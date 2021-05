Comment la musique indépendante fait sa marque en Inde

Dans un pays comme l’Inde, Bollywood a toujours été la seule source de musique populaire.

Par Soumini Sridhara Paul

La musique est connue pour jouer un rôle central dans la vie d’un être humain. Que ce soit à la naissance, au cours des différentes étapes de la vie ou même au moment de la mort, la musique rapproche les gens et les aide à communiquer ou à exprimer une émotion ou à célébrer une occasion. Qu’elle soit instrumentale, vocale ou même dans une langue étrangère, la musique a la capacité de créer un sentiment de tranquillité à travers sa mélodie et/ou ses paroles. En tant que matière, il est également connu pour aider les étudiants à mieux se concentrer dans leurs études.

Dans un pays comme l’Inde, Bollywood a toujours été la seule source de musique populaire. Il y a une chanson pour chaque occasion que Bollywood peut offrir. Alors que les ghazals et la musique dévotionnelle ont réussi à rester d’actualité au fil des ans, le premier est un genre plus intimement vécu tandis que le second est largement lié aux occasions festives ou aux personnes âgées.

De 1996 à 2002, la scène indi-pop a apporté une énorme vague de musique fraîche non cinématographique rendant l’artiste très populaire, un phénomène nouveau et bienvenu. La popularité des artistes et de la musique a donné naissance à une scène live lucrative où les artistes se produisaient pour des événements à plusieurs reprises. Les chaînes musicales ont organisé des événements parrainés par la marque qui ont eu une fréquentation allant jusqu’à 10 à 15 000 personnes par événement. Auparavant, la plupart des événements étaient limités aux artistes du Bollywood, du ghazal et de l’espace dévotionnel.

Après le déclin de la scène Indi-pop, il y a eu une croissance active de la scène live menée par des groupes qui se sont produits dans des collèges et des salles et sur une période de temps également dans des festivals payants qui devenaient non seulement lucratifs mais aussi commercialement exploitables. Avec l’entrée d’un magasin F & B international renommé en Inde, d’autres entrepreneurs de la restauration ont commencé à construire leur modèle F & B, y compris le divertissement en direct comme offre. La valeur ajoutée au service pour les consommateurs a créé des clients réguliers pour le restaurant et a aidé les artistes à générer des revenus réguliers pour eux-mêmes, bien qu’un petit revenu.

Le début des années 2010 a vu une entrée intéressante de concerts numériques avec quelques plates-formes en tête. Étant un nouveau format, même certains des plus grands artistes étaient prêts à s’y adapter et les marques y ont vu une opportunité de présenter une approche unique pour s’engager avec leur public. Ce fut le début du numérique dans l’espace musical et pour les artistes. La musique en streaming sur les plates-formes numériques avait déjà gagné du terrain en Inde avec plusieurs plates-formes parmi les différents groupes qui construisaient leur communauté via des concerts et des plates-formes numériques. Cependant, 2010 a vu une nouvelle ère où les artistes ont pu monétiser leur contenu via la distribution numérique fournie par les agrégateurs de contenu. Cela a pris de l’ampleur au fil des ans où il existe maintenant un certain nombre d’agrégateurs indiens et internationaux dans le pays qui distribuent du contenu indépendant.

Jusqu’en 2020, le ratio d’artistes diffusant leur contenu via la distribution à des fins d’exploitation commerciale et ceux générant des revenus via des concerts en direct était fortement biaisé en faveur de ces derniers. La plupart des artistes qui ont sorti leur musique à des fins d’exploitation commerciale l’ont considérée comme un outil de marketing pour présenter leur travail original et l’utiliser comme une avenue pour construire leur show-reel à présenter à des clients potentiels qui pourraient les commander pour des projets musicaux ou des concerts en direct. Pour les chanteurs populaires de Bollywood, jusqu’en 2020, chaque chanson publiée dans les films pour lesquels ils ont chanté était une opportunité de développer leur profil, ainsi que la grille tarifaire des concerts en direct ou d’autres opportunités de revenus, notamment des émissions de télévision, une base de fans sur les réseaux sociaux, etc. .

Les choses ont radicalement changé en 2020 une fois le verrouillage annoncé. La plus grande victime du confinement en termes de musique a été Bollywood. Alors que Bollywood a toujours été l’une des plus grandes industries du divertissement du pays et du monde, on s’est rendu compte de l’interconnexion entre les différentes verticales qui font de Bollywood une industrie si énorme. Alors que la musique de Bollywood connaissait déjà une baisse des nouveaux contenus pendant près de 2 ans avant la pandémie, 2020 et les 4 premiers mois de 2021 ont connu une baisse encore plus marquée.

Cependant, comme on dit, lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre et c’est ce que nous avons vu en 2020. Les médias sociaux, les plateformes vidéo abrégées, les plateformes de streaming audio et les plateformes de streaming vidéo existaient depuis 3-4 ans et nous avions vu des artistes les adopter par intermittence, mais la limitation apportée par le verrouillage a créé une nouvelle opportunité. Les artistes sont devenus plus conviviaux au numérique et voulaient s’engager avec leurs fans. C’est évidemment la musique et leur besoin d’y rester connectés qui les ont poussés à adopter le numérique à bras ouverts. Avec l’avènement de plusieurs plates-formes middleware, ainsi que des plates-formes sociales devenant plus robustes avec leurs fonctionnalités en direct, c’était le seul moyen pour les artistes de rester en contact avec leur musique et leurs fans. Alors que les artistes ont pu rester en contact avec leurs fans, aucun de ces médias n’a permis aux artistes de générer un revenu stable qui pourrait remplacer le type de revenus qu’ils gagnaient. Cependant, le vide laissé par Bollywood a permis aux artistes indépendants d’attirer l’attention de l’écosystème disponible qui était jusqu’alors largement concentré sur Bollywood. C’est devenu un simple cas d’offre et de demande.

Cependant, l’inconvénient est que les artistes ont perdu une grande partie de leurs revenus et doivent maintenant soit retourner dans leur ville natale pour gérer leurs dépenses, soit rechercher d’autres sources de revenus telles que des cours en ligne, des sessions de travail, etc. Bien qu’il s’agisse d’une approche entrepreneuriale que les artistes peuvent adopter et rester connectés avec leur musique tout en utilisant leur talent pour le plus grand bien, c’est certainement un scénario qui doit changer. Ce changement ne viendra que des marques et des consommateurs qui sont prêts à investir et à dépenser dans le numérique et le talent d’une manière qui aide les artistes à se remettre sur pied.

Sans Bollywood et sans artistes, pouvons-nous imaginer nos vies sans musique ?

L’auteur est vice-président senior de Hungama Artist Aloud.

Lire aussi : Directives de l’ASCI sur le marketing d’influence pour avoir un impact positif

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.