Ament et Stone Gossard – ont enregistré leur seul album, Apple, pour Mercury.

En 1990, les gants étaient bel et bien éteints, Nirvana signant un accord majeur avec Geffen et l’équipe de Seattle tournée vers le métal, Alice In Chains, remportant le succès du Billboard (et, plus tard, un disque d’or) pour leur premier album chez Columbia Records, Facelift.

Le barrage s’est rompu en 1991, lorsque le grunge s’est transformé en un véritable phénomène mondial. Non seulement Nirvana a irrévocablement changé le cours du rock avec son emblématique Nevermind, mais le groupe vital post-Mother Love Bone Pearl Jam a également déchiré le grand public avec son premier album multi-platine, Ten, tandis que le troisième album de Soundgarden, Badmotorfinger (y compris les singles classiques “Outshined” et “Rusty Cage”), a remporté une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance en métal.

L’héritage de la musique grunge

Entre-temps, les principaux albums grunge sortis au cours des 12 mois suivants ont démontré à quel point la musique grunge d’église était devenue. Leur percée commerciale viendrait avec le rêve siamois de 1993, mais The Smashing PumpkinsDans son premier album ambitieux, Gish en 1992, la tenue de Billy Corgan flirtait avec le prog, le folk et le psychédélisme, tandis que les Californiens Stone Temple Pilots ont sorti Core et Alice In Chains a sorti Dirt impitoyablement lourd, mais acclamé par la critique. La mesure dans laquelle le grunge avait pénétré la culture dominante, entre-temps, s’est reflétée dans le film populaire Gen X de Cameron Crowe, basé à Seattle, Singles, avec une bande-son hautement désirable comprenant des extraits inédits de Pearl Jam, Soundgarden, The Smashing Pumpkins et Alice In Chains, plus enregistrements solo de Chris Cornell sous le nom de Poncier.

En 1993, le grunge faisait même sentir sa présence dans le monde de la mode, avec des créateurs de Karl Lagerfeld à Marc Jacobs incluant des éléments de chemises en flanelle, de jeans déchirés et de bottes de combat dans leurs collections contemporaines. Musicalement, les fers de lance de la scène Nirvana, Pearl Jam et The Smashing Pumpkins publiaient toujours des titres obligatoires et acclamés par la critique tels que In utero, Vs et Siamese Dream, tandis que les premiers acteurs de Seattle, Mudhoney et Melvins, tentaient leur chance avec des accords de major avec Reprise et Atlantic, respectivement.

La sagesse reçue, quant à elle, nous dit que le grunge est mort lorsque Kurt Cobain s’est tragiquement suicidé, en avril 1994. Avec le recul, peu de gens diraient, bien que les sommités de la scène de Seattle soient restées très pertinentes, notamment Dave Grohl de Nirvana – dont les Foo Fighters restent l’un des les plus grands attraits de la scène rock contemporaine – et Pearl Jam, qui remplit régulièrement les arènes tout en restant impliqué dans les problèmes environnementaux et politiques de base, tels que le travail avec les organisations caritatives de Seattle pour les sans-abri.

Les ondes de choc du grunge sont toujours aussi facilement détectables. De toute évidence, la scène de Seattle a influencé une génération de groupes pop-punk américains post-grunge du milieu à la fin des années 90, allant de Weezer et Clignotement-182 à Nickelback et Candlebox, tandis que les groupes de nu-metal du début des années 00, tels que Korn, Limp Bizkit et Papa Roach, ont clairement absorbé une grande partie de la colère et de l’intensité du grunge.

Avance rapide jusqu’à nos jours pour découvrir de nouveaux albums vibrants tels que Vénus anatomique du papillon noir, et les offres des récentes signatures Sub-Pop So Pitted et Pissed Jeans, et il est trop évident que le grunge reste un élément essentiel de l’ADN en constante évolution du rock.